Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất gần 1 năm

ANTD.VN - Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm thêm trong phiên giao dịch hôm nay, với vàng SJC xuống mức thấp nhất trong vòng 11 tháng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, 13/11, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), các ngân hàng và các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn 999.9 cũng đi xuống, về dưới 138 triệu đồng một lượng. Cụ thể, nhẫn SJC niêm yết đầu giờ sáng tại 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 133,2 - 137,4 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng mức 134,0 – 138,0 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải 133,7 – 137,7 triệu đồng/lượng…

Giá vàng đã mất tới hơn 53 triệu đồng mỗi lượng từ đỉnh

Như vậy, so với đầu năm, giá vàng trong nước hiện giảm khoảng 15 triệu đồng một lượng, tương đương 10%. Còn nếu so với mức “đỉnh” trên 191 triệu đồng hồi tháng 1 thì mỗi lượng vàng hiện đã mất tới hơn 53 triệu đồng. Đây cũng là mức thấp nhất của giá kim loại quý này tại thị trường trong nước trong vòng khoảng 11 tháng qua.

Trên thế giới, giá vàng cũng giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ Năm, do chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng đô la Mỹ mạnh lên và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm nữa.

Chốt phiên Mỹ, vàng giao ngay đứng tại 3.876,4 USD/ounce, giảm mạnh tới 110,6 USD/ounce. Bước sang phiên châu Á, kim loại quý hồi phục nhẹ và tính đến 10h sáng theo giờ Việt Nam đang giao dịch quanh vùng 3.918 USD/ounce.

Các báo cáo kinh tế của Mỹ hôm thứ Năm đã nêu bật những áp lực trái chiều giữa điều kiện việc làm ổn định và sự suy yếu của các ngành nhạy cảm với lãi suất. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cao hơn một chút so với dự báo, doanh số bán nhà giảm do lãi suất cao và giá nhà tăng.

Tình hình thị trường vẫn tập trung mạnh vào việc Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. Các đánh giá ngày thứ Năm cho thấy xác suất Fed tăng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 tới là khoảng 85% và xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 15%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD cùng tăng cũng phản ánh kỳ vọng rằng chính sách tiền tệ tại quốc gia này có thể tiếp tục thắt chặt trong thời gian dài hơn.