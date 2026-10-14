Mệnh lệnh từ trái tim và hành trình trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ

ANTD.VN - Thực hiện đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng Công an thành phố Hà Nội nói chung và Công an phường Hà Đông nói riêng đang nỗ lực từng ngày, vượt mọi khó khăn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ các gia đình. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà là mệnh lệnh từ trái tim, là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay gửi tới những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Nghĩa tình sâu nặng

Nhiều thập kỷ trôi qua kể từ ngày đất nước trọn niềm vui, nhưng trong lòng hàng ngàn gia đình, vết thương chiến tranh vẫn chưa lành lặn. Vẫn còn đó biết bao người mẹ, người vợ, người em ngày đêm đau đáu hướng về những dòng tên chưa được ghi trọn vẹn trên bia đá.

Trong hội trường, các chiến sĩ Công an phường Hà Đông đang miệt mài, tận tụy làm việc để tiếp nhận thông tin và hướng dẫn thân nhân liệt sĩ

Mỗi bức ảnh là một mảnh ký ức và giờ đây, chúng đang được xếp lại, chuẩn bị cho một hành trình tìm kiếm sự đoàn tụ cuối cùng bằng công nghệ ADN hiện đại

Những dòng chữ này giờ đây là một phần quan trọng của hồ sơ, là một mảnh ghép của hành trình tìm kiếm sự đoàn tụ bằng ADN

Trong trang phục bạc màu sương gió, đôi mắt ông ngước nhìn về xa xăm, đong đầy nỗi khắc khoải và một niềm hy vọng cháy bỏng

Quán triệt chỉ đạo về việc triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an phường Hà Đông đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, mở đợt Cao điểm triển khai đồng bộ, quyết liệt. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an phường cùng các lực lượng phối hợp đều xác định rõ: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng của Đảng và Nhà nước, thể hiện trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.

Những gương mặt thân nhân liệt sĩ đọng lại nỗi ngóng trông dai dẳng. Ánh mắt họ dõi theo từng tờ giấy, từng lời hướng dẫn của các chiến sĩ công an, như đang nắm bắt lấy một tia hy vọng mỏng manh nhưng vô cùng quý giá

Họ không chỉ là những người thực thi nhiệm vụ, mà còn là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, mang theo mật mã ADN linh thiêng để thắp sáng con đường đưa các anh về nhà

Đợt cao điểm lần này là sự kết hợp chặt chẽ giữa chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước với những thành tựu vượt bậc của công nghệ hiện đại. Việc ứng dụng khoa học sinh học, dữ liệu dân cư và Đề án 06 vào công tác đối khớp, tìm kiếm danh tính liệt sĩ đã mở ra hy vọng lớn lao cho hàng vạn gia đình. Đó chính là giá trị thực tiễn và vô giá của chuyển đổi số – khi công nghệ không chỉ phục vụ phát triển kinh tế mà còn phục vụ an sinh xã hội, đáp ứng mong mỏi cháy lòng của Nhân dân.

Những bước chân không mỏi

Sự ân cần, thấu hiểu của họ đã sưởi ấm lòng người ở lại, biến hành trình này trở thành một minh chứng đẹp đẽ cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Trung tá Trịnh Thị Ngọc Quỳnh - Cảnh sát khu vực CAP Hà Đông chăm chú xem xét tỉ mỉ từng tấm ảnh, kỷ vật do thân nhân liệt sĩ cung cấp

Để không bỏ sót bất kỳ một thân nhân liệt sĩ nào thuộc diện lấy mẫu (bao gồm mẹ đẻ, bà ngoại ruột, anh chị em ruột, bác, cậu, dì, con của chị/em gái liệt sĩ...), Công an phường Hà Đông đã chủ động báo cáo UBND phường, phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa, các Tổ dân phố để rà soát, lập danh sách chi tiết và cập nhật đầy đủ lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng phần mềm Dữ liệu dân cư Quốc gia mở rộng.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Chung - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Hà Đông chia sẻ:

“Là lực lượng bám sát địa bàn, chúng tôi xác định mỗi Cảnh sát khu vực phải nắm chắc từng hộ, rà soát từng trường hợp thân nhân liệt sĩ trên địa bàn quản lý mà không được phép để sót bất kỳ ai. Có những gia đình thân nhân đã tuổi cao sức yếu, có người chuyển đi nơi khác hoặc thông tin giấy tờ qua thời gian bị thất lạc, gián đoạn. Anh em Cảnh sát khu vực không quản ngày đêm, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", vừa đối chiếu thông tin, vừa ân cần giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa thiêng liêng của việc thu nhận mẫu ADN. Chúng tôi hiểu rằng, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ là một dữ liệu số hóa, mà là một cơ hội, một tia hy vọng cuối cùng để một hài cốt liệt sĩ có thể trở về đúng với tên tuổi, quê hương. Dù vất vả đến đâu, anh em trong tổ đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Nhân dân và trước các Anh hùng liệt sĩ.”

