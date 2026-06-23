Ukraine tấn công tên lửa vào thành phố Nga, gây nhiều thiệt hại và thương vong

ANTD.VN - Ngày 22-6, Thống đốc tỉnh Voronezh, ông Aleksandr Gusev cho biết, 5 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ tấn công tên lửa của Ukraine vào thành phố Voronezh ở Tây Nam nước Nga.

Theo Thống đốc Gusev, cuộc tấn công đã nhắm vào một cơ sở công nghiệp ở thành phố Voronezh, gây ra “thiệt hại đáng kể”

Sáng 22-6, cảnh báo tấn công tên lửa đã được đưa ra đối với khu vực này, cách Moscow khoảng 450 km về phía Nam. Ông Gusev cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn “các mục tiêu trên không bay với tốc độ cao” trên không phận thành phố.

Theo Thống đốc Gusev, cuộc tấn công đã nhắm vào một cơ sở công nghiệp, gây ra “thiệt hại đáng kể” và đám cháy đã được dập tắt. Hàng chục tòa nhà chung cư, cũng như 6 ngôi nhà riêng lẻ và khoảng 50 phương tiện cũng bị hư hại, ông Gusev cho biết trên Telegram.

Các quan chức Nga chưa công bố loại tên lửa đã được sử dụng trong cuộc tấn công của Ukraine. Tuy nhiên, các thông tin trên truyền thông cho rằng có thể là tên lửa hành trình Storm Shadow.

Cuộc tấn công diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã đánh chặn hơn 300 máy bay không người lái tầm xa của Ukraine trong đêm. Hàng chục máy bay không người lái đã được phóng về phía Thủ đô Moscow, theo Thị trưởng Moscow, Sergey Sobyanin.

Nỗ lực quân sự của Kiev tiếp tục phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của phương Tây. Liên minh châu Âu (EU) đã gánh vác phần lớn gánh nặng tài chính kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm viện trợ vào năm ngoái.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga khi lực lượng của họ dần rút lui dọc theo một số đoạn tiền tuyến và đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực ngày càng trầm trọng.

Các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga được cho là nhằm mục đích chứng minh khả năng gây thiệt hại của Ukraine và thúc đẩy những nước ủng hộ Kiev phê duyệt thêm các gói viện trợ trị giá hàng tỷ USD.