Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở Moscow

ANTD.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16-6 thông báo nước này đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Moscow, Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Ông Zelensky đã đăng tải đoạn video cho thấy lửa và khói bốc lên ngay sau khi thiết bị bay không người lái đâm vào một khu vực có nhiều cấu trúc giống bồn chứa nhiên liệu. Phía sau là các cụm tòa nhà cao tầng.

Trong bài đăng, Tổng thống Zelensky tuyên bố “khu vực Moscow đã cảm nhận được toàn bộ sức mạnh tấn công tầm xa của Ukraine”. Sau đó, ông nhấn mạnh động thái này là để đáp trả “các cuộc tấn công của Nga”.

Hôm 16-6, Thị trưởng Moscow cho biết, thiết bị bay không người lái đã gây hư hại cho một cơ sở trong khuôn viên Nhà máy lọc dầu Moscow, tuy nhiên không có thương vong. Nhà máy lọc dầu này nằm cách Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moscow khoảng 16 km về phía đông nam.

Trước đó, quân đội Ukraine đã công bố kế hoạch tăng cường khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa. Loạt cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào các cơ sở liên quan đến dầu mỏ của Nga có thể được coi là một nỗ lực gia tăng sức ép đối với Nga trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ.