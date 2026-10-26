Yêu cầu dừng hoạt động bãi xe hết phép tại sân tập thể A3-A4 phường Giảng Võ

ANTD.VN - UBND phường Giảng Võ (TP Hà Nội) yêu cầu dừng hoạt động trông giữ xe thu phí tại sân tập thể A3-A4 Tổ dân phố số 8 khi giấy phép đã hết hạn; đồng thời nghiên cứu bố trí điểm trông giữ thay thế, giải quyết nhu cầu gửi xe của cư dân, chấm dứt tình trạng hoạt động không phép kéo dài.

Phản ánh đến Báo An ninh Thủ đô, ông Chu Thành Long, trú tại phòng 108 nhà A4 và ông Nguyễn Xuân Tùng, trú tại phòng 420 nhà A3, Tổ dân phố số 8, phường Giảng Võ cho biết, bãi trông giữ xe tại sân chơi chung của hai tòa nhà đã tồn tại khoảng 20 năm. Người dân nơi đây đề nghị chấm dứt hoạt động thu phí khi chưa được cấp phép, đồng thời phản ánh tình trạng sử dụng không gian chung sai mục đích.

Thực trạng xe của các hộ dân tự để tại sân chơi chung nhà tập thể A3, A4 Tổ dân phố số 8 phường Giảng Võ

Theo ông Chu Thành Long, ngoài bãi xe, khu vực cầu thang số 2 nhà A4 còn có quán bán nước với kết cấu khung thép, mái tôn, diện tích khoảng 10m², cùng bàn ghế, ô, dù được bố trí thường xuyên, gây cản trở lối đi. Ông cho biết đã phản ánh sự việc trên nhóm Zalo của tổ dân phố nhưng chưa thấy chuyển biến rõ rệt.

"Ngày 28/9, Công an phường Giảng Võ và lực lượng Đội 197 làm việc với tổ dân phố. Sau đó, bàn ghế, ô, dù tại khu vực quán nước được thu dọn. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng rời đi, tình trạng cũ lại tái diễn", ông Chu Thành Long phản ánh.

Bãi xe tại sân chơi chung nhà tập thể A3, A4 từng được cấp phép hoạt động

Ông Nguyễn Xuân Tùng cho rằng sân chơi là không gian sử dụng chung của cư dân hai tòa nhà, không cá nhân nào được tự ý tổ chức trông giữ xe để thu phí, hưởng lợi riêng. Ông đề nghị dừng hoạt động trông giữ xe thu phí, đồng thời cho rằng người dân có thể tự để phương tiện tại sân và tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên Báo An ninh Thủ đô ngày 14/10 cho thấy, đại diện tổ dân phố và phần đông cư dân lại ủng hộ việc tổ chức trông giữ xe tại sân chung nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho phương tiện.

Công an phường Giảng Võ làm việc với đại diện tổ dân phố số 8 và người dân

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Tổ phó Tổ dân phố số 8, khu tập thể A3-A4 được xây dựng từ những năm 1970, không có tầng hầm để xe, cũng không có thang máy. Khi đời sống phát triển, nhu cầu sử dụng phương tiện tăng lên, việc bố trí chỗ để xe trở thành vấn đề nan giải, nhất là với các hộ ở tầng cao.

Bà Hiền cho biết: "Sau các cuộc họp tổ dân phố, các hộ dân đã thống nhất giao ông Lê Quý Đôn đứng ra trông giữ xe và từng được cấp phép hoạt động vào năm 2013. Khi giấy phép hết hạn, ông Đôn tiếp tục làm thủ tục xin cấp lại nhưng phát sinh đơn kiến nghị của hai hộ dân nên đến nay chưa được cấp phép mới. Tổ dân phố đã lấy ý kiến các hộ gia đình và phần lớn đồng thuận với việc tổ chức trông giữ xe".

Công an phường Giảng Võ yêu cầu dừng hoạt động bãi xe hết phép tại sân tập thể A3-A4

Dù vậy, tại buổi làm việc của đại diện UBND và Công an phường Giảng Võ với các bên, Trung tá Tạ Đức Chung, Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Giảng Võ yêu cầu ông Lê Quý Đôn dừng trông giữ xe thu phí cho đến khi được cấp phép.

Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Đỗ Đắc Khánh, Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Giảng Võ cho biết UBND phường đã nắm bắt sự việc và đang nghiên cứu phương án bố trí điểm trông giữ phương tiện tại khu vực xung quanh, nhằm hỗ trợ giải quyết nhu cầu chính đáng của cư dân.

Công an phường Giảng Võ nhắc nhở, tuyên truyền người dân nhà tập thể A3, A4 đảm bảo trật tự đô thị

Về giấy phép hoạt động của bãi xe này hết hạn, đại diện UBND phường Giảng Võ khẳng định trước đó đã ra thông báo yêu cầu dừng hoạt động trông giữ phương tiện.

"Giấy phép trông giữ xe đã hết hạn thì về nguyên tắc, đơn vị không được tiếp tục hoạt động khi chưa được cấp phép lại. Nếu vẫn tổ chức trông giữ phương tiện thu phí, chính quyền địa phương sẽ xử lý theo quy định pháp luật", ông Đỗ Đắc Khánh cũng nhấn mạnh.

Đối với sân chơi chung A3-A4, UBND phường Giảng Võ sẽ xem xét phần diện tích đủ điều kiện tổ chức trông giữ xe, bảo đảm không ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung và sẽ ngăn kẻ vạch sơn rõ ràng. Việc cấp phép chỉ được xem xét khi đơn vị tổ chức đáp ứng các yêu cầu theo quy định, trong đó có điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, an ninh, trật tự.

Thực tế, cư dân khu tập thể A3, A4 hiện đang không có chỗ để xe

Khu tập thể A3, A4 xây dựng từ những năm 1970, đã xuống cấp

Đáng chú ý, theo đại diện UBND phường Giảng Võ, khu vực sân chơi chung và hạ tầng kỹ thuật tại hai tòa nhà thuộc phạm vi đất công do UBND phường quản lý, không thuộc sở hữu của bất kể cá nhân hay hộ dân nào. Vì vậy, việc sử dụng diện tích này và việc tổ chức trông giữ phương tiện phải được xem xét trên cơ sở quy định pháp luật.

Đại diện UBND phường Giảng Võ cũng cho biết, kinh phí thu từ hoạt động trông giữ phương tiện phải được thực hiện theo đúng quy định, nộp ngân sách Nhà nước theo yêu cầu áp dụng đối với hoạt động này, không phải khoản thu để cá nhân tự ý hưởng lợi.

Các vi phạm về trật tự xây dựng đã tồn tại từ nhiều năm

Với khu vực quán nước, mái che và các hạng mục cơi nới tại hai tòa nhà, ông Đỗ Đắc Khánh thông tin hầu hết các công trình trái phép, lấn chiếm, đã hình thành từ nhiều năm trước. Hiện nay, UBND phường Giảng Võ đã báo cáo về kế hoạch tái thiết các khu chung cư, tập thể cũ; trong đó, hai nhà tập thể A3-A4 đều nằm trong chương trình tái thiết và đã hoàn thành quy hoạch tỷ lệ 1/ 500 để trình UBND thành phố phê duyệt. Các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư cũng đang được gấp rút triển khai.

Theo Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Giảng Võ, định hướng tái thiết toàn bộ khu vực sẽ giải quyết căn cơ những bất cập về hạ tầng, trong đó có tình trạng cơi nới, xây dựng mái lán, “chuồng cọp” tại hai tòa nhà.

Người dân ủng hộ sau khi được Công an phường Giảng Võ tuyên truyền về việc chấp hành trật tự đô thị

Việc dừng hoạt động bãi xe khi chưa được cấp phép là yêu cầu cần thiết để bảo đảm kỷ cương quản lý đất công. Tuy nhiên, nếu chưa có phương án thay thế kịp thời, hàng trăm lượt phương tiện của cư dân nhà tập thể A3-A4 có nguy cơ không có nơi trông giữ ổn định, kéo theo hệ lụy gia tăng nguy cơ mất an ninh, an toàn. Vì vậy, điều người dân chờ đợi không chỉ là chấm dứt hoạt động trông giữ xe không phép, mà còn là một giải pháp cụ thể, khả thi, vừa đáp ứng nhu cầu gửi xe, vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật.