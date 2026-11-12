Giá vàng tiếp tục giảm, mất mốc hỗ trợ quan trọng

ANTD.VN - Giá vàng thế giới đánh mất mốc tâm lý quan trọng là 4.000 USD/ounce, trong khi vàng trong nước lùi xuống ngưỡng 139 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC trong nước đồng loạt giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết tại 136,0 – 139,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá nhẫn tròn trơn 999.9 các thương hiệu cũng tiếp tục đi lùi. Theo đó, nhẫn SJC được giao dịch mua vào – bán ra tại 134,8 – 138,8 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 133,7 – 137,9 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 134,5 – 138,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải 134,7 – 138,7 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 135,7 – 138,7 triệu đồng/lượng…

Đồng USD mạnh lên trong môi trường thị trường tiền tệ thắt chặt đang gây áp lực cho vàng

Trên thế giới, giá vàng giao ngay tại Mỹ sau khi đã giảm hơn 107 USD trong phiên liền trước, thì phiên giao dịch ngày 11/11 (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam) tiếp tục đánh mất thêm gần 45 USD/ounce, lùi về 3.987 USD/ounce thời điểm chốt phiên. Diễn biến tiêu cực tiếp tục kéo dài sang phiên châu Á, đẩy giá vàng lùi về vùng 3.981 USD/ounce.

Đồng đô la Mỹ phục hồi và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất đang gây áp lực lên kim loại quý sau báo cáo lạm phát cao hơn dự kiến ​​hôm thứ Ba.

Cụ thể, các đánh giá thị trường tương lai hôm thứ Tư cho thấy xác suất tăng 25 điểm cơ bản là khoảng 87,1% và xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 12,9%, khiến cho việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa về cơ bản đã được phản ánh đầy đủ vào giá.

Chỉ số đô la Mỹ tăng khoảng 0,7% lên 102,90, tiến gần mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2025 và làm tăng thêm áp lực lên vàng vốn chủ yếu được tính bằng đồng USD.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn đã vượt quá 5,00% trong thời gian ngắn vào thứ Ba khi các nhà đầu tư phản ứng với số liệu lạm phát. Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đóng cửa vào thứ Tư nhân ngày Cựu chiến binh, khiến mức thị trường trái phiếu hôm thứ Ba trở thành mức tham chiếu mới nhất trong phiên giao dịch thường kỳ.

Số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ Năm và chỉ số giá sản xuất tháng 10 vào thứ Sáu tại Mỹ, dự kiến công bố vào tối nay theo giờ Việt Nam, sẽ là những bài kiểm tra tiếp theo đối với kỳ vọng của Fed. Lạm phát sản xuất giảm có thể làm giảm áp lực lên vàng, trong khi một bất ngờ tích cực khác sẽ củng cố luận điểm về việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Ngoài ra, giá dầu thô tăng, sự bất ổn mới xung quanh eo biển Hormuz và sự phục hồi rộng rãi trên thị trường chứng khoán toàn cầu đã tạo ra những ảnh hưởng trái chiều đối với kim loại quý.