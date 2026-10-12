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Xúc động khoảnh khắc Cảnh sát giao thông Hà Nội mừng sinh nhật các nữ bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Lam Thanh

ANTD.VN - Tận tay chuẩn bị những chiếc mũ sinh nhật rạng rỡ sắc màu, hay khoảnh khắc những bàn tay mang kim truyền nắm chặt tay người chiến sĩ... Chùm ảnh dưới đây ghi lại trọn vẹn những giây phút lắng đọng, ấm áp nghĩa tình trong chương trình thăm, tặng quà các nữ bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội do Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội tổ chức hướng tới 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

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