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Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Lịch thi đấu toàn bộ vòng bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2026

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Lê Vinh

ANTD.VN - Cùng theo dõi lịch thi đấu toàn bộ vòng bảng của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

Chủ nhật, ngày 11-10

8h

Sân 1, Bảng BB: THPT Phan Đình Phùng - THPT Marie Curie Hà Đông

Sân 2, Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam - THPT Đống Đa

Sân 3, Bảng CC: THPT Nguyễn Siêu - THPT Green City Academy

Sân 4, Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa - THPT Khương Đình

Sân 5, Bảng A: THPT Vinschool Times City - THPT Đại Mỗ

9h

Sân 1, Bảng A: THPT Nguyễn Trãi Thường Tín - THPT Quốc Oai

Sân 2, Bảng C: THPT Hoài Đức C - THPT Khương Hạ

Sân 3, Bảng C: THPT Việt Nam Ba Lan - THPT Xuân Đỉnh

Sân 4, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng - THPT Wellspring

Sân 5, Bảng Đ: THPT Huỳnh Thúc Kháng - THPT Trần Phú H. Kiếm

10h

Sân 1, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh - THPT Cầu Giấy

Sân 2, Bảng F: THPT Việt Đức - THPT Nhân Chính

Sân 3, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình - THPT Lương Thế Vinh

Sân 4, Bảng H: THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Thượng Cát

Sân 5, Bảng J: THPT FPT - THPT Hoàng Cầu

13h30

Sân 1, Bảng J: THPT Chuyên Nguyễn Huệ - THPT Everest

Sân 2, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ - THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô

Sân 3, Bảng L: THPT Hoàng Long - THPT Galileo

Sân 4, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh - THPT Kim Liên

Sân 5, Bảng N: THPT Dewey Ocean Park - THPT KHGD

14h30

Sân 1, Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Việt Hoàng

Sân 2, Bảng Ô: THPT Chuyên KHTN - THPT Dương Xá

Sân 3, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Phúc Lợi

Sân 4, Bảng Q: THPT Thọ Xuân - THPT Đan Phượng

Sân 5, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông - THPT Phan Huy Chú Đống Đa

15h30

Sân 1, Bảng S: THPT Thanh Oai B - THPT Trần Nhân Tông

Sân 2, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên - THPT Hòa Bình Phú Diễn

Sân 3, Bảng U: THPT Văn Lang - THPT Bình Minh Hoài Đức

Sân 4, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Mỹ Đình

Sân 5, Bảng V: THPT Yên Hòa - THPT Đông Mỹ

-------------------------

Chủ nhật, ngày 18-10

8h

Sân 1, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony - THPT MAY

Sân 2, Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên - THPT Hữu Nghị T78

Sân 3, Bảng W: THPT Chúc Động - THPT Nguyễn Tất Thành Thanh Xuân

Sân 4, Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội - THPT Vân Tảo

Sân 5, Bảng AA: THPT Văn Hiến - THPT Ngôi sao Hà Nội

9h

Sân 1, Bảng AA: THPT Chuyên KHXH-NV - THPT Quang Trung Hà Đông

Sân 2, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm - THPT Xuân Phương

Sân 3, Bảng B: THPT Einstein - THPT Nguyễn Trãi Ba Đình

Sân 4, Bảng D: THPT Tự Lập - THPT Hoàng Mai

Sân 5, Bảng D: THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình - THPT Đông Kinh

10h

Sân 1, Bảng X: THPT Hoài Đức B - THPT Hà Thành

Sân 2, Bảng E: THPT Nguyễn Văn Cừ - THPT Việt Úc Hà Nội

Sân 3, Bảng G: THPT Phú Xuyên A - THPT Trí Đức

Sân 4, Bảng G: THPT Đồng Quan - THPT Lê Quý Đôn Đống Đa

Sân 5, Bảng I: THPT Phúc Thọ - THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng

13h30

Sân 1, Bảng I: THPT Phan Huy Chú Thạch Thất - THPT Nguyễn Du Thanh Oai

Sân 2, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy - THPT Thạch Bàn

Sân 3, Bảng K: THPT Alfred Nobel - THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân

Sân 4, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên - THPT Ngọc Hồi

14h30

Sân 1, Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park - THPT Ngô Quyền Đông Anh

Sân 2, Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn - THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng

Sân 3, Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông - THPT Đinh Tiên Hoàng

Sân 4, Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất - THPT Dewey Tây Hồ Tây

15h30

Sân 1, Bảng R: THPT Xa La - THPT Lương Văn Can

Sân 2, Bảng T: THPT Thực Nghiệm - THPT Tạ Quang Bửu

Sân 3, Bảng T: THPT Phenikaa - THPT Đa Trí Tuệ

Sân 4, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên - THPT Chuyên Sư phạm

-------------------------

Thứ 4, ngày 21-10

13h30

Sân 1, Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông - THPT Lê Quý Đôn Hà Đông

Sân 2, Bảng X: THPT Chuyên Ngoại ngữ - THPT Đỗ Mười

Sân 3, Bảng Z: THPT Tây Hồ - THPT Hà Nội Academy

Sân 4, Bảng Z: THPT Lạc Long Quân - THPT Minh Khai Kiều Phú

14h30

Sân 1, Bảng BB: THPT Marie Curie Hà Đông - THPT Tân Lập

Sân 2, Bảng M: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - THPT Hồ Tùng Mậu

Sân 3, Bảng R: THPT Lomonoxop - THPT Olympia

Sân 4, Bảng CC: THPT Green City Academy - THPT Chu Văn An

-------------------------

Chủ nhật 25-10

8h - KHAI MẠC GIẢI

9h30

Sân 1, Bảng A: THPT Vinschool Times City - THPT Quốc Oai

Sân 2, Bảng A: THPT Nguyễn Trãi Thường Tín - THPT Đại Mỗ

Sân 3, Bảng I: THPT Phúc Thọ - THPT Nguyễn Du Thanh Oai

Sân 4, Bảng I: THPT Phan Huy Chú Thạch Thất - THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng

Sân 5, Bảng C: THPT Hoài Đức C - THPT Việt Nam Nam Ba Lan

10h30

Sân 1, Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn - THPT Ngô Quyền Đông Anh

Sân 2, Bảng D: THPT Tự Lập - THPT Đông Kinh

Sân 3, Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất - THPT IVS Thanh Oai

Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai - THPT Dewey Tây Hồ Tây

Sân 5, Bảng G: THPT Phú Xuyên A - THPT Lê Quý Đôn Đống Đa

13h30

Sân 1, Bảng Ô: THPT Chuyên KHTN - THPT Việt Hoàng

Sân 2, Bảng E: THPT Nguyễn Văn Cừ - THPT Lê Quý Đôn Hà Đông

Sân 3, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh - THPT Nhân Chính

Sân 4, Bảng F: THPT Việt Đức - THPT Cầu Giấy

Sân 5, Bảng Đ: THPT Huỳnh Thúc Kháng - THPT Wellspring

14h30

Sân 1, Bảng G: THPT Đồng Quan - THPT Trí Đức

Sân 2, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình - THPT Thượng Cát

Sân 3, Bảng H: THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Lương Thế Vinh

Sân 4, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm - THPT Nguyễn Trãi Ba Đình

Sân 5, Bảng B: THPT Einstein - THPT Xuân Phương

15h30

Sân 1, Bảng J: THPT FPT - THPT Everest

Sân 2, Bảng J: THPT Chuyên Nguyễn Huệ - THPT Hoàng Cầu

Sân 3, Bảng K: THPT Ng Tất Thành Cầu Giấy - THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân

Sân 4, Bảng BB: THPT Phan Đình Phùng - THPT Hà Nội Amsterdam

Sân 5, Bảng CC: THPT Nguyễn Siêu - THPT Quang Trung Đống Đa

-------------------------

Thứ 4, ngày 28-10

13h30

Sân 1, Bảng L: THPT Hoàng Long - THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô

Sân 2, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên - THPT Hồ Tùng Mậu

Sân 3, Bảng M: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - THPT Ngọc Hồi

Sân 4, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh - THPT KHGD

Sân 5, Bảng N: THPT Dewey Ocean Park - THPT Kim Liên

14h30

Sân 1, Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park - THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng

Sân 2, Bảng C: THPT Việt Nam Ba Lan - THPT Khương Hạ

Sân 3, Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Dương Xá

Sân 4, Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông - THPT Việt Úc Hà Nội

Sân 5, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng - THPT Trần Phú Hoàn Kiếm

