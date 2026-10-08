15 gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 nhận giải thưởng cao quý

ANTD.VN - Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã quyết định trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Chương trình gala và lễ trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 10-10 tại Hà Nội.

Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). Mỗi cá nhân được trao Bằng khen, Giấy chứng nhận, biểu trưng Giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là giải thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có hành động, việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến, tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải thăm hỏi, động viên cô Hoàng Thị Hiền - Giáo viên trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An. Cô Hiền được biết đến với hành động dũng cảm lao ra đường cứu một bé trai 2 tuổi trước đầu xe tải trên đường đến trường. Hành động quên mình khiến cô bị thương nặng, dập nát xương và phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải.

Những cá nhân được trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình nguyện an sinh xã hội; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; giảng dạy; và văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

Danh sách 15 gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026:

1. Anh Phạm Thế Quang - Giảng viên Khoa Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

2. Anh Cà Văn Minh Nam - Đại úy, Phó đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên.

3. Chị Nguyễn Hồng Ân - Thiếu úy, Cán bộ Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

4. Anh Nguyễn Duy Khánh - Thiếu tá, Bí thư Chi đoàn, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

5. Anh Nguyễn Hữu Nhơn - Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi Thương Nhân, tỉnh Lâm Đồng.

6. Chị Hoàng Thị Hiền - Giáo viên trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An.

7. Anh Phạm Văn Tiến - Ủy viên BCH Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

8. Anh Phan Trung Hải - Ủy viên Hội LHTN Việt Nam phường Phú Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên “Tiệm Cà Phê Thạc Sĩ”.

9. Anh Nguyễn Hữu Trọng - Bác sĩ, Bí thư Chi đoàn Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 199, Bộ Công an.

10. Anh Nguyễn Khắc Cường - Ủy viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An, Bí thư Chi Đoàn khối Bến Thuỷ 1 phường Trường Vinh.

11. Anh Đinh Viết Tường - Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Hội viên Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam; Nhà sáng tạo nội dung số.

12. Anh Bùi Tuấn Ngọc - Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp, Bí thư Đoàn cơ sở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.

13. Anh Đinh Văn Tâm - Vận động viên Đội tuyển Wushu Quốc gia.

14. Anh Phạm Lê Xuân Lộc - Vận động viên Đội Xe đạp, Cấp Bậc Hạ Sĩ, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7.

15. Anh Sùng Mạnh Hùng - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Cán bộ Trung tâm dịch vụ công xã Đồng Văn.