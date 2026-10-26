Ấm áp những suất cơm nghĩa tình nơi ô cửa phòng bệnh

ANTD.VN - Bằng những việc làm bình dị nhưng đong đầy tình cảm, ngày 26/10, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) đã chuẩn bị những suất cơm ấm nóng trao tận tay từng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (Cơ sở Hoàng Mai) nơi hàng trăm con người đang ngày đêm oằn mình đối chọi với nỗi đau bệnh tật và gánh nặng lo toan.

Từng suất ăn đều được cán bộ, chiến sĩ cẩn thận chuẩn bị, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm theo đúng phác đồ điều trị của bệnh nhân

Sẻ chia nỗi lo sau từng ô cửa bệnh phòng

Bước chân vào các khoa điều trị của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (Cơ sở Hoàng Mai), không khí chùng xuống trong tiếng máy thở đều đặn, tiếng bước chân vội vã của y bác sĩ và ánh mắt trĩu nặng âu lo của người nhà bệnh nhân. Đa số các bệnh nhân điều trị tại đây đều mắc những bệnh lý nặng, mãn tính hoặc cần phác đồ điều trị dài ngày. Có những cụ già neo đơn, những mảnh đời bất hạnh từ các vùng quê nghèo khăn gói lên Thủ đô chữa bệnh, gia tài chỉ còn lại mấy bộ quần áo cũ và những tờ hóa đơn viện phí đè nặng lên từng giấc ngủ chập chờn...

Xe cơm nghĩa tình lăn bánh qua từng hành lang, mang hơi ấm tình người gõ cửa từng phòng bệnh

Cẩn trọng đẩy từng chuyến xe cơm đến tận giường bệnh, các chiến sĩ Công an phường Hoàng Mai mong muốn sẻ chia phần nào nhọc nhằn với người bệnh

Với họ, mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến dai dẳng. Không chỉ chiến đấu với những cơn đau thể xác, họ còn phải lo toan từng bữa ăn giấc ngủ trong điều kiện kinh tế khó khăn. Giữa lúc khó khăn bề bộn ấy, sự xuất hiện của những chiến sĩ Công an phường Hoàng Mai cùng những suất cơm nghĩa tình nóng hổi đến tay đã trở thành nguồn động viên tinh thần ý nghĩa.

Thiếu tá Đào Thị Mai Hoa - Chủ tịch Hội Phụ nữ CAP Hoàng Mai ân cần hỏi thăm sức khỏe của một bệnh nhân khi tận tay trao suất cơm nghĩa tình

Nhìn những phần ăn được trao tận tay người bệnh kèm theo những lời nhắn nhủ, động viên ân cần, nhiều người đã không giấu được giọt nước mắt xúc động. Ở nơi ranh giới mỏng manh ấy, tình người đã trở thành liều thuốc tinh thần xoa dịu mọi đớn đau.

Từ phong trào thi đua "Ba Nhất" đến tinh thần "Vì nhân dân phục vụ"

Để có được những suất cơm trọn vẹn nghĩa tình ấy, từ nhiều ngày trước, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoàng Mai đã chủ động triển khai công tác hậu cần, trực tiếp đóng góp ngày công, kinh phí và phối hợp chặt chẽ với bếp ăn của bệnh viện.

Bỏ lại những mệt mỏi sau ca trực, các chiến sĩ Công an phường Hoàng Mai tự tay chuẩn bị từng phần cơm tươm tấp nhất gửi tới người bệnh

Suất ăn dành cho bệnh nhân vốn có những đặc thù riêng biệt tùy theo phác đồ điều trị

Không làm theo hình thức hay phong trào bề nổi, từng khâu từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến khâu đóng hộp đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Suất ăn dành cho bệnh nhân vốn có những đặc thù riêng biệt tùy theo phác đồ điều trị, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng cao độ. Các chiến sĩ đã cùng các y bác sĩ và nhân viên nhà bếp kiểm duyệt từng món ăn sao cho vừa đảm bảo năng lượng, dễ tiêu hóa lại vừa hợp khẩu vị, giúp người bệnh có thêm sức khỏe để chống chọi với bệnh tật.

Cẩn trọng trong từng khâu, bởi với các chiến sĩ, mỗi suất cơm trao đi là một mệnh lệnh từ trái tim

Sự phối hợp ăn ý giữa lực lượng Công an cơ sở và đội ngũ nhân viên nhà bếp để mang lại bữa ăn trọn vẹn nghĩa tình

Hoạt động này chính là minh chứng sinh động cho việc hiện thực hóa phong trào thi đua "Ba Nhất" của lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, tiêu chí "vì Nhân dân phục vụ tốt nhất" được đặt lên hàng đầu, chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, thiết thực ngay tại địa bàn cơ sở, gắn kết lực lượng Công an với Nhân dân bằng cả trái tim và trách nhiệm.

Trách nhiệm và sự thấu cảm

Trung tá Nguyễn Minh Hiếu - Phó trưởng CAP Hoàng Mai sắp xếp các suất ăn trước khi chuyển cho đồng đội mang vào phòng bệnh

Chia sẻ về hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa này, Trung tá Nguyễn Minh Hiếu - Phó trưởng Công an phường Hoàng Mai cho biết:

"Để hoạt động diễn ra chu đáo, thiết thực và lan tỏa đúng ý nghĩa nhân văn đến người bệnh, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường đã có những chỉ đạo cụ thể, sát sao từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực hiện. Chúng tôi xác định công tác an sinh xã hội không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người chiến sĩ Công an nhân dân.

Ban Chỉ huy CAP Hoàng Mai đã phát động, huy động sự tham gia tích cực, tự giác của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, qua đó khơi dậy tinh thần xung kích, tương thân tương ái trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ".

Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao ấy đã biến những ý tưởng sẻ chia thành những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng sâu rộng trong toàn lực lượng đơn vị.

Đồng hành xuyên suốt trong các hoạt động an sinh xã hội của đơn vị, Thiếu tá Đào Thị Mai Hoa - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an phường Hoàng Mai chia sẻ:

"Phụ nữ CAP Hoàng Mai không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở mà còn luôn mong muốn được mang tình cảm, sự dịu dàng, chu đáo của người phụ nữ để xoa dịu những nhọc nhằn, khó khăn của người dân. Những suất cơm hôm nay tuy nhỏ bé về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, là cầu nối vững chắc thắt chặt nghĩa tình quân dân".

Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên CAP Hoàng Mai chung tay lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân

Cùng với Hội Phụ nữ, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng đóng vai trò là "xương sống" trong việc triển khai các phần việc nặng nhọc, trực tiếp kết nối và trao gửi yêu thương. Đại úy Nguyễn Thị Thu Hiền - Bí thư Chi đoàn thanh niên Công an phường Hoàng Mai chia sẻ về ý nghĩa giáo dục tư tưởng sâu sắc của chương trình:

"Hoạt động này có ý nghĩa vô cùng thiết thực trong việc củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an cơ sở với nhân dân. Qua việc trực tiếp tham gia chuẩn bị và trao từng suất cơm cho bệnh nhân nghèo, các chiến sĩ trẻ được tận mắt chứng kiến những mảnh đời khó khăn, những nỗi đau bệnh tật ngoài xã hội. Từ đó, các đoàn viên thanh niên tự rèn luyện thêm lòng trắc ẩn, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị, bồi đắp thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân".

Lan tỏa ngọn lửa yêu thương

Hình ảnh những chiến sĩ Công an cơ sở tận tụy, gần gũi sẽ còn lắng lại mãi, trở thành điểm tựa tinh thần tiếp thêm nghị lực cho người bệnh

Những suất cơm trọn vẹn nghĩa tình đã được trao tận tay người bệnh, dư âm của hoạt động không dừng lại ở những hộp cơm ấm nóng, mà sẽ còn lan tỏa mãi như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn những người bệnh, khẳng định tình cảm gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an cơ sở với nhân dân. Giữa những bộn bề, lo toan của cuộc sống thường nhật và áp lực của công tác giữ gìn an ninh trật tự tại một địa bàn trọng điểm như phường Hoàng Mai, hình ảnh những người chiến sĩ công an cùng nhau chuẩn bị từng bữa ăn cho người bệnh đã để lại dấu ấn vô cùng tốt đẹp.

Đoàn công tác Công an phường Hoàng Mai chụp ảnh lưu niệm cùng các y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ghi dấu sự phối hợp chặt chẽ vì công tác an sinh xã hội

Đó chính là bức tranh chân thực nhất về một lực lượng Công an Thủ đô "gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì nhân dân phục vụ", luôn sẵn sàng sẻ chia khó khăn với cộng đồng, thắp lên niềm tin và hy vọng ở những nơi cần sự chở che nhất.