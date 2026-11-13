PETROVIETNAM đẩy mạnh học tập, thực hành theo Bác trong giai đoạn mới

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2026), Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) triển khai Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 6/11/2026 về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Kế hoạch được triển khai nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PETROVIETNAM lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Tập đoàn, đưa việc học tập, thực hành theo Bác trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững.

Cán bộ, đảng viên, người lao động PETROVIETNAM chào cờ trên giàn PQP - Hải Thạch trong ngày Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch, Đảng ủy PETROVIETNAM yêu cầu các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị 07 và chuyên đề toàn khóa đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đồng thời tuyên truyền, vận động người lao động tích cực tham gia. Mục tiêu đặt ra là 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt, nắm vững nội dung Chỉ thị 07 và kế hoạch triển khai.

Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp, kết hợp sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chính trị chuyên đề, tọa đàm, hội thảo và các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Đặc biệt, chú trọng phát huy hiệu quả các nền tảng truyền thông số, hệ thống thông tin tuyên giáo và học liệu số, góp phần lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, thực hành theo Bác.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là gắn việc học tập, thực hành theo Bác với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ sản phẩm; lấy hiệu quả giải quyết các khâu yếu, việc khó, điểm nghẽn và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá.

Đáng chú ý, Đảng ủy Tập đoàn xác định 5 trọng tâm trong triển khai thực hiện, gồm: tập trung tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tháo gỡ khó khăn tại các đơn vị, dự án; đẩy mạnh đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm; nâng tầm văn hóa và quản trị thương hiệu PETROVIETNAM; đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng và đoàn thể.

Người lao động PETROVIETNAM vận hành công trình ngoài khơi.

Trong đó, mục tiêu đặt ra là hoàn thành xây dựng doanh nghiệp số vào năm 2027, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại các dự án, đơn vị trước năm 2030. Các cấp ủy tiếp tục triển khai các mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, “Chi bộ kiểu mẫu”, “Chi bộ đổi mới sáng tạo”, phấn đấu mỗi chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng ít nhất một mô hình học tập, thực hành theo Bác.

Cùng với đó, việc thực hiện Chỉ thị 07 được gắn với Chiến lược nâng tầm văn hóa và quản trị thương hiệu PETROVIETNAM, phát huy hệ giá trị cốt lõi “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình”. Mỗi cán bộ, đảng viên được khuyến khích trở thành một “Đại sứ văn hóa”, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp, ý thức kỷ luật và khát vọng cống hiến trong từng nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành xây dựng kế hoạch triển khai trong quý IV/2026; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm việc học tập và thực hành theo Bác đi vào thực chất, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và trong hoạt động của từng đơn vị.

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, việc triển khai Chỉ thị 07 tiếp tục khơi dậy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của các thế hệ người lao động PETROVIETNAM. Đây cũng là động lực để PETROVIETNAM phát huy bản lĩnh, trí tuệ và văn hóa doanh nghiệp, phấn đấu lọt vào nhóm 10 doanh nghiệp hàng đầu khu vực và có tên trong danh sách Fortune Global 500 vào năm 2030.