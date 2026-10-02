Xuất khẩu nông, lâm thuỷ sản mang về hơn 56,3 tỷ USD trong 9 tháng

ANTD.VN -Trong 9 tháng qua, xuất khẩu nông, lâm và thuỷ hải sản toàn ngành nông nghiệp mang về hơn 56,3 tỷ USD, trong khi nhập khẩu khoảng 39,4 tỷ USD.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 9 tháng qua, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt gần 7,35 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9, giá trị xuất khẩu rau quả ước đạt 1,19 tỷ USD.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm 63% tổng giá trị xuất khẩu. Trong 8 tháng năm nay, giá trị xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ và Hàn Quốc là hai thị trường lớn tiếp theo, với thị phần lần lượt 7% và 3,8%. Trong 8 tháng năm 2026, giá trị xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ tăng 17,9% và sang Hàn Quốc tăng 9,7%.

Xuất khẩu nông, lâm thuỷ sản ước đạt 56,3 tỷ USD trong 9 tháng qua, điểm sáng là ngành hàng rau quả

Cùng với rau quả, 9 tháng năm nay, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, 9 tháng năm nay, Việt Nam nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 39,4 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ châu Á (41,2%) và châu Mỹ (26,2%); ba thị trường cung cấp lớn nhất là Trung Quốc (12,4%), Hoa Kỳ (11,6%) và Campuchia (9,4%).

Như vậy, ngành nông nghiệp xuất siêu khoảng 16,9 tỷ USD trong 9 tháng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2025.