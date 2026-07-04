Nga làm suy yếu đáng kể năng lực tấn công tầm xa của Ukraine

ANTD.VN - Ngày 3-7, Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Tướng Valery Gerasimov cho biết, chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã làm suy yếu đáng kể năng lực sản xuất vũ khí tầm xa của Kiev.

Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Tướng Valery Gerasimov

Ông Gerasimov đưa ra nhận định này vào hôm 3-7 trong một cuộc họp tại sở chỉ huy tiền phương của lực lượng liên hợp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, các quan chức quân sự và dân sự cấp cao khác đã tham dự cuộc họp.

Ông Gerasimov nói rằng, chỉ riêng trong tháng 6-2026, lực lượng Nga đã tấn công 55 cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, bao gồm một nhà máy sản xuất tên lửa hành trình FP-5 Flamingo và nhiều doanh nghiệp lắp ráp máy bay không người lái tầm xa. Khoảng 10 sân bay quân sự cũng là mục tiêu tấn công.

Theo vị tướng này, chiến dịch đã làm suy yếu đáng kể năng lực sản xuất vũ khí tấn công tầm xa cũng như việc thực hiện các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine.

Nga đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine sáng sớm 2-7. Hầu hết các cuộc tấn công đều nhắm vào Thủ đô Kiev. Chính quyền Kiev mô tả đây là cuộc tấn công lớn nhất vào thành phố này kể từ khi xung đột leo thang hồi năm 2022.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu bao gồm những cơ sở sản xuất máy bay không người lái và tên lửa, các nhà máy sản xuất thiết bị tác chiến điện tử, một kho nhiên liệu lớn và một số địa điểm cơ sở hạ tầng khí đốt cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.