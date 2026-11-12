Bất động sản chuyển mình đón dòng vốn thực: Giá nhà điều chỉnh hợp lý để kích cầu

ANTD.VN - Trong 10 tháng đầu năm 2026, mặt bằng giá đất nền và căn hộ chung cư tại một số địa phương ghi nhận nhịp điều chỉnh nhẹ, đưa thị trường bước vào giai đoạn tái cân bằng cung - cầu với dòng tiền tập trung rõ nét vào phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, về căn hộ chung cư, giá bán quý III/2026 có xu hướng giảm so với quý II/2026, nhưng mặt bằng giá vẫn ở mức cao tại các đô thị lớn.

Tại Hà Nội, Masteri Era Landmark khoảng 70-80 triệu đồng/m2, Lumiere Essence Peak khoảng 150-190 triệu đồng/m2, HH3 Hinode Royal Park khoảng 55-70 triệu đồng/m2, Gamuda Central Park khoảng 90-105 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, A&K Tower (giai đoạn II) khoảng 35-38 triệu đồng/m2, Phú Đông SkyOne khoảng 32-37 triệu đồng/m2. Tại Đà Nẵng, The Panoma-Sun Cosmo Residence khoảng 65-85 triệu đồng/m2.

Biệt thự, nhà ở liền kề trong dự án, giá bán quý III/2026 giảm so với quý II/2026; thanh khoản còn chậm, nhu cầu tập trung tại các dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và khả năng khai thác thực tế.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, dự án Lumiere Essence Peak có giá bán khoảng 150-190 triệu đồng/m2

Một số mức giá tham khảo tại Hà Nội, The Zei khoảng 331-395 triệu đồng/m2, Louis City khoảng 250-446 triệu đồng/m2; tại TP.HCM, Lakeview City khoảng 175-286 triệu đồng/m2, The Global City khoảng 326-432 triệu đồng/m2; tại Đà Nẵng, Euro Village khoảng 180-260 triệu đồng/m2...

Trong quý III/2026, thị trường đất nền dự án trên thị trường thứ cấp nhìn chung tiếp tục trong xu hướng điều chỉnh giảm so với quý II/2026, chủ yếu trên thị trường thứ cấp.

Nguyên nhân chủ yếu do thanh khoản suy giảm, chi phí vốn còn cao và nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang các sản phẩm có nhu cầu ở thực, pháp lý rõ ràng và tiềm năng khai thác ổn định.

Tại Hà Nội, Khu đô thị Cienco 5 Mê Linh khoảng 40-57 triệu đồng/m2, Minh Giang Đầm Và khoảng 20-30 triệu đồng/m2, Đại Kim-Định Công khoảng 63-150 triệu đồng/m2. Tại TP.HCM, Blue Diamond Riverside khoảng 38-44 triệu đồng/m2, Vạn Phúc City khoảng 95-150 triệu đồng/m2, Khu dân cư Long Thuận khoảng 45-59 triệu đồng/m2.

Nhìn chung, thị trường đất nền quý III/2026 tiếp tục trong giai đoạn điều chỉnh và có xu hướng cân bằng sau chu kỳ tăng nóng. Nhu cầu đầu tư chủ yếu tập trung vào các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu ở thực, tạo nền tảng cho sự phục hồi của thị trường trong các quý tiếp theo khi điều kiện tín dụng và thanh khoản được cải thiện.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, đất đai và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở phù hợp khả năng chi trả; tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ.