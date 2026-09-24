Việt Nam quảng bá hình ảnh qua điện ảnh và âm nhạc tại New York

ANTD.VN -Trong khuôn khổ chuyến công tác dự Phiên Thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại New York, chương trình nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” đã được tổ chức, giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, yêu chuộng hòa bình, năng động và hội nhập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kêu gọi cùng chung tay kiến tạo tương lai

Tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, trải qua chiến tranh, chia cắt với nhiều đau thương, mất mát, chúng ta càng thấm thía giá trị của hòa bình, đồng thời kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc, cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta.

Hơn 2.000 khách mời, gồm quan chức Liên Hợp Quốc, đại diện Hoa Kỳ, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tham dự chương trình

Chương trình được diễn ra tại nhà hát đẹp và cổ kính nhất New York - Opera BAM Howard Gilman, do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tổ chức, với sự tham gia dàn dựng và biểu diễn của đạo diễn Tony Bùi, NSND Bùi Công Duy, Nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội.

Hơn 2.000 khách mời, gồm quan chức Liên Hợp Quốc, đại diện Hoa Kỳ, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, đã tham dự chương trình. Thông qua các thước phim, tác phẩm âm nhạc và câu chuyện nghệ thuật, chương trình tái hiện lịch sử, văn hóa, cảnh sắc và con người Việt Nam, đồng thời phản ánh sức sống của một đất nước đang đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã giới thiệu về mục đích ý nghĩa độc đáo sự kiện

Phát biểu mở đầu chương trình, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã giới thiệu về mục đích ý nghĩa độc đáo sự kiện. Đại sứ nhấn mạnh, nếu sau chương trình hòa nhạc này mỗi người Mỹ cảm thấy gần gũi hơn với đất nước và con người Việt Nam thì đó đã là điều mong mỏi của những người làm ngoại giao – thông qua âm nhạc đưa mọi người gần lại nhau hơn.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” còn là hoạt động ngoại giao văn hóa

Sovico và Vietjet là những nhà tài trợ chính cho chương trình, Vietjet vận chuyển nghệ sĩ, hàng tấn nhạc cụ và trang thiết bị biểu diễn từ Việt Nam tới Hoa Kỳ. Việc bảo đảm an toàn cho toàn bộ lực lượng và thiết bị góp phần đưa chương trình nghệ thuật quy mô của Việt Nam đến với khán giả quốc tế tại New York.

Sovico nhiều năm là đối tác của UNESCO, Liên Hợp Quốc, đồng hành với các hoạt động bảo tồn di sản, phát triển văn hóa, giáo dục và lan tỏa các giá trị nhân văn, góp phần mở rộng kết nối Việt Nam với quốc tế thông qua mạng lưới hàng không, đồng thời hỗ trợ đưa con người, nghệ thuật, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến nhiều quốc gia.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” còn là hoạt động ngoại giao văn hóa tại một trong những trung tâm giao lưu quốc tế lớn nhất thế giới vào dịp họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Qua điện ảnh và âm nhạc, Việt Nam truyền tải thông điệp về một dân tộc kiên cường, nhân ái, trân trọng truyền thống, chủ động hội nhập và sẵn sàng đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Các nghệ sĩ, hàng tấn nhạc cụ và trang thiết bị biểu diễn đã bay cùng Vietjet từ Việt Nam tới Hoa Kỳ

Sự kiện góp phần cho thành công của chuyến công tác, tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy sự hiểu biết giữa Việt Nam với quốc tế và phát huy vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong việc kết nối các quốc gia, các dân tộc cho một thế giới tốt đẹp hơn.