25 năm đồng hành vì an toàn thực phẩm

ANTD.VN - Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập là dịp để Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam nhìn lại chặng đường hoạt động, khẳng định định hướng phát huy vai trò khoa học, tăng cường hợp tác và hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Ngày 28-10, tại Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam (VINAFOSA) và Hội thảo "Bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn".

Sự kiện do VINAFOSA phối hợp với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn TH tổ chức, với sự tham gia của 250 đại biểu gồm đại diện các cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các viện nghiên cứu, trường đại học, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp...

Liên hiệp Các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao Bằng khen cho VINAFOSA và kỷ niệm chương cho các cá nhân Hội có đóng góp nổi bật 25 năm qua

Được Nhà nước cho phép thành lập từ năm 2001, VINAFOSA là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia và những người hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và các lĩnh vực liên quan.

Trong 25 năm qua, Hội đã tham gia phổ biến kiến thức, tư vấn và phản biện chính sách, kết nối giới khoa học với cơ quan quản lý và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hội thảo “Bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn” tập trung trao đổi về các quy chuẩn, quy định pháp luật đối với bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; nguy cơ mất an toàn từ vật liệu, bao bì; giải pháp công nghệ tương thích đồng bộ nhằm giảm rủi ro trong sản xuất; bao bì xanh gắn với kinh tế tuần hoàn; và nhận diện, phòng tránh rủi ro pháp lý về an toàn thực phẩm.

Bà Nguyễn Thanh Giang - Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam, cho biết: “An toàn và chất lượng thực phẩm cần được tiếp cận xuyên suốt trong quá trình sản xuất, thay vì ở từng công đoạn riêng lẻ. Qua hội thảo, chúng tôi đã có dịp giới thiệu các giải pháp tương thích đồng bộ từ chế biến đến đóng gói, giúp nhà sản xuất giảm thiểu rủi ro và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về an toàn và chất lượng. Chúng tôi hy vọng hội thảo sẽ thúc đẩy những trao đổi thiết thực, cùng các bên tìm ra những hướng đi phù hợp cho thực tiễn sản xuất và sự phát triển của ngành".

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo

Hội thảo có sự tham gia thảo luận, tham luận của đại diện Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, NIFC, Tetra Pak Việt Nam, Tập đoàn TH và VINAFOSA.

Nội dung tập trung về vấn đề như khung pháp lý, giải pháp công nghệ, bao bì bền vững và các cơ hội thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành thực phẩm Việt Nam.

Từ đó, hội thảo sẽ tạo bệ phóng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thực hành sản xuất trách nhiệm, góp phần đóng góp vào hoàn thiện khung chính sách và tiến trình chuyển đổi xanh của ngành thực phẩm.