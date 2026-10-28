Giá vàng bất ngờ hồi phục mạnh

ANTD.VN - Đà phục hồi của giá vàng thế giới sau khi bị đẩy xuống dưới 4.000 USD/ounce đã giúp giá vàng trong nước quay đầu tăng sau chuỗi phiên giảm kéo dài.

Trong phiên giao dịch ngày 27-10 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã tăng hơn 43 USD mỗi ounce, tương đương tăng 1,07%, chốt phiên tại 4.059,3 USD/ounce.

Sang đến phiên châu Á, kim loại quý có xu hướng điều chỉnh nhẹ. Cập nhật lúc 9h30 sáng 28-10, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.045 USD/ounce.

Trong nước, sau chuỗi phiên giảm sâu, kéo giá vàng về dưới vùng 142 triệu đồng/lượng, kim loại quý đã ghi nhận sự phục hồi khá tốt kể từ chiều qua. Theo đó tính chung phiên hôm qua, giá vàng SJC đã tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng và ghi nhận mức tăng thêm tới 1 triệu đồng mỗi lượng vào đầu giờ sáng nay. Nhờ vậy, thương hiệu vàng này lấy lại vùng giá 143 triệu đồng/lượng, hiện đang được niêm yết mua vào – bán ra tại 140,0 – 143,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đảo chiều tăng sau chuỗi phiên giao dịch dưới áp lực bán

Giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng đảo chiều, nhưng thấp hơn đáng kể so với vàng SJC. Một số thương hiệu vàng nhẫn phổ biến đang được giao dịch mức giá mua vào – bán ra như sau: Nhẫn SJC 999.9 136,0 – 140,0 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 137,4 – 141,4 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 137,6 – 141,6 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải 138,0 – 142,0 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 138,2 – 142,2 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 138,5 – 141,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Huy Thanh 138,2 – 142,2 triệu đồng/lượng…

Diễn biến trên cho thấy kim loại quý phục hồi sau khi có thời điểm rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 27-10. Theo các chuyên gia, giá dầu giảm hơn 1% trong phiên đã hỗ trợ vàng, khi giúp giảm bớt lo ngại lạm phát và phần nào làm dịu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường tiền tệ cứng rắn.

Tuy nhiên, diễn biến tại Trung Đông và các cuộc đàm phán hòa bình vẫn là những yếu tố chi phối tâm lý thị trường. Trong khi đó, nếu giá dầu tiếp tục tăng, áp lực lạm phát có thể gia tăng, buộc các ngân hàng trung ương duy trì hoặc thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó gây bất lợi cho vàng.

Giới đầu tư đang chờ kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed được công bố vào ngày 28-12 (rạng sáng mai theo giờ Việt Nam) để tìm thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều khả năng sẽ tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 10, tiếp theo là khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa trước cuối năm. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đặt cược xác suất 83% Fed tăng lãi suất vào tháng 12.

Lãi suất cao thường gây sức ép lên vàng do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi.