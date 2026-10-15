Giá xăng giảm mạnh đến hơn 1.200 đồng/lít

ANTD.VN - Giá các mặt hàng xăng sinh học và dầu diezel giảm từ 15h chiều nay (15-10).

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh từ chiều nay

Bộ Công Thương vừa công bố giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ chiều nay. Theo đó, trước biến động của giá xăng dầu thế giới, Liên Bộ Công Thương- Tài chính quyết định trích lập quỹ bình ổn giá 200 đồng/lít với xăng sinh học và chi sử dụng quỹ này 500 đồng/kg với dầu mazut.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên, Liên Bộ tiếp tục điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 26.971 đồng/lít, giảm 732 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 27.029 đồng/lít, giảm 1.225 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Dầu diezel 0,05S không cao hơn 29.106 đồng/lít, giảm 22 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3,5S tăng giá trong kỳ này, thêm 1.043 đồng/lít, giá mới không cao hơn 22.135 đồng/kg.

Như vậy, sau hơn 1 tháng tăng giá liên tiếp, giá xăng dầu trong nước tạm dừng đà tăng. Giá xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với giá xăng dầu tại các nước lân cận như: Thái Lan, Lào, Campuchia…