15h30

Sân 1, Bảng D: THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình - THPT Hoàng Mai

Sân 2, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Đan Phượng

Sân 3, Bảng Q: THPT Thọ Xuân - THPT Phúc Lợi

Sân 4, Bảng R: THPT Lomonoxop - THPT Lương Văn Can

Sân 5, Bảng R: THPT Xa La - THPT Olympia

-------------------------

Chủ nhật, ngày 1-11

8h

Sân 1, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông - THPT Trần Nhân Tông

Sân 2, Bảng D: THPT Tự Lập - THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình

Sân 3, Bảng T: THPT Thực nghiệm - THPT Đa Trí Tuệ

Sân 4, Bảng T: THPT Phenikaa - THPT Tạ Quang Bửu

Sân 5, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên - THPT Bình Minh

9h

Sân 1, Bảng U: THPT Văn Lang - THPT Hòa Bình Phú Diễn

Sân 2, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên - THPT Đinh Tiên Hoàng

Sân 3, Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông - THPT Chuyên Sư phạm

Sân 4, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Đông Mỹ

Sân 5, Bảng V: THPT Yên Hòa - THPT Mỹ Đình

10h

Sân 1, Bảng X: THPT Hoài Đức B - THPT Đỗ Mười

Sân 2, Bảng E: THPT Việt Úc Hà Nội - THPT Lê Quý Đôn Hà Đông

Sân 3, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony - THPT Hữu nghị T78

Sân 4, Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên - THPT MAY

Sân 5, Bảng AA: THPT Chuyên KHXH&NV - THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai

13h30

Sân 1, Bảng Z: THPT Lạc Long Quân - THPT Hà Nội Academy

Sân 2, Bảng W: THPT Chúc Động - THPT Vân Tảo

Sân 3, Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội - THPT Ng Tất Thành Thanh Xuân

Sân 4, Bảng AA: THPT Văn Hiến - THPT Quang Trung Hà Đông

Sân 5, Bảng D: THPT Đông Kinh - THPT Hoàng Mai

14h30

Sân 1, Bảng BB: THPT Tân Lập - THPT Đống Đa

Sân 2, Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam - THPT Marie Curie Hà Đông

Sân 3, Bảng CC: THPT Chu Văn An - THPT Khương Đình

Sân 4, Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa - THPT Green City Academy

Sân 5, Bảng A: THPT Vinschool Times City - THPT Nguyễn Trãi Thường Tín

15h30

Sân 1, Bảng A: THPT Quốc Oai - THPT Đại Mỗ

Sân 2, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm - THPT Einstein

Sân 3, Bảng B: THPT Nguyễn Trãi Ba Đình - THPT Xuân Phương

Sân 4, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng - THPT Huỳnh Thúc Kháng

Sân 5, Bảng C: THPT Xuân Đỉnh - THPT Khương Hạ

-------------------------

Thứ 4, ngày 4-11

13h30

Sân 1, Bảng S: THPT Thanh Oai B - THPT Phan Huy Chú Đống Đa

Sân 2, Bảng Z: THPT Tây Hồ - THPT Minh Khai Kiều Phú

Sân 3, Bảng C: THPT Hoài Đức C - THPT Xuân Đỉnh

Sân 4, Bảng Đ: THPT Trần Phú Hoàn Kiếm - THPT Wellspring

Sân 5, Bảng AA: THPT Quang Trung Hà Đông - THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai

14h30

Sân 1, Bảng X: THPT Chuyên ngữ - THPT Hà Thành

Sân 2, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh - THPT Việt Đức

Sân 3, Bảng F: THPT Nhân Chính - THPT Cầu Giấy

Sân 4, Bảng G: THPT Phú Xuyên A - THPT Đồng Quan

Sân 5, Bảng G: THPT Lê Quý Đôn Đống Đa - THPT Trí Đức

15h30

Sân 1, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình - THPT Trần Quốc Tuấn

Sân 2, Bảng H: THPT Thượng Cát - THPT Lương Thế Vinh

Sân 3, Bảng I: THPT Phúc Thọ - THPT Phan Huy Chú Thạch Thất

Sân 4, Bảng I: THPT Nguyễn Du Thanh Oai - THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng

