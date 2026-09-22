Ai được gọi thay thế Quang Hải ở ĐT Việt Nam?

ANTD.VN - Chấn thương cổ chân trái khiến tiền vệ Nguyễn Quang Hải không thể cùng tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. HLV trưởng Kim Sang-sik đã triệu tập bổ sung tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa của Becamex TP HCM để tăng cường lực lượng cho đội tuyển.

Hôm nay 22-9, đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang-sik đón thông tin kém vui về nhân sự, khi Quang Hải không may dính chấn thương cổ chân trái phải rút lui phút chót.

Nguyễn Quang Hải là một trong những nhân tố quan trọng của tuyển Việt Nam trong thời gian qua và vừa cùng đội tuyển hoàn thành hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 trong vai trò đội trưởng.

Việc vắng mặt tiền vệ kỳ cựu đang khoác áo CLB Công an Hà Nội là điều đáng tiếc.

Nguyễn Quang Hải lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Để bổ sung lực lượng, HLV Kim Sang-sik triệu tập Võ Hoàng Minh Khoa. Tiền vệ sinh năm 2001 từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2023, tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar, trước khi có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia trong chiến thắng 5-0 của Việt Nam trước Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Sự bổ sung Võ Hoàng Minh Khoa giúp HLV Kim Sang-sik có thêm một lựa chọn ở tuyến giữa trong quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa

Theo kế hoạch, ngày 23-9, Việt Nam sẽ di chuyển sang Indonesia. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển sẽ đá trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26-9 tại sân Si Jalak Harupat, trước khi lần lượt gặp Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10 trong khuôn khổ bảng B hạng 1. Đội nhất bảng giành quyền vào chung kết tranh vô địch chung cuộc hạng đấu.