Máy bay cảnh báo sớm Mỹ phát tín hiệu khẩn giữa đợt tập kích Iran

Dữ liệu trên trang theo dõi hàng không dân sự FlightRadar24 cho thấy máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry của Mỹ, mang số đôi 79-0002, cất cánh từ khu vực phía đông nam thủ đô Riydah rạng sáng 22/7, vài giờ sau khi quân đội Mỹ phát động chiến dịch tập kích Iran trong đêm thứ 12 liên tiếp.

Phi cơ bay hình vòng khép kín ở độ cao khoảng 8.500 m dọc bờ biển phía đông Arab Saudi. Đây là quỹ đạo thường thấy của máy bay cảnh báo sớm đang làm nhiệm vụ giám sát không phận và hỗ trợ các lực lượng đồng minh.

Máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry

Khoảng 8 tiếng sau khi cất cánh, máy bay Mỹ bắt đầu hạ độ cao. Trong quá trình này, phi cơ bật mã phát đáp "7700" rồi duy trì độ cao 6.000 m trong 23 phút.

Mã "7700" được dùng khi xuất hiện tình huống khẩn nguy trên không, như sự cố động cơ, mất áp suất hay có người cần trợ giúp y tế. Sau khi bật mã này, phi công phải thông báo với đài kiểm soát không lưu trong khu vực rằng họ đang gặp vấn đề gì.

Đường bay của chiếc E-3 Sentry mang số đuôi 79-0002 ngày 22/7.

Phi cơ Mỹ tiếp tục giảm độ cao và tắt tín hiệu định vị ở độ cao 1.200 m, khoảng 48 phút sau khi phát tín hiệu khẩn nguy.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, chưa bình luận về thông tin.

E-3 Sentry được ví như "máy bay mắt thần" nhờ khả năng phát hiện phi cơ từ khoảng cách hàng trăm km. Đây là mẫu máy bay phát triển từ khung thân phi cơ chở khách Boeing 707, nổi bật với đĩa radar lớn trên lưng.

Không quân Mỹ từng sở hữu lượng lớn máy bay E-3, nhưng chỉ còn 16 chiếc trong biên chế trước khi xung đột bùng phát và không phải phi cơ nào cũng có thể cất cánh vào thời điểm bất kỳ.