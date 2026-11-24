ANTD.VN - Trước khó khăn của người dân, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã cử cán bộ, chiến sĩ mang theo trang thiết bị chuyên dụng đến Bệnh viện Thanh Nhàn, trực tiếp hỗ trợ anh Đỗ Việt Tiến thực hiện các thủ tục thu nhận thông tin, sinh trắc học để cấp đổi thẻ căn cước theo quy định.

Công an phường Hai Bà Trưng nhận được đơn trình bày của bà Phạm Thị Mến, trú tại phường Hai Bà Trưng, về việc đề nghị hỗ trợ cấp đổi thẻ căn cước cho con trai là anh Đỗ Việt Tiến (sinh năm 1986).

ông an phường Hai Bà Trưng đã cử cán bộ, chiến sĩ mang theo trang thiết bị chuyên dụng đến Bệnh viện Thanh Nhàn, trực tiếp hỗ trợ anh Đỗ Việt Tiến thực hiện các thủ tục thu nhận thông tin, sinh trắc học để cấp đổi thẻ căn cước theo quy định.

Theo nội dung đơn, anh Tiến mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Thẻ căn cước của anh đã hết hạn sử dụng, trong khi tình trạng sức khỏe không cho phép di chuyển đến trụ sở cơ quan Công an để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Thấu hiểu những khó khăn của gia đình, ngày 23/11/2026, Công an phường Hai Bà Trưng đã cử cán bộ, chiến sĩ mang theo trang thiết bị chuyên dụng đến Bệnh viện Thanh Nhàn, trực tiếp hỗ trợ anh Đỗ Việt Tiến thực hiện các thủ tục thu nhận thông tin, sinh trắc học để cấp đổi thẻ căn cước theo quy định.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ còn tận tình hướng dẫn, giải thích từng bước, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công dân và gia đình thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện, giảm thiểu những khó khăn trong quá trình điều trị bệnh.

Việc tổ chức cấp căn cước lưu động tại bệnh viện cho những trường hợp đặc biệt khó khăn là minh chứng sinh động cho phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”

Xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an phường, bà Phạm Thị Mến đã viết thư cảm ơn gửi Ban Chỉ huy Công an phường, bộ phận cấp căn cước và lực lượng Cảnh sát khu vực.

Những lời cảm ơn chân thành, giản dị của người dân chính là sự ghi nhận ý nghĩa đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an phường. Việc tổ chức cấp căn cước lưu động tại bệnh viện cho những trường hợp đặc biệt khó khăn là minh chứng sinh động cho phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Trong thời gian tới, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, chủ động rà soát, nắm bắt những trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và các trường hợp đặc biệt khó khăn để kịp thời hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nơi cư trú hoặc cơ sở y tế khi có đề nghị chính đáng. Mỗi việc làm thiết thực, mỗi hành động tận tâm chính là cầu nối vun đắp niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.