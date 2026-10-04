Lịch thi đấu toàn bộ vòng bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2026

Chủ nhật, ngày 11-10
8h
Sân 1, Bảng BB: THPT Phan Đình Phùng - THPT Marie Curie Hà Đông
Sân 2, Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam - THPT Đống Đa
Sân 3, Bảng CC: THPT Nguyễn Siêu - THPT Green City Academy
Sân 4, Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa - THPT Khương Đình
Sân 5, Bảng A: THPT Vinschool Times City - THPT Đại Mỗ
9h
Sân 1, Bảng A: THPT Nguyễn Trãi Thường Tín - THPT Quốc Oai
Sân 2, Bảng C: THPT Hoài Đức C - THPT Khương Hạ
Sân 3, Bảng C: THPT Việt Nam Ba Lan - THPT Xuân Đỉnh
Sân 4, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng - THPT Wellspring
Sân 5, Bảng Đ: THPT Huỳnh Thúc Kháng - THPT Trần Phú H. Kiếm
10h
Sân 1, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh - THPT Cầu Giấy
Sân 2, Bảng F: THPT Việt Đức - THPT Nhân Chính
Sân 3, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình - THPT Lương Thế Vinh
Sân 4, Bảng H: THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Thượng Cát
Sân 5, Bảng J: THPT FPT - THPT Hoàng Cầu
13h30
Sân 1, Bảng J: THPT Chuyên Nguyễn Huệ - THPT Everest
Sân 2, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ - THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô
Sân 3, Bảng L: THPT Hoàng Long - THPT Galileo
Sân 4, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh - THPT Kim Liên
Sân 5, Bảng N: THPT Dewey Ocean Park - THPT KHGD
14h30
Sân 1, Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Việt Hoàng
Sân 2, Bảng Ô: THPT Chuyên KHTN - THPT Dương Xá
Sân 3, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Phúc Lợi
Sân 4, Bảng Q: THPT Thọ Xuân - THPT Đan Phượng
Sân 5, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông - THPT Phan Huy Chú Đống Đa
15h30
Sân 1, Bảng S: THPT Thanh Oai B - THPT Trần Nhân Tông
Sân 2, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên - THPT Hòa Bình Phú Diễn
Sân 3, Bảng U: THPT Văn Lang - THPT Bình Minh Hoài Đức
Sân 4, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Mỹ Đình
Sân 5, Bảng V: THPT Yên Hòa - THPT Đông Mỹ
-------------------------
Chủ nhật, ngày 18-10
8h
Sân 1, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony - THPT MAY
Sân 2, Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên - THPT Hữu Nghị T78
Sân 3, Bảng W: THPT Chúc Động - THPT Nguyễn Tất Thành Thanh Xuân
Sân 4, Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội - THPT Vân Tảo
Sân 5, Bảng AA: THPT Văn Hiến - THPT Ngôi sao Hà Nội
9h
Sân 1, Bảng AA: THPT Chuyên KHXH-NV - THPT Quang Trung Hà Đông
Sân 2, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm - THPT Xuân Phương
Sân 3, Bảng B: THPT Einstein - THPT Nguyễn Trãi Ba Đình
Sân 4, Bảng D: THPT Tự Lập - THPT Hoàng Mai
Sân 5, Bảng D: THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình - THPT Đông Kinh
10h
Sân 1, Bảng X: THPT Hoài Đức B - THPT Hà Thành
Sân 2, Bảng E: THPT Nguyễn Văn Cừ - THPT Việt Úc Hà Nội
Sân 3, Bảng G: THPT Phú Xuyên A - THPT Trí Đức
Sân 4, Bảng G: THPT Đồng Quan - THPT Lê Quý Đôn Đống Đa
Sân 5, Bảng I: THPT Phúc Thọ - THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng
13h30
Sân 1, Bảng I: THPT Phan Huy Chú Thạch Thất - THPT Nguyễn Du Thanh Oai
Sân 2, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy - THPT Thạch Bàn
Sân 3, Bảng K: THPT Alfred Nobel - THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân
Sân 4, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên - THPT Ngọc Hồi
14h30
Sân 1, Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park - THPT Ngô Quyền Đông Anh
Sân 2, Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn - THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng
Sân 3, Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông - THPT Đinh Tiên Hoàng
Sân 4, Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất - THPT Dewey Tây Hồ Tây
15h30
Sân 1, Bảng R: THPT Xa La - THPT Lương Văn Can
Sân 2, Bảng T: THPT Thực Nghiệm - THPT Tạ Quang Bửu
Sân 3, Bảng T: THPT Phenikaa - THPT Đa Trí Tuệ
Sân 4, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên - THPT Chuyên Sư phạm
-------------------------
Thứ 4, ngày 21-10
13h30
Sân 1, Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông - THPT Lê Quý Đôn Hà Đông
Sân 2, Bảng X: THPT Chuyên Ngoại ngữ - THPT Đỗ Mười
Sân 3, Bảng Z: THPT Tây Hồ - THPT Hà Nội Academy
Sân 4, Bảng Z: THPT Lạc Long Quân - THPT Minh Khai Kiều Phú
14h30
Sân 1, Bảng BB: THPT Marie Curie Hà Đông - THPT Tân Lập
Sân 2, Bảng M: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - THPT Hồ Tùng Mậu
Sân 3, Bảng R: THPT Lomonoxop - THPT Olympia
Sân 4, Bảng CC: THPT Green City Academy - THPT Chu Văn An
-------------------------
Chủ nhật 25-10
8h - KHAI MẠC GIẢI
9h30
Sân 1, Bảng A: THPT Vinschool Times City - THPT Quốc Oai
Sân 2, Bảng A: THPT Nguyễn Trãi Thường Tín - THPT Đại Mỗ
Sân 3, Bảng I: THPT Phúc Thọ - THPT Nguyễn Du Thanh Oai
Sân 4, Bảng I: THPT Phan Huy Chú Thạch Thất - THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng
Sân 5, Bảng C: THPT Hoài Đức C - THPT Việt Nam Nam Ba Lan
10h30
Sân 1, Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn - THPT Ngô Quyền Đông Anh
Sân 2, Bảng D: THPT Tự Lập - THPT Đông Kinh
Sân 3, Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất - THPT IVS Thanh Oai
Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai - THPT Dewey Tây Hồ Tây
Sân 5, Bảng G: THPT Phú Xuyên A - THPT Lê Quý Đôn Đống Đa
13h30
Sân 1, Bảng Ô: THPT Chuyên KHTN - THPT Việt Hoàng
Sân 2, Bảng E: THPT Nguyễn Văn Cừ - THPT Lê Quý Đôn Hà Đông
Sân 3, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh - THPT Nhân Chính
Sân 4, Bảng F: THPT Việt Đức - THPT Cầu Giấy
Sân 5, Bảng Đ: THPT Huỳnh Thúc Kháng - THPT Wellspring
14h30
Sân 1, Bảng G: THPT Đồng Quan - THPT Trí Đức
Sân 2, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình - THPT Thượng Cát
Sân 3, Bảng H: THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Lương Thế Vinh
Sân 4, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm - THPT Nguyễn Trãi Ba Đình
Sân 5, Bảng B: THPT Einstein - THPT Xuân Phương
15h30
Sân 1, Bảng J: THPT FPT - THPT Everest
Sân 2, Bảng J: THPT Chuyên Nguyễn Huệ - THPT Hoàng Cầu
Sân 3, Bảng K: THPT Ng Tất Thành Cầu Giấy - THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân
Sân 4, Bảng BB: THPT Phan Đình Phùng - THPT Hà Nội Amsterdam
Sân 5, Bảng CC: THPT Nguyễn Siêu - THPT Quang Trung Đống Đa
-------------------------
Thứ 4, ngày 28-10
13h30
Sân 1, Bảng L: THPT Hoàng Long - THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô
Sân 2, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên - THPT Hồ Tùng Mậu
Sân 3, Bảng M: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - THPT Ngọc Hồi
Sân 4, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh - THPT KHGD
Sân 5, Bảng N: THPT Dewey Ocean Park - THPT Kim Liên
14h30
Sân 1, Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park - THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng
