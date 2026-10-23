Công bố mới nhất của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động và cho vay

ANTD.VN - Lãi suất huy động và cho vay tại các ngân hàng tiếp tục tăng trong tháng 9 trước khi được yêu cầu giảm, theo dữ liệu vừa công bố của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố thông tin về diễn biến lãi suất của tổ chức tín dụng đối với khách hàng trong tháng 9/2026.

Theo đó, đối với lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước và nhóm NHTM cổ phần đối với các khoản tiền gửi mới và cũ ở mức 0,1- 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng.; 4,1- 4,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng.

Như vậy, so với tháng trước, lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn không thay đổi. Tuy nhiên, các kỳ hạn dài có xu hướng tăng.

Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn 6 – 12 tháng trung bình dao động ở mức 6,6 - 8,1%/năm trong tháng 9, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước; kỳ hạn từ trên 12 đến 24 tháng dao động ở mức 6,2-7,8%/năm và kỳ hạn trên 24 tháng ở mức 7,4-8,2%/năm, đều tăng 0,1 – 0,2%/năm.

Lãi suất liên tục tăng từ đầu năm

So với cuối năm ngoái, tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng đã tăng 0,1 – 0,3%/năm; trong khi tiền gửi trung và dài hạn tăng rất mạnh. Cụ thể, kỳ hạn 6 – 12 tháng tăng tới 2,2%/năm; kỳ hạn trên 12 tháng tăng khoảng 1,2 – 1,4%/năm.

Đối với đầu ra, theo công bố của NHNN, lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,4 - 10,9%/năm, tăng nhẹ 0,2%/năm so với tháng trước và đã tăng tới 1,7 - 1,9%/năm so với cuối năm ngoái.

Khảo sát công bố của các ngân hàng cũng cho thấy nhiều nhà băng cũng áp dụng mức lãi suất rất cao, nhất là đối với khoản vay của khách hàng cá nhân, nhiều nhà băng đã cho vay vượt 11%/năm.

Đơn cử như Techcombank cho vay khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh với lãi suất trung bình 11,24%/năm, trong khi khách hàng doanh nghiệp mức 10,14%/năm.

TPBank công bố lãi suất cơ sở cho các khoản vay từ 3 tháng trở lên dao động ở mức 11,0 – 11,2%/năm, bình quân 11,03%/năm; Vikki Bank bình quân 11,06%/năm; BVBank 11%...

Tại một số nhà băng tư nhân khác như LPBank, Bac A Bank, VietABank... cho biết lãi suất cho vay bình quân với tất cả khách hàng dao động 10,2-10,8%. VIB, ACB, PVcomBank, KienlongBank, MSB, Saigonbank quanh 9-9,8%.

Các ngân hàng quốc doanh, mặt bằng lãi suất cho vay thấp hơn đáng kể. Chẳng hạn như BIDV cho vay bình quân 7,73%, Agribank 8,42%...

Hiện NHNN đang quyết tâm hạ mặt bằng lãi suất với việc yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm ít nhất 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi và giảm 1,5-2 điểm phần trăm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

NHNN cho biết sẽ có biện pháp xử lý nghiêm, bao gồm việc xem xét giảm hoặc giao thấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với những đơn vị không hạ lãi suất như chỉ đạo.

“Để theo dõi các NHTM thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NHNN trong việc giảm thực chất lãi suất tiền gửi và cho vay, NHNN sẽ theo dõi số liệu lãi suất bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới trong các tháng cuối năm 2026 của các NHTM thông qua hệ thống báo cáo thống kê. Trường hợp NHTM không thực hiện chỉ đạo của NHNN, NHNN sẽ có biện pháp xử lý nghiêm, bao gồm cả việc xem xét giảm/giao thấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng” - văn bản chỉ đạo mới nhất của NHNN nêu rõ.

Tính đến nay, đã có hơn 20 ngân hàng công bố các chương trình giảm lãi suất cho vay. Không chỉ giảm lãi suất cho vay với doanh nghiệp, một số ngân hàng như SACOMBANK còn công bố giảm lãi suất cho vay đối với cả khách hàng cá nhân.

Đối với tiền gửi, biểu lãi suất huy động của 4 ngân hàng quốc doanh và hàng chục nhà băng tư nhân như VIB, ACB, LPBank, MSB... cũng đã giảm so với trước đó.