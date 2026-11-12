2 phút 30 giây trong chảo chiên: Vắt mì thay đổi thế nào?

ANTD.VN -Mì ăn liền từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc trong đời sống hiện đại nhờ tính tiện lợi và hương vị hấp dẫn. Trong quy trình sản xuất mì ăn liền, chiên là một trong những phương pháp được sử dụng để làm giảm độ ẩm của vắt mì sau khi hấp chín.

Đằng sau khoảng 2 phút 30 giây vắt mì đi qua chảo chiên là một quy trình với nhiều thông số được kiểm soát, từ nhiệt độ, thời gian đến chất lượng dầu sử dụng.

Chỉ 2 phút 30 giây để làm khô một vắt mì

Sau công đoạn cắt sợi, sợi mì được hấp chín bằng hơi nước rồi mới đi vào công đoạn làm khô bằng phương pháp chiên. Sau khi hấp, hàm lượng nước trong vắt mì còn ở mức cao, vì vậy cần tiếp tục làm giảm độ ẩm để sản phẩm có thể bảo quản trong thời hạn sử dụng.

Với phương pháp chiên, vắt mì sẽ có độ ẩm khoảng dưới 3% giúp hạn chế sự phát triển của vi sinh vật, góp phần giúp vắt mì duy trì chất lượng trong thời gian bảo quản trung bình từ 5–6 tháng ở nhiệt độ thường.

Quá trình chiên giúp làm giảm độ ẩm của vắt mì xuống mức thấp, giúp hạn chế sự phát triển của vi sinh vật.

Không chỉ thời gian, nhiệt độ dầu trong quá trình chiên cũng được kiểm soát. Tại Acecook Việt Nam, dầu không được gia nhiệt trực tiếp mà được làm nóng gián tiếp bằng hơi nước (tương tự chưng cách thủy) trong hệ thống bồn trao đổi nhiệt, sau đó theo đường ống kín dẫn vào chảo chiên. Tại đây, nhiệt độ dầu được duy trì ổn định ở mức 160℃-165℃.

Trong quá trình chiên, mỗi lượt mì đi qua chảo chiên chỉ mất khoảng 2 phút 30 giây, và một phần dầu sẽ được hấp thụ vào vắt mì trong công đoạn này, đồng thời dầu mới sẽ được bổ sung một cách đều đặn, liên tục thông qua hệ thống định lượng tự động.

Chất lượng dầu chiên được kiểm soát như thế nào?

Chất lượng dầu chiên không chỉ được đánh giá qua màu sắc hay những gì có thể quan sát bằng mắt thường. Trong sản xuất, các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng dầu được theo dõi và kiểm soát theo những tiêu chuẩn cụ thể.

Dầu để chiên mì ở Acecook Việt Nam sử dụng dầu có nguồn gốc từ dầu cọ. Cùng với việc kiểm soát nhiệt độ, thời gian chiên và các chỉ tiêu chất lượng dầu, dầu mới được bổ sung liên tục trong quá trình sản xuất thông qua hệ thống định lượng tự động.

Nhờ đó, công đoạn chiên không đơn thuần là đưa vắt mì vào dầu để chiên, mà là một quá trình trong đó nhiều thông số được thiết lập và theo dõi xuyên suốt.

Quá trình chiên giúp giảm độ ẩm của vắt mì, góp phần kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm

Song song với việc bổ sung dầu mới, chất lượng dầu cũng được theo dõi thông qua các chỉ tiêu kiểm soát cụ thể. Một trong những chỉ tiêu được theo dõi là chỉ số acid (Acid Value – AV). Theo tiêu chuẩn áp dụng tại Acecook Việt Nam, chỉ số này được kiểm soát ở mức ≤2 mg KOH/g dầu.

Không chỉ là 2 phút 30 giây trong chảo chiên

Từ hệ thống chiên khép kín, nhiệt độ được duy trì ổn định, đến việc bổ sung dầu mới và kiểm soát các chỉ số, chất lượng dầu được theo dõi xuyên suốt công đoạn chiên.

Với mì chiên, công đoạn này không đơn thuần là đưa vắt mì vào dầu để làm khô, mà là một quy trình được tính toán về thời gian, nhiệt độ và chất lượng dầu nhằm giảm độ ẩm của vắt mì xuống mức thấp, giúp vắt mì có thể bảo quản được trong thời gian dài.

Không chỉ tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ, người tiêu dùng còn có thể trực tiếp đến tham quan nhà máy Acecook Việt Nam để quan sát quy trình sản xuất mì ăn liền. Tại đây, các công đoạn trên dây chuyền được giới thiệu trực quan, giúp người tham quan có thêm góc nhìn thực tế về cách một vắt mì được sản xuất, từ đó an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm.