LOTTE FINANCE "gỡ khó" tài chính cho người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước

ANTD.VN -LOTTE FINANCE ra mắt thương hiệu tài chính chuyên biệt My L.Cash Prime được thiết kế dành riêng cho các khách hàng là người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước với hạn mức lên đến 600 triệu đồng cùng các chính sách ưu tiên.

Từ e ngại vay vốn đến tư duy quản lý tài chính hiện đại

Sự phát triển của các giải pháp tài chính số và quy trình vay minh bạch đang từng bước thay đổi cách nhìn của nhiều khách hàng về vay tiêu dùng. Nếu trước đây, việc vay tại các công ty tài chính thường gắn với tâm lý e ngại hoặc chỉ được xem là giải pháp tình thế, thì ngày nay, nhiều người đã coi đây là một công cụ giúp chủ động quản lý dòng tiền và cân đối kế hoạch tài chính cá nhân.

Cùng với sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng, các nền tảng tài chính số cũng góp phần đơn giản hóa quá trình tiếp cận dịch vụ. Tại LOTTE FINANCE, khách hàng có thể chủ động đăng ký hồ sơ, xác thực thông tin và theo dõi kết quả xét duyệt trên ứng dụng số, mang đến trải nghiệm thuận tiện, minh bạch và dễ dàng theo dõi trong suốt quá trình vay.

Vay tiêu dùng, khi được sử dụng đúng mục đích và trong khả năng thanh toán, không còn là giải pháp tạm thời mà đã trở thành một phương thức quản lý tài chính hiện đại, giúp nhiều gia đình chủ động hiện thực hóa các kế hoạch quan trọng trong cuộc sống.

Vững nhiệm vụ, an tâm tài chính cùng My L.Cash Prime

Đằng sau sự cống hiến cho nhiệm vụ là những dự định riêng cần được vun đắp cho bản thân và gia đình. Thấu hiểu những nhu cầu tài chính trong cuộc sống hằng ngày, LOTTE FINANCE mang đến giải pháp My L.Cash Prime, hỗ trợ khách hàng chủ động nguồn tài chính để thực hiện các kế hoạch như xây dựng, sửa chữa nhà ở, mua sắm phương tiện đi lại và chăm lo tổ ấm một cách thuận lợi hơn.

My L.Cash Prime – Thương hiệu tài chính thiết kế dành riêng cho công chức viên chức

Thông qua My L.Cash Prime, khách hàng có thể tiếp cận khoản vay tiền mặt với hạn mức lên đến 600 triệu đồng, lãi suất chỉ từ 0,69% mỗi tháng, thời hạn vay từ 6 đến 60 tháng, cùng nhiều phương án tài chính được cá nhân hóa theo nhu cầu và khả năng thanh toán.



Một trong những điểm nổi bật của My L.Cash Prime là quy trình đăng ký và xét duyệt được thiết kế phù hợp với đội ngũ công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Không chỉ mang đến giải pháp tài chính thuận tiện, My L.Cash Prime còn hướng tới vai trò một điểm tựa tài chính tin cậy, đồng hành đúng lúc để giúp các cán bộ làm chủ "mặt trận" kinh tế cá nhân.

Đại diện LOTTE FINANCE chia sẻ: “Công chức, viên chức là nhóm khách hàng đặc thù, với My L.Cash Prime, chúng tôi mong muốn mang đến một giải pháp minh bạch, thuận tiện. Không yêu cầu tài sản bảo đảm, quy trình đăng ký được tinh gọn và thực hiện trên nền tảng số giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chủ động thực hiện các kế hoạch cá nhân mà không phải chịu áp lực tài chính quá lớn."

Không chỉ phát triển các giải pháp tài chính đa dạng mà LOTTE FINANCE còn liên tục củng cố nền tảng hoạt động và năng lực quản trị. Mới đây, LOTTE FINANCE đã chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận chuyển đổi từ Công ty tài chính chuyên ngành thành Công ty tài chính tổng hợp, đồng thời được bổ sung hoạt động cho thuê tài chính vào giấy phép hoạt động. Đây là minh chứng cho năng lực tài chính, nền tảng pháp lý vững chắc và cam kết phát triển dài hạn của LOTTE FINANCE, qua đó nâng cao niềm tin của khách hàng, đối tác và nâng cao vị thế trên thị trường tài chính tiêu dùng.