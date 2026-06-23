Đức xem xét nâng tuổi nghỉ hưu lên 70

ANTD.VN - Chính phủ Đức đang chuẩn bị gói cải cách lương hưu sâu rộng nhất trong nhiều thập kỷ, với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 70 và bãi bỏ chương trình nghỉ hưu sớm phổ biến.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz

Động thái này diễn ra trong bối cảnh dân số Đức già hóa nhanh và quỹ lương hưu đối mặt áp lực tài chính nghiêm trọng. Theo truyền thông Đức, Ủy ban do Thủ tướng Friedrich Merz và Bộ trưởng Lao động Barbel Bas bổ nhiệm đã hoàn tất dự thảo.

Một trong những điểm chính được người dân Đức quan tâm là đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 70 tuổi. Tuổi nghỉ hưu hiện là 67 sẽ được tăng dần lên mức 70 tuổi, đồng thời liên kết trực tiếp với tuổi thọ trung bình. Nghĩa là khi người Đức sống lâu hơn, họ sẽ phải làm việc lâu hơn.

Ngoài ra, chương trình cho phép nghỉ hưu không bị khấu trừ sau 45 năm đóng góp - gọi là "Lương hưu ở tuổi 63" sẽ bị xóa bỏ. Ủy ban cho rằng nhóm nghỉ hưu sớm này gây gánh nặng cho quỹ lương hưu và làm thiếu hụt lao động lành nghề mà thị trường đang cần.

Người lao động và người sử dụng lao động sẽ phải đóng thêm 2% tổng lương vào quỹ đầu tư do nhà nước điều hành. Mức đóng hiện tại là 18,6%, sau cải cách sẽ lên 20,6%.

Chính phủ đặt mục tiêu phê duyệt gói này trước khi Quốc hội nghỉ hè vào tháng 7 tới.

Đức đang đối mặt bài toán già hóa dân số. Hàng triệu người thuộc thế hệ bùng nổ dân số sau Thế chiến 2 bắt đầu nghỉ hưu, trong khi số lao động trẻ ngày càng ít đi.

Hệ thống "trả lương hưu theo kiểu ăn sổi" - người đang đi làm đóng tiền cho người đã nghỉ hưu vì thế đứng trước nguy cơ vỡ. Thủ tướng Merz nhiều lần cảnh báo mô hình phúc lợi hiện tại không còn có thể được tài trợ bằng khả năng kinh tế".

Đầu năm nay, ông kêu gọi người Đức "tăng sản lượng kinh tế thông qua việc làm nhiều hơn". Ông cũng phản đối giảm giờ làm mỗi tuần và chỉ trích lao động Đức trung bình nghỉ ốm quá nhiều, gần 3 tuần/năm.

Ông Merz thