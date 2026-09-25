Thiếu niên Thái Lan làm nên lịch sử tại America’s Got Talent

ANTD.VN - Nene Royal, ca sĩ kiêm nghệ sĩ guitar 16 tuổi đến từ Phuket, đã giành ngôi quán quân America’s Got Talent 2026, trở thành thí sinh Thái Lan đầu tiên giành chiến thắng trong chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng của Mỹ.

Nene Royal là thí sinh Thái Lan đầu tiên chiến thắng trong chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng của Mỹ

Kết quả được công bố trong đêm chung kết mùa thứ 21, phát sóng trực tiếp trên NBC tối 23-9 theo giờ Mỹ.

Nene nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả, vượt qua 9 thí sinh và nhóm biểu diễn còn lại để giành giải thưởng trị giá 1 triệu USD.

Chiến thắng của Nene Royal đã khiến người dân Thái Lan vui mừng tưng bừng trên khắp quê nhà.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gửi lời chúc mừng, nói rằng Nene "đã mang lại niềm tự hào cho người dân Thái Lan".

Nene Royal tên thật là Rattikarn Praew Amloy. Tại vòng chung kết, Nene trình diễn ca khúc Seven Nation Army của ban nhạc The White Stripes, kết hợp với phần độc tấu guitar điện.

Phần thi nhận được sự hưởng ứng của khán giả và những đánh giá tích cực từ ban giám khảo.

Hành trình của Nene tại cuộc thi bắt đầu bằng bản phối rock ca khúc Zombie của The Cranberries. Màn trình diễn giúp Nene nhận đủ 4 phiếu đồng ý từ các giám khảo và nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Tại vòng lựa chọn của giám khảo, Nene tiếp tục thể hiện Hysteria của Muse để giành suất tham dự các đêm thi trực tiếp.

Bước ngoặt đến ở vòng tứ kết, khi bản trình diễn Black Hole Sun của Soundgarden khiến giám khảo Mel B nhấn "Nút vàng”, đưa Nene thẳng vào chung kết.

Nene bắt đầu chơi guitar từ năm 7 tuổi và tự học qua các video trên Internet. Trước khi xuất hiện trên truyền hình Mỹ, nghệ sĩ trẻ thường biểu diễn tại các khu chợ và địa điểm công cộng ở Phuket với sự đồng hành của gia đình.

Tại vòng xếp hạng cuối cùng của America’s Got Talent, ảo thuật gia Geno Ploeger đứng thứ hai, nhóm ảo thuật đồng bộ Hundred Fingers giành vị trí thứ ba.