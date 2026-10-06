Vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế

ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm, tai nạn và những nguy cơ mất an ninh, trật tự từ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an xã Nội Bài, Hà Nội đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ không được phép tàng trữ, sử dụng. Qua đó, góp phần ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.

Công an xã Nội Bài qua tuyên truyền, vận động người dân đã tự nguyện đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Tự nguyện giao nộp để loại bỏ nguy cơ

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm và tai nạn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an xã Nội Bài đề nghị mọi công dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động kiểm tra, rà soát và tự giác giao nộp những loại vũ khí, vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ đang cất giữ, sử dụng không đúng quy định.

Theo Công an xã Nội Bài, thời gian qua, đơn vị đã tiếp nhận nhiều trường hợp người dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế. Trong đó có các loại như súng bắn đạn bi, súng bắn hơi cồn, dao tự chế... Đây là những vật dụng tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người và an ninh, trật tự tại địa phương nếu bị sử dụng sai mục đích.

Đặc biệt, thời gian vừa qua, Công an xã Nội Bài đã tiếp nhận 3 khẩu súng, trong đó có súng hơi, súng tự chế do công dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

Mỗi trường hợp người dân chủ động giao nộp vũ khí không chỉ giúp lực lượng Công an kịp thời loại bỏ một nguy cơ tiềm ẩn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và sự chung tay của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Từ những khẩu súng tự chế được giao nộp, có thể thấy công tác tuyên truyền, vận động đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân. Khi người dân hiểu rõ nguy cơ và những hệ lụy có thể xảy ra từ việc tàng trữ, sử dụng vũ khí trái quy định, việc tự giác giao nộp sẽ trở thành hành động thiết thực để bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng.

Chung tay giữ bình yên địa bàn

Công an xã Nội Bài khuyến cáo người dân tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng, trao đổi, mua bán các loại vũ khí tự chế dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tự ý chế tạo, cất giữ hoặc sử dụng những loại vũ khí này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, nhất là khi người sử dụng không có kỹ năng, kiến thức về tính năng và mức độ nguy hiểm của chúng.

Không ít loại vũ khí tự chế có cấu tạo đơn giản nhưng vẫn có khả năng gây sát thương. Trong những tình huống phát sinh mâu thuẫn, xô xát hoặc sử dụng thiếu kiểm soát, các loại vũ khí này có thể trở thành công cụ gây nguy hiểm cho người khác, thậm chí dẫn tới những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vì vậy, cùng với việc tuyên truyền, vận động giao nộp, Công an xã Nội Bài đề nghị người dân chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tàng trữ, chế tạo, sử dụng hoặc mua bán vũ khí tự chế. Khi có thông tin, người dân có thể báo ngay cho Công an xã hoặc trưởng thôn, tổ dân phố để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Đáng chú ý, người dân không nên tự ý mang, vận chuyển hoặc sử dụng các loại vũ khí tự chế để giao nộp theo cách có thể gây mất an toàn. Khi phát hiện hoặc đang cất giữ những vật dụng nghi là vũ khí, cần chủ động thông báo cho lực lượng Công an để được hướng dẫn phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn.

Việc vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế được Công an xã Nội Bài xác định là một trong những giải pháp chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Mỗi khẩu súng, mỗi loại vũ khí được người dân tự nguyện giao nộp đồng nghĩa với một nguy cơ được loại bỏ khỏi cộng đồng.

Từ sự tự giác của từng người dân đến trách nhiệm của từng gia đình, thôn, tổ dân phố và sự vào cuộc của lực lượng Công an, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố. Qua đó, góp phần xây dựng địa bàn xã Nội Bài an toàn, ổn định, không để những nguy cơ từ vũ khí tự chế trở thành nguyên nhân gây mất an ninh, trật tự hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân.