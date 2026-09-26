Xóa đại lý chuyên cung cấp hàng 'trắng' cho người nghiện

ANTD.VN - Mở rộng điều tra vụ Tổ chức sử dụng chất ma túy, Công an phường Sông Trí, tinh Hà Tĩnh đã làm rõ đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho người nghiện.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Chu Văn Tình (1996), Chu Văn Minh (2000), Chu Văn Trung (2003) cùng trú tại phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Trương Ngọc Hải (2003) trú tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị khởi tố

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Công an phường Sông Trí phát hiện nhóm đối tượng Chu Văn Tình, Chu Văn Minh, Chu Văn Trung có hành vi rủ rê nhau cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công cụ sử dụng ma túy

Xác định hành vi của nhóm người nghiện, Công an phường Sông Trí đã bất ngờ, đột kích bắt quả tang các đối tượng đang sử dụng ma túy, thu giữ tang vật liên quan.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an phường Sông Trí xác định Trương Ngọc Hải là đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện nói trên; đã tiến hành bắt giữ đối tượng, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.