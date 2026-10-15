An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Kinh doanh

Giá xăng giảm mạnh đến hơn 1.200 đồng/lít

0 bình luận
Hà Linh

ANTD.VN - Giá các mặt hàng xăng sinh học và dầu diezel giảm từ 15h chiều nay (15-10).

antdvn-gia-xang1510.jpg
Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh từ chiều nay

Bộ Công Thương vừa công bố giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ chiều nay. Theo đó, trước biến động của giá xăng dầu thế giới, Liên Bộ Công Thương- Tài chính quyết định trích lập quỹ bình ổn giá 200 đồng/lít với xăng sinh học và chi sử dụng quỹ này 500 đồng/kg với dầu mazut.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên, Liên Bộ tiếp tục điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 26.971 đồng/lít, giảm 732 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 27.029 đồng/lít, giảm 1.225 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Dầu diezel 0,05S không cao hơn 29.106 đồng/lít, giảm 22 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3,5S tăng giá trong kỳ này, thêm 1.043 đồng/lít, giá mới không cao hơn 22.135 đồng/kg.

Như vậy, sau hơn 1 tháng tăng giá liên tiếp, giá xăng dầu trong nước tạm dừng đà tăng. Giá xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với giá xăng dầu tại các nước lân cận như: Thái Lan, Lào, Campuchia…

Tin liên quan

Từ khóa:

#giá xăng dầu #giảm giá xăng

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng