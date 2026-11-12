AFC Việt Nam đồng hành cùng Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027

ANTD.VN - Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 (Miss Multicultural Vietnam 2027) đã chính thức ký kết thỏa thuận tài trợ với Công ty Cổ phần Jinsei Vietnam - Đại diện phân phối các sản phẩm của thương hiệu AFC Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Sự kiện đánh dấu cột mốc hợp tác giữa cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp và văn hóa Việt Nam với thương hiệu uy tín đến từ Nhật Bản, có bề dày phát triển gần 60 năm.

Đại diện AFC Việt Nam trao thỏa thuận tài trợ cho đại diện Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 trên sân khấu lễ công bố.

Hành trình nhan sắc của Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 vừa đón nhận một "trợ thủ" đắc lực từ đất nước mặt trời mọc! Thương hiệu 60 năm tuổi AFC Nhật Bản chính thức trở thành đơn vị đồng hành và bảo trợ chăm sóc tóc cho cuộc thi. Cùng chờ đón sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống Việt Nam và những tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp khắt khe nhất đến từ Nhật Bản.

Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 (Miss Multicultural Vietnam 2027) đã chính thức ký kết thỏa thuận tài trợ với Công ty Cổ phần Jinsei Vietnam - Đại diện phân phối các sản phẩm của thương hiệu AFC Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Sự kiện đánh dấu cột mốc hợp tác giữa cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp và văn hóa Việt Nam với thương hiệu uy tín đến từ Nhật Bản, có bề dày phát triển gần 60 năm.

Tại buổi họp báo công bố, hai bên xác nhận AFC sẽ giữ vai trò đơn vị đồng hành chính thức của mùa giải 2027. Đáng chú ý, Soukaikan - một thương hiệu thuộc hệ sinh thái AFC được lựa chọn làm dòng sản phẩm bảo trợ chăm sóc tóc chuyên biệt cho các thí sinh xuyên suốt hành trình dự thi.

Ban tổ chức, các đơn vị tài trợ, bảo trợ truyền thông cùng dàn người đẹp với các sản phẩm của AFC trên tay chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện công bố lịch trình chính thức của mùa giải.

Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của Nhật Bản sẽ trực tiếp hỗ trợ các thí sinh duy trì sắc vóc, năng lượng xuyên suốt lịch trình thi đấu dày đặc.

Nhìn lại lịch sử hoạt động, Tập đoàn AFC (AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd.) bước vào ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe từ năm 1969. Họ thiết lập một cột mốc quan trọng trên thị trường tài chính khi trở thành doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sức khỏe đầu tiên niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Tokyo (mã JASDAQ: 2927). Đến năm 2005, đơn vị này tiếp tục nhận chứng nhận GMP từ Hiệp hội Thực phẩm Sức khỏe và Dinh dưỡng Nhật Bản (JHNFA) cho khâu sản xuất và đóng gói.

Bước vào thị trường Việt Nam thông qua Jinsei Vietnam, AFC giữ nguyên triết lý dưỡng sinh bản địa. Sản phẩm ưu tiên nền tảng thành phần tự nhiên, hướng tới việc phòng ngừa rủi ro và xây dựng sức khỏe bền vững từ bên trong.

Đồng hành cùng Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027, hãng đưa vào sử dụng thực tế ba nhóm sản phẩm chủ lực.

Trọng tâm nhất là bộ chăm sóc tóc Soukaikan. Với mức tiêu thụ ghi nhận hơn 7 triệu chai dầu gội và 3 triệu chai tinh chất xịt dưỡng tại hai thị trường Nhật Bản, Singapore, dòng sản phẩm này thiết kế riêng cho da đầu nhạy cảm. Dầu gội Soukaikan sử dụng gốc acid amin thay vì chất tẩy rửa mạnh như Sulfate hay Silicone, giúp làm sạch êm ái.

Dầu xả đưa Keratin thủy phân và Ceramide lấp đầy những vùng tóc hư tổn. Trong khi đó, tinh chất dưỡng kết hợp chiết xuất thảo mộc Senburi, màng vỏ trứng thủy phân và nhân sâm tác động trực tiếp vào vi tuần hoàn da đầu, giữ nang tóc vững chắc.

Hỗ trợ kiểm soát vóc dáng cho phái đẹp là dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe AFC Ellagic Acid. Thay vì các cơ chế giảm cân tiêu cực, sản phẩm dùng chiết xuất từ hạt xoài châu Phi. Các thử nghiệm lâm sàng ghi nhận thành phần này tác động hiệu quả vào việc kiểm soát mỡ nội tạng, giảm lượng mỡ trung tính trong máu và điều chỉnh chỉ số BMI an toàn.

Các dòng sản phẩm nội địa Nhật Bản như viên uống AFC Rich Coenzyme Q10 được trưng bày, giới thiệu tại sự kiện.

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