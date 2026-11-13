Xây dựng sàn thương mại điện tử của Việt Nam để cạnh tranh với Shopee, TikTok Shop

ANTD.VN - Dự thảo hồ sơ Đề án phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có từ 1-2 sàn thương mại điện tử đủ mạnh, có thể cạnh tranh với Shopee, TikTok Shop.

Sẽ xây dựng sàn thương mại điện tử quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam

Tại Đề án, Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030, hình thành từ 1-2 sàn thương mại điện tử đủ mạnh, có sức cạnh tranh trên thị trường nội địa do doanh nghiệp Việt Nam sở hữu, vận hành.

Đến năm 2035, hình thành từ 2-3 sàn thương mại điện tử đủ mạnh, có sức cạnh tranh trên thị trường nội địa do doanh nghiệp Việt Nam sở hữu, vận hành.

Bên cạnh đó, tỷ lệ chủ thể nguồn hàng đáp ứng yêu cầu cơ bản để kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử đạt tối thiểu 50% vào năm 2030 và 60% vào năm 2035; Tỷ lệ chủ thể nguồn hàng phát sinh giao dịch sau khi được kết nối với thị trường đạt tương ứng tối thiểu 50% và 60%.

Về tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới phát sinh giao dịch với thị trường nước ngoài, Đề án đặt mục tiêu đạt tương ứng tối thiểu 40% vào năm 2030 và 60% vào năm 2035.

Tỷ lệ mô hình có cơ chế kết nối thông tin và trách nhiệm giữa người bán, nền tảng, đơn vị dịch vụ trong xử lý phản ánh, khiếu nại, đổi trả và hoàn tiền đạt tối thiểu 50% vào năm 2030 và 80% vào năm 2035.

Theo Bộ Công Thương, năm 2025, quy mô thương mại điện tử Việt Nam đạt khoảng 31 tỷ USD, tăng khoảng 25%, chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; khoảng 60% dân số tham gia mua sắm trực tuyến.

Thị trường đã hình thành các nhóm chủ thể từ người sản xuất, người bán, nền tảng thương mại điện tử đến doanh nghiệp công nghệ, thanh toán, logistics và dịch vụ hỗ trợ. Sự mở rộng về quy mô thị trường, số lượng người dùng và phạm vi dịch vụ tạo điều kiện để tổ chức các quan hệ liên kết ở mức độ sâu hơn.

Tuy vậy, năng lực cạnh tranh của các nền tảng thương mại điện tử Việt Nam còn hạn chế. Giao dịch tập trung cao vào một số nền tảng lớn do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu, chi phối.

Các nền tảng quy mô lớn có lợi thế về số lượng người dùng, dữ liệu, công nghệ, thuật toán và khả năng tích hợp nhiều dịch vụ; Nền tảng Việt Nam gặp khó khăn trong thu hút đồng thời người mua, người bán, nguồn hàng và duy trì nguồn lực đầu tư cho công nghệ, dữ liệu và dịch vụ hỗ trợ.

Theo ước của Bộ Công Thương, năm 2025, tổng doanh số trên bốn nền tảng Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt khoảng 429,7 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 68% tổng doanh số thương mại của thị trường thương mại điện tử nội địa.

Trong đó, Shopee chiếm 51,15%, TikTok Shop chiếm 46,46%; Hai nền tảng chiếm khoảng 97,61% tổng doanh số của nhóm được thống kê. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cần hỗ trợ hình thành một số sàn thương mại điện tử đủ mạnh, có sức cạnh tranh trên thị trường nội địa do doanh nghiệp Việt Nam sở hữu, vận hành.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Công Thương cũng đưa ra các giải pháp và giao nhiệm vụ thực hiện cho các đơn vị liên quan, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái thương mại điện tử phát triển, tin cậy và hiệu quả.