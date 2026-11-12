Giá xăng dầu giảm mạnh, xăng về dưới 20.000 đồng/lít

ANTD.VN - Giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm mạnh trong kỳ điều hành hôm nay (12-11). Giá xăng về dưới 20.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 19.845 đồng/lít, cũng giảm 1.311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Tuần này, mặt hàng dầu diezel 0,05S cũng giảm 1.874 đồng/lít, còn không cao hơn 26.822 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S cũng giảm 2.263 đồng/kg, còn tối đa 19.742 đồng/kg.

Cùng với việc giảm giá, Liên Bộ Công Thương- Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng 600 đồng/lít và 1.000 đồng/kg với dầu mazut. Dầu diezel không phải trích lập quỹ.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước liên tiếp giảm mạnh từ đầu tháng 11 đến nay, đây là lần thứ tư. Giá các mặt hàng xăng hiện đã tương đương với hồi đầu tháng 10-2026. Giá xăng dầu giảm sẽ giúp giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, kinh doanh, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.