Sân 5, Bảng J: THPT FPT - THPT Chuyên Nguyễn Huệ

-------------------------

Chủ nhật, ngày 8-11

8h

Sân 1, Bảng J: THPT Everest - THPT Hoàng Cầu

Sân 2, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành CầuGiấy - THPT Alfred Nobel

Sân 3, Bảng K: THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân - THPT Thạch Bàn

Sân 4, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ - THPT Hoàng Long

Sân 5, Bảng L: THPT Galileo - THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô

9h

Sân 1, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên - THPT Ng Bỉnh Khiêm

Sân 2, Bảng M: THPT Hồ Tùng Mậu - THPT Ngọc Hồi

Sân 3, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh - THPT Dewey Ocean Park

Sân 4, Bảng N: THPT KHGD - THPT Kim Liên

Sân 5, Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park - THPT Bắc Lương Sơn

10h

Sân 1, Bảng O: THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng - THPT Ngô Quyền Đông Anh

Sân 2, Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Chuyên KHTN

Sân 3, Bảng Ô: THPT Dương Xá - THPT Việt Hoàng

Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai - THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất

Sân 5, Bảng P: THPT Dewey Tây Hồ Tây - THPT IVS Thanh Oai

13h30

Sân 1, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Thọ Xuân

Sân 2, Bảng Q: THPT Đan Phượng - THPT Phúc Lợi

Sân 3, Bảng R: THPT Lomonoxop - THPT Xa La

Sân 4, Bảng R: THPT Lương Văn Can - THPT Olympia

Sân 5, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông - THPT Thanh Oai B

14h30

Sân 1, Bảng S: THPT Trần Nhân Tông - THPT Phan Huy Chú Đống Đa

Sân 2, Bảng T: THPT Thực nghiệm - THPT Phenika

Sân 3, Bảng T: THPT Đa Trí Tuệ - THPT Tạ Quang Bửu

Sân 4, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên - THPT Văn Lang

Sân 5, Bảng U: THPT Bình Minh Hoài Đức - THPT Hòa Bình Phú Diễn

15h30

Sân 1, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên - THPT Lê Lợi Hà Đông

Sân 2, Bảng Ư: THPT Đinh Tiên Hoàng - THPT Chuyên Sư phạm

Sân 3, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Yên Hòa

Sân 4, Bảng V: THPT Đông Mỹ - THPT Mỹ Đình

Sân 5, Bảng X: THPT Hoài Đức B - THPT Chuyên Ngoại ngữ

-------------------------

Thứ 4, ngày 11-11

13h30

Sân 1, Bảng X: THPT Đỗ Mười - THPT Hà Thành

Sân 2, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony - THPT Nguyễn Văn Huyên

Sân 3, Bảng Y: THPT Hữu Nghị T78 - THPT MAY

Sân 4, Bảng Z: THPT Tây Hồ - THPT Lạc Long Quân

Sân 5, Bảng Z: THPT Minh Khai Kiều Phú - THPT Hà Nội Academy

14h30

Sân 1, Bảng BB: THPT Tân Lập - THPT Hà Nội Amsterdam

Sân 2, Bảng CC: THPT Khương Đình - THPT Nguyễn Siêu

Sân 3, Bảng CC: THPT Chu Văn An - THPT Quang Trung Đống Đa

Sân 4, Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông - THPT Nguyễn Văn Cừ

Sân 5, Bảng BB: THPT Đống Đa - THPT Phan Đình Phùng

-------------------------

Chủ nhật, ngày 15-11

8h

Sân 1, Bảng W: THPT Chúc Động - THPT FPT Tây Hà Nội

Sân 2, Bảng W: THPT Vân Tảo - THPT Nguyễn Tất Thành Thanh Xuân

Sân 3, Bảng AA: THPT Văn Hiến - THPT Chuyên KHXH&NV

Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai - THPT IVS Thanh Oai

Sân 5, Bảng K: THPT Alfred Nobel - THPT Thạch Bàn

9h

Sân 1, Bảng BB: THPT Marie Curie Hà Đông - THPT Đống Đa

Sân 2, Bảng BB: THPT Tân Lập - THPT Phan Đình Phùng

Sân 3, Bảng CC: THPT Green City Academy - THPT Khương Đình

Sân 4, Bảng CC: THPT Chu Văn An - THPT Nguyễn Siêu

Sân 5, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ - THPT Galileo

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#Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXV

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