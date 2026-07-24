Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Mỹ vào tháng 9 tới

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23-7 cho biết ông sẽ thảo luận về trí tuệ nhân tạo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông đến thăm Mỹ vào ngày 24-9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15-5-2026

Tổng thống Mỹ thông báo: "Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến Mỹ vào ngày 24-9. Chúng tôi đã nói về vấn đề này (AI) khi tôi ở Bắc Kinh, và chúng tôi sẽ một lần nữa đề cập điều này tại Mỹ”.

Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình diễn ra sau cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump hồi đầu năm nay. Trong thời gian ở Bắc Kinh, ông Trump đã mời nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Nhà Trắng.

Trước đó, ngày 22-7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thảo luận về sự cần thiết phải xác định các lĩnh vực hợp tác để đặt nền tảng cho một "chuyến thăm rất tích cực".