Những tấm giấy mời ghi đích danh tên thân nhân là thành quả nhiều ngày tháng mà cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông dày công xác minh

Sự nỗ lực này không chỉ là một công tác chuyên môn, mà là một hành động tri ân, một sự tiếp nối của niềm hy vọng, giúp lưu giữ và khắc ghi ký ức về các anh hùng liệt sĩ trên nền tảng dữ liệu số, mở đường cho những cuộc đoàn tụ tương lai

Cái nắm tay ấy không chỉ dìu mẹ đi, mà còn như thể đang dìu dắt một lời hứa, một cam kết tìm lại người con yêu quý của mẹ, đưa mẹ đi trên con đường của tình yêu thương và sự đoàn tụ

Nối tiếp tinh thần ấy, trực tiếp hỗ trợ và đưa đón các gia đình trong đợt thu nhận mẫu, Trung tá Trịnh Thị Ngọc Quỳnh - Cảnh sát khu vực Công an phường Hà Đông không khỏi xúc động bày tỏ:

“Là một cán bộ Cảnh sát khu vực, tôi vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng thân nhân liệt sĩ trong Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang theo hy vọng đoàn tụ của một gia đình, mà còn là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, nối những người đã hy sinh với quê hương, nguồn cội. Được góp một phần công sức nhỏ bé để tri ân những người đã ngã xuống không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào sâu sắc của người chiến sĩ Công an nhân dân.”

Tận tụy phục vụ, chu đáo từng khâu

Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm đòi hỏi sự chính xác, cẩn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội.

Những gương mặt thân nhân liệt sĩ tập trung hướng về khu vực làm việc. Ánh mắt họ, vừa lo âu vừa hy vọng, dõi theo từng thao tác của các chiến sĩ

Theo đó, 100% thân nhân trong diện lấy mẫu được kiểm tra thẻ Căn cước/CCCD gắn chip để xác thực thông tin; với các trường hợp chưa có thẻ, Công an phường lập tức hướng dẫn và hỗ trợ làm thủ tục cấp ngay.

Hình ảnh nữ Cảnh sát khu vực Công an phường Hà Đông bế cụ bà - thân nhân liệt sĩ tuổi cao sức yếu di chuyển trong hội trường lấy mẫu ADN khiến bao người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào

Đó chính là điểm tựa nghĩa tình, là sự sẻ chia sâu sắc mà lực lượng Công an Thủ đô dành trao, giúp các thân nhân liệt sĩ nuôi dưỡng niềm tin trên hành trình tìm lại tên cho người thân đã hy sinh

Ánh mắt theo dõi đầy lo lắng, chăm chút của nữ chiến sĩ đã khắc họa một khoảnh khắc vô cùng xúc động

Không dừng lại ở thủ tục hành chính, Công an phường Hà Đông cùng đội ngũ y tế, lực lượng bảo vệ An ninh trật tự tại cơ sở... đã chủ động bố trí phương tiện đưa, đón tận nơi cho gần 200 thân nhân liệt sĩ - đa phần là những người cao tuổi, đi lại khó khăn đến điểm thu nhận mẫu tập trung. Sự hỗ trợ ân cần, tận tụy này đã ấm lòng biết bao gia đình chính sách.

Ngày 14/10, CAP Hà Đông đã đưa gần 200 thân nhân liệt sĩ đến điểm lấy mẫu xét nghiệm ADN

Mỗi giọt sinh phẩm được thu nhận hôm nay không đơn thuần là một dữ liệu khoa học, mà là một chiếc cầu nối linh thiêng nối liền quá khứ với hiện tại đoàn tụ

Ống nghiệm được dán mật mã, những ống nghiệm mang theo mật mã ADN linh thiêng, đang mang theo niềm hy vọng lớn lao nhất để: Các anh được gọi đúng tên, được trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình, quê hương

Nói về những nỗ lực và tâm huyết của cán bộ, chiến sĩ trong đợt cao điểm, Trung tá Vương Toàn Công - Phó trưởng Công an phường Hà Đông nhấn mạnh:

“Đợt cao điểm lần này không thuần túy là một công tác chuyên môn theo quy trình, mà đó là tri ân, là trách nhiệm, là nghĩa tình sâu nặng của lực lượng Công an nhân dân đối với những người đã hy sinh máu xương cho Tổ quốc. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông đã dồn trọn tâm sức, làm việc không kể giờ giấc để hoàn thành các công đoạn từ khảo sát, xác minh, cập nhật dữ liệu cho đến khâu tiếp đón, lấy mẫu. Chúng tôi cảm thấy tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào công trình tri ân lớn lao của Đảng và Nhà nước. Nhìn ánh mắt kỳ vọng cùng những giọt nước mắt xúc động của thân nhân các liệt sĩ khi đến làm thủ tục, mỗi chúng tôi càng tự nhắc nhở mình phải nỗ lực hơn nữa, cẩn trọng hơn nữa trong từng bước thu thập và bảo quản sinh phẩm, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng và an toàn tuyệt đối. Sự nỗ lực của Công an phường Hà Đông cũng chính là quyết tâm chung của lực lượng Công an Hà Nội trên hành trình mang lại niềm an ủi trọn vẹn cho gia đình các Anh hùng liệt sĩ.”

“Nguyện vọng lớn nhất đời tôi là tìm lại được anh…”

Trong dòng người đến điểm thu nhận mẫu ADN với ánh mắt đong đầy hy vọng, mỗi người mang theo một câu chuyện, một vết nứt thời gian chưa thể chữa lành.

Cầm trên tay tập giấy tờ đã ngả màu thời gian, ông Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1947) xúc động chia sẻ về người anh ruột hy sinh tại chiến trường Quảng Trị:

“Đã 58 năm trôi qua, gia đình tôi vẫn mải miết tìm anh nhưng chưa có kết quả. Lần này, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an phường Hà Đông, tôi chỉ mong sao có thể sớm đưa anh về với gia đình.”

Cùng chung niềm đau đớn và khắc khoải ấy là câu chuyện của bà Lý Thị Thoa (sinh năm 1958). Anh trai của bà Thoa là liệt sĩ Lý Văn Đoàn (sinh năm 1955), nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã nhập ngũ năm 1972 khi mới vừa tròn 17 tuổi... Anh lên đường mang theo bao hoài bão tuổi trẻ rồi ngã xuống tại chiến trường Đông Nam Bộ (khu vực Dầu Tiếng).

Hành trình tìm lại tên Anh, dù gian nan vất vả, đang dần được rút ngắn nhờ sự chung sức của công nghệ, giúp mang lại niềm an ủi và sự yên lòng cho hàng ngàn gia đình

Nỗi đau mất mác trỗi dậy mạnh mẽ khi một thân nhân liệt sĩ không kìm được dòng nước mắt, run run lau đi trên gương mặt hằn dấu vết thời gia

Từng nếp nhăn, từng cái nhìn đều chứa đựng câu chuyện về những năm tháng dài đằng đẵng ngóng trông tin tức của người thân

Kể từ ngày nhận giấy báo tử, căn nhà nhỏ của bà Thoa chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau. Mẹ của bà đau đớn vì mất con, suốt mấy mươi năm mòn mỏi ngóng tin con trai, trước khi nhắm mắt xuôi tay vẫn đau đáu một nguyện vọng duy nhất là tìm thấy phần mộ của người con trai cả để đưa anh về nằm lại đất mẹ quê hương.

Thế nhưng, dù gia đình đã lặn lội tìm kiếm khắp các nghĩa trang miền Nam, ngược xuôi muôn nơi, thông tin về anh vẫn chỉ là khoảng trống vô vọng. Thời gian trôi qua, người mẹ già tuổi cao sức yếu rồi cũng đã về với tổ tiên mà chưa kịp nhìn thấy hài cốt con mình...

Gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má hằn vệt thời gian, bà Lý Thị Thoa nghẹn ngào chia sẻ:

“Anh tôi đi chiến đấu rồi hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ. Mẹ tôi trước khi mất cứ nắm lấy tay tôi dặn dò: "Ráng tìm lại anh con nhé!". Mẹ mất đi trong niềm đau đau đáu ấy, tôi cũng đã già rồi, nhiều lúc nghĩ mà lực bất tòng tâm, sợ sau này mình nằm xuống vẫn chưa làm tròn lời dặn của mẹ… Hôm nay được các đồng chí Công an phường Hà Đông đến tận nhà hướng dẫn, hỗ trợ xe đưa đón chu đáo để lấy mẫu ADN, tôi xúc động lắm. Đây thực sự là ngọn lửa hy vọng rực cháy lại trong lòng gia đình chúng tôi. Nhờ khoa học, nhờ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và sự tận tình của lực lượng Công an, tôi chỉ mong sao trước khi nhắm mắt, nguyện vọng lớn nhất đời mình và của người mẹ đã mất sẽ trở thành hiện thực - để anh tôi được gọi đúng tên, được trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình, quê hương.”

Hành trình nhân văn còn tiếp nối

Những lời chia sẻ chân thành của ông Quang, bà Thoa cũng là nỗi lòng chung của hàng ngàn thân nhân liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi mẫu ADN gửi đi là một thông điệp tri ân, một hành trình kết nối quá khứ với hiện tại.

Giọt máu ấy, lấy ra từ cánh tay đã hằn vết thời gian, không chỉ là một mẫu sinh phẩm, mà là sự hiến dâng cuối cùng của một người thân yêu

Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin tại phường Hà Đông nói riêng và toàn TP Hà Nội nói chung đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Đó là minh chứng rõ nét cho một chính sách xã hội giàu tính nhân văn, khẳng định tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời tôn vinh giá trị to lớn của Chuyển đổi số và Đề án 06 trong việc phục vụ Nhân dân, làm ấm lòng những người đã hy sinh và những người ở lại.

Ai cũng mang theo nỗi khắc khoải khôn nguôi về người thân đã nằm lại nơi chiến trường

Từng hàng ghế lấp đầy bởi những gương mặt lo âu, mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ. Từ cụ già cho đến thế hệ trẻ, tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi, mỗi người mang theo một câu chuyện, một nỗi mất mát riêng, nhưng cùng chung một hy vọng lớn lao: được xác định danh tính cho hài cốt của người thân yêu