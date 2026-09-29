Vì sao Bộ Xây dựng còn dư hơn 140 tỷ đồng tiền chế độ theo Nghị định 178?

ANTD.VN -Thủ tướng Chính phủ đã giao dự toán thực hiện chính sách theo nghị định 178 cho Bộ Xây dựng với tổng số tiền 749,669 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đã phân bổ số kinh phí này tại 11 Quyết định, với tổng số tiền 609,458 tỷ đồng. Phần kinh phí còn lại chưa phân bổ là 140,211 tỷ đồng.

Thông tin đến báo chí, Bộ Xây dựng cho biết, thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ sau kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Bộ đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Bộ Xây dựng đã tổng hợp và gửi báo cáo tới Bộ Nội vụ theo yêu cầu.

Tại Báo cáo số 1212 ngày 31/7/2026, Kiểm toán Nhà nước nêu một nội dung liên quan đến Bộ Xây dựng là việc “lập dự toán kinh phí chưa sát, dẫn đến không phân bổ được số kinh phí 140,211 tỷ đồng”.

Bộ Xây dựng cho biết, để bảo đảm chi trả kịp thời cho cán bộ nghỉ theo chính sách, Bộ đã tổng hợp nhu cầu kinh phí trên cơ sở dự toán do các cơ quan, đơn vị lập và đăng ký, sau đó gửi Bộ Tài chính.

Kết quả rà soát chi trả chế độ theo Nghị định 178, một số đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có làm sai quy định

Theo số liệu được Bộ Xây dựng cung cấp, Thủ tướng Chính phủ đã giao dự toán thực hiện chính sách cho Bộ với tổng số tiền 749,669 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đã phân bổ số kinh phí này tại 11 Quyết định, với tổng số tiền 609,458 tỷ đồng. Phần kinh phí còn lại chưa phân bổ là 140,211 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cho rằng việc lập dự toán chưa sát xuất phát từ nguyên nhân khách quan do chính sách, điều kiện áp dụng được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn sau đó.

Đáng chú ý, theo kết quả kiểm toán, qua kiểm tra, chọn mẫu, việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tại Bộ Xây dựng được đánh giá phù hợp với quy định tại Nghị định 178 và Nghị định 67.

Bộ Xây dựng thông tin, việc xây dựng dự toán kịp thời đã góp phần bảo đảm thực hiện chính sách theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ. Bộ đã hoàn thành chi trả chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trước ngày 10/10/2025, không có trường hợp bị nợ hoặc chậm trả.

Đối với câu hỏi về các trường hợp xác định sai đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục hoặc mức hưởng chính sách, Bộ Xây dựng khẳng định Báo cáo số 1212 không nêu các trường hợp này tại Bộ.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát sau đó, Bộ Xây dựng cho biết một số nội dung chưa đúng quy định đã được các cơ quan, đơn vị chủ động xử lý.

Cụ thể, tại Ban Quản lý dự án 3, nay là Ban Quản lý dự án đường bộ Miền Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của Nghị định 178 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ khi quyết định cho một số viên chức nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định 178.

Các trường hợp này được chi trả từ nguồn phát triển sự nghiệp của đơn vị, không sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước. Bộ Xây dựng cho biết Cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai xử lý theo quy định.

Tại Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, trong quá trình chi trả, đơn vị đã chủ động rà soát và thu hồi các khoản tính sai thời gian đóng bảo hiểm xã hội tại một số đơn vị cấp cơ sở để nộp ngân sách Nhà nước.

Bộ Xây dựng cho biết sau rà soát, cơ bản không phát sinh các trường hợp sai phạm như những nội dung được Kiểm toán nhà nước chỉ ra. Một số nội dung chưa đúng quy định đã được các cơ quan, đơn vị chủ động khắc phục.

Việc xử lý cụ thể đối với những trường hợp còn tồn tại được thực hiện theo quy định hiện hành.