Sân 2, Bảng C: THPT Việt Nam Ba Lan - THPT Khương Hạ
Sân 3, Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Dương Xá
Sân 4, Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông - THPT Việt Úc Hà Nội
Sân 5, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng - THPT Trần Phú Hoàn Kiếm
15h30
Sân 1, Bảng D: THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình - THPT Hoàng Mai
Sân 2, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Đan Phượng
Sân 3, Bảng Q: THPT Thọ Xuân - THPT Phúc Lợi
Sân 4, Bảng R: THPT Lomonoxop - THPT Lương Văn Can
Sân 5, Bảng R: THPT Xa La - THPT Olympia
-------------------------
Chủ nhật, ngày 1-11
8h
Sân 1, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông - THPT Trần Nhân Tông
Sân 2, Bảng D: THPT Tự Lập - THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình
Sân 3, Bảng T: THPT Thực nghiệm - THPT Đa Trí Tuệ
Sân 4, Bảng T: THPT Phenikaa - THPT Tạ Quang Bửu
Sân 5, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên - THPT Bình Minh
9h
Sân 1, Bảng U: THPT Văn Lang - THPT Hòa Bình Phú Diễn
Sân 2, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên - THPT Đinh Tiên Hoàng
Sân 3, Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông - THPT Chuyên Sư phạm
Sân 4, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Đông Mỹ
Sân 5, Bảng V: THPT Yên Hòa - THPT Mỹ Đình
10h
Sân 1, Bảng X: THPT Hoài Đức B - THPT Đỗ Mười
Sân 2, Bảng E: THPT Việt Úc Hà Nội - THPT Lê Quý Đôn Hà Đông
Sân 3, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony - THPT Hữu nghị T78
Sân 4, Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên - THPT MAY
Sân 5, Bảng AA: THPT Chuyên KHXH&NV - THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai
13h30
Sân 1, Bảng Z: THPT Lạc Long Quân - THPT Hà Nội Academy
Sân 2, Bảng W: THPT Chúc Động - THPT Vân Tảo
Sân 3, Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội - THPT Ng Tất Thành Thanh Xuân
Sân 4, Bảng AA: THPT Văn Hiến - THPT Quang Trung Hà Đông
Sân 5, Bảng D: THPT Đông Kinh - THPT Hoàng Mai
14h30
Sân 1, Bảng BB: THPT Tân Lập - THPT Đống Đa
Sân 2, Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam - THPT Marie Curie Hà Đông
Sân 3, Bảng CC: THPT Chu Văn An - THPT Khương Đình
Sân 4, Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa - THPT Green City Academy
Sân 5, Bảng A: THPT Vinschool Times City - THPT Nguyễn Trãi Thường Tín
15h30
Sân 1, Bảng A: THPT Quốc Oai - THPT Đại Mỗ
Sân 2, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm - THPT Einstein
Sân 3, Bảng B: THPT Nguyễn Trãi Ba Đình - THPT Xuân Phương
Sân 4, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng - THPT Huỳnh Thúc Kháng
Sân 5, Bảng C: THPT Xuân Đỉnh - THPT Khương Hạ
-------------------------
Thứ 4, ngày 4-11
13h30
Sân 1, Bảng S: THPT Thanh Oai B - THPT Phan Huy Chú Đống Đa
Sân 2, Bảng Z: THPT Tây Hồ - THPT Minh Khai Kiều Phú
Sân 3, Bảng C: THPT Hoài Đức C - THPT Xuân Đỉnh
Sân 4, Bảng Đ: THPT Trần Phú Hoàn Kiếm - THPT Wellspring
Sân 5, Bảng AA: THPT Quang Trung Hà Đông - THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai
14h30
Sân 1, Bảng X: THPT Chuyên ngữ - THPT Hà Thành
Sân 2, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh - THPT Việt Đức
Sân 3, Bảng F: THPT Nhân Chính - THPT Cầu Giấy
Sân 4, Bảng G: THPT Phú Xuyên A - THPT Đồng Quan
Sân 5, Bảng G: THPT Lê Quý Đôn Đống Đa - THPT Trí Đức
15h30
Sân 1, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình - THPT Trần Quốc Tuấn
Sân 2, Bảng H: THPT Thượng Cát - THPT Lương Thế Vinh
Sân 3, Bảng I: THPT Phúc Thọ - THPT Phan Huy Chú Thạch Thất
Sân 4, Bảng I: THPT Nguyễn Du Thanh Oai - THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng
Sân 5, Bảng J: THPT FPT - THPT Chuyên Nguyễn Huệ
-------------------------
Chủ nhật, ngày 8-11
8h
Sân 1, Bảng J: THPT Everest - THPT Hoàng Cầu
Sân 2, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành CầuGiấy - THPT Alfred Nobel
Sân 3, Bảng K: THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân - THPT Thạch Bàn
Sân 4, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ - THPT Hoàng Long
Sân 5, Bảng L: THPT Galileo - THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô
9h
Sân 1, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên - THPT Ng Bỉnh Khiêm
Sân 2, Bảng M: THPT Hồ Tùng Mậu - THPT Ngọc Hồi
Sân 3, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh - THPT Dewey Ocean Park
Sân 4, Bảng N: THPT KHGD - THPT Kim Liên
Sân 5, Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park - THPT Bắc Lương Sơn
10h
Sân 1, Bảng O: THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng - THPT Ngô Quyền Đông Anh
Sân 2, Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Chuyên KHTN
Sân 3, Bảng Ô: THPT Dương Xá - THPT Việt Hoàng
Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai - THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất
Sân 5, Bảng P: THPT Dewey Tây Hồ Tây - THPT IVS Thanh Oai
13h30
Sân 1, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Thọ Xuân
Sân 2, Bảng Q: THPT Đan Phượng - THPT Phúc Lợi
Sân 3, Bảng R: THPT Lomonoxop - THPT Xa La
Sân 4, Bảng R: THPT Lương Văn Can - THPT Olympia
Sân 5, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông - THPT Thanh Oai B
14h30
Sân 1, Bảng S: THPT Trần Nhân Tông - THPT Phan Huy Chú Đống Đa
Sân 2, Bảng T: THPT Thực nghiệm - THPT Phenika
Sân 3, Bảng T: THPT Đa Trí Tuệ - THPT Tạ Quang Bửu
Sân 4, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên - THPT Văn Lang
Sân 5, Bảng U: THPT Bình Minh Hoài Đức - THPT Hòa Bình Phú Diễn
15h30
Sân 1, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên - THPT Lê Lợi Hà Đông
Sân 2, Bảng Ư: THPT Đinh Tiên Hoàng - THPT Chuyên Sư phạm
Sân 3, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Yên Hòa
Sân 4, Bảng V: THPT Đông Mỹ - THPT Mỹ Đình
Sân 5, Bảng X: THPT Hoài Đức B - THPT Chuyên Ngoại ngữ
-------------------------
Thứ 4, ngày 11-11
13h30
Sân 1, Bảng X: THPT Đỗ Mười - THPT Hà Thành
Sân 2, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony - THPT Nguyễn Văn Huyên
Sân 3, Bảng Y: THPT Hữu Nghị T78 - THPT MAY
Sân 4, Bảng Z: THPT Tây Hồ - THPT Lạc Long Quân
Sân 5, Bảng Z: THPT Minh Khai Kiều Phú - THPT Hà Nội Academy
14h30
Sân 1, Bảng BB: THPT Tân Lập - THPT Hà Nội Amsterdam
Sân 2, Bảng CC: THPT Khương Đình - THPT Nguyễn Siêu
Sân 3, Bảng CC: THPT Chu Văn An - THPT Quang Trung Đống Đa
Sân 4, Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông - THPT Nguyễn Văn Cừ
Sân 5, Bảng BB: THPT Đống Đa - THPT Phan Đình Phùng
-------------------------
Chủ nhật, ngày 15-11
8h
Sân 1, Bảng W: THPT Chúc Động - THPT FPT Tây Hà Nội
Sân 2, Bảng W: THPT Vân Tảo - THPT Nguyễn Tất Thành Thanh Xuân
Sân 3, Bảng AA: THPT Văn Hiến - THPT Chuyên KHXH&NV
Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai - THPT IVS Thanh Oai
Sân 5, Bảng K: THPT Alfred Nobel - THPT Thạch Bàn
9h
Sân 1, Bảng BB: THPT Marie Curie Hà Đông - THPT Đống Đa
Sân 2, Bảng BB: THPT Tân Lập - THPT Phan Đình Phùng
Sân 3, Bảng CC: THPT Green City Academy - THPT Khương Đình
Sân 4, Bảng CC: THPT Chu Văn An - THPT Nguyễn Siêu
Sân 5, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ - THPT Galileo