Việt Nam tăng 7 bậc trong Chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu 2026

ANTD.VN - Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố Chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu (TTDI) năm 2026. Trong đó, Việt Nam đạt 4,15 điểm, xếp hạng 52/110 nền kinh tế, tăng 7 bậc so với năm 2024.

Theo báo cáo được WEF công bố ngày 25/9, Chỉ số năng lực phát triển du lịch (Travel & Tourism Development Index - TTDI) đánh giá các yếu tố và chính sách tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, có khả năng chống chịu của ngành du lịch và lữ hành. Chỉ số này tập trung vào những điều kiện giúp một điểm đến thu hút, phục vụ và duy trì hoạt động du lịch trong dài hạn, không trực tiếp đo lường lượng khách, mức chi tiêu hay doanh thu du lịch.

TTDI 2026 gồm 5 nhóm lớn, 17 chỉ số trụ cột và 102 chỉ số thành phần, tập trung vào môi trường tạo điều kiện, chính sách và điều kiện tạo thuận lợi cho du lịch, hạ tầng và dịch vụ, tài nguyên du lịch, tính bền vững của du lịch. Các chỉ số được chuẩn hóa trên thang điểm từ 1-7, cho phép so sánh tương đối giữa các nền kinh tế.

Năm 2026, Việt Nam đạt 4,15 điểm TTDI, tăng 6,1% so với năm 2024, xếp thứ 52/110 nền kinh tế, tăng 7 bậc so với kỳ đánh giá trước và tăng 11 bậc so với năm 2019. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 5, sau Singapore (hạng 13), Indonesia (23), Malaysia (26) và Thái Lan (38). Đáng chú ý, tốc độ cải thiện điểm số của Việt Nam đạt 6,1%, cao hơn Indonesia (2,2%), Malaysia (5,8%), Thái Lan (5,8%) và Singapore (3,3%).

Năm 2026, Việt Nam đạt 4,15 điểm TTDI, tăng 6,1% so với năm 2024, xếp thứ 52/110 nền kinh tế, tăng 7 bậc so với kỳ đánh giá trước và tăng 11 bậc so với năm 2019 (Ảnh minh họa).

Theo kết quả TTDI 2026, Việt Nam có 7/17 chỉ số trụ cột nằm trong nhóm 35 nền kinh tế dẫn đầu thế giới. Trong đó, Chỉ số có thứ hạng tốt nhất là Sức cạnh tranh về giá đứng thứ 7, chỉ số An toàn, an ninh đứng thứ 9, chỉ số Tài nguyên văn hóa xếp thứ 21, chỉ số Tài nguyên tự nhiên xếp thứ 22, chỉ số Mức độ bền vững về nhu cầu du lịch đúng thứ 27, chỉ số Tài nguyên phi giải trí nằm ở thứ 30 và Hạ tầng vận tải hàng không ở thứ hạng 34.

Sáu chỉ số khác nằm trong nhóm trung bình cao, gồm Hạ tầng mặt đất và cảng (hạng 43), Nhân lực và thị trường lao động (hạng 50), Mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông (hạng 58), Môi trường kinh doanh (hạng 63), Mức độ mở cửa du lịch (hạng 67), Y tế và vệ sinh (hạng 68).

Theo kết quả TTDI 2026, Việt Nam có 7/17 chỉ số trụ cột nằm trong nhóm 35 nền kinh tế dẫn đầu thế giới (Ảnh minh họa).

Như vậy, 13/17 chỉ số trụ cột của Việt Nam được xếp trong nhóm trung bình cao hoặc hàng đầu thế giới. Bốn chỉ số còn lại thuộc nhóm trung bình thấp và thấp gồm Hạ tầng và dịch vụ du lịch (hạng 74), Sự bền vững về môi trường (hạng 76), Mức độ ưu tiên cho du lịch (hạng 97) và Tác động kinh tế - xã hội của du lịch (hạng 106).

Một số chỉ số của Việt Nam ghi nhận mức tăng hạng đáng kể so với năm 2024. Chỉ số Sức cạnh tranh về giá tăng 8 bậc, lên vị trí thứ 7, chỉ số An toàn, an ninh tăng 18 bậc, đứng thứ 9. Bên cạnh đó, chỉ số Hạ tầng vận tải hàng không tăng 9 bậc, lên hạng 34, trong khi chỉ số Hạ tầng mặt đất và cảng tăng 10 bậc, đứng thứ 43. Chỉ số Tài nguyên văn hóa tăng 6 bậc và chỉ số Tài nguyên tự nhiên tăng 4 bậc.

Đáng chú ý, chỉ số Sự bền vững về môi trường tăng 18 bậc. Mức tăng mạnh nhất được ghi nhận ở chỉ số Sự bền vững về nhu cầu du lịch với việc tăng 24 bậc, vươn lên vị trí thứ 27 trên bảng xếp hạng. Qua đó, kết quả TTDI 2026 thể hiện nhiều yếu tố nền tảng phục vụ phát triển du lịch của Việt Nam đã được cải thiện. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, khắc phục những lĩnh vực còn hạn chế, hướng tới phát triển du lịch bền vững, chất lượng và hiệu quả hơn trong thời gian tới.