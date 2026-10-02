Việt Nam có huy chương thứ 23 tại ASIAD

ANTD.VN - Sáng 2-10, võ sỹ Châu Ngọc Tuyết Sang giành á quân nội dung taekwondo thực tế ảo. Đây là tấm huy chương Bạc thứ hai và huy chương thứ 23 của đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026 tính tới thời điểm này.

Thực tế ảo là nội dung mới của môn taekwondo, lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu ASIAD 2026.

Châu Ngọc Tuyết Sang là em gái của võ sĩ Châu Tuyết Vân, người từng mang về rất nhiều huy chương Vàng biểu diễn cho đội tuyển taekwondo Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Tuyết Sang góp 1 huy chương Bạc cho tuyển taekwondo và cho đoàn Việt Nam

Tuyết Sang lần lượt vượt qua các đối thủ của Hàn Quốc (vòng 1/8), Thái Lan (vòng tứ kết), Singapore (bán kết), trước khi thua Jeus Gabriel Derick (Philippines) 0-2 ở chung kết, giành huy chương Bạc.

Đây là tấm huy chương Bạc thứ hai của đoàn Việt Nam tại ASIAD lần này, sau thành tích á quân đối kháng 56kg nam môn wushu của Đinh Văn Tâm.

Việt Nam tạm xếp hạng 21/46 với tổng cộng 23 huy chương

Tính tới 10h50 ngày 2-10 - ngày thi đấu chính thức thứ 13 của ASIAD 2026, đoàn Việt Nam với 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 19 huy chương Đồng tạm xếp 21/46 trên bảng tổng sắp huy chương.

11h hôm nay, võ sỹ boxing hạng 51kg nữ Nguyễn Thị Tâm sẽ bước vào chung kết gặp đương kim vô địch Olympic - Wu Yu (Trung Quốc), và sẽ ít nhất góp thêm 1 huy chương Bạc cho đoàn Việt Nam..