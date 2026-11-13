Doanh nghiệp nợ thuế, chủ sở hữu hưởng lợi bị tạm hoãn xuất cảnh

ANTD.VN - Thuế TP. HCM mới đây đã ban hành thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Ngày tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với ông Đỗ Anh Dũng là từ 3/11/2026. Lý do là do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đang có khoản nợ thuế quá hạn lên đến hơn 312 tỷ đồng, tính đến thời điểm nêu trên.

Trước đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh cũng đã bị Thuế cơ sở 1 TP.HCM công khai thông tin nợ ngân sách nhà nước với số nợ hơn 311,6 tỷ đồng tính đến hết ngày 30/9/2026. Với số nợ này, Tân Hoàng Minh dẫn đầu danh sách nợ thuế tại Thuế cơ sở 1 thời điểm đó.

Doanh nghiệp này cũng đã nhiều lần bị cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế liên quan đến nghĩa vụ thuế. Cụ thể, hồi cuối tháng 10/2025, Thuế cơ sở 1 TP.HCM ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp. Đầu tháng 12/2025, doanh nghiệp này tiếp tục bị cơ quan thuế cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh được thành lập từ năm 1993, là thành viên cốt lõi của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Doanh nghiệp này được biết đến là tâm điểm của vụ án hình sự liên quan đến phát hành trái phiếu, khiến ông Đỗ Anh Dũng dính vòng lao lý vào năm 2022.

Trước khi bị khởi tố, ông Đỗ Anh Dũng từng giữ vai trò Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này, trước khi vị trí Tổng Giám đốc được chuyển giao cho ông Tạ Quốc Việt vào cuối tháng 5/2024.

Sau khi được đặc xá vào dịp 30/4/2025, ông Dũng có thời gian trở lại điều hành doanh nghiệp nhưng sau đó nhanh chóng chuyển giao vị trí này cho ông Trần Hồng Sơn. Dù vậy, ông Dũng vẫn xuất hiện tại các buổi làm việc liên quan đến các dự án của doanh nghiệp và được xác là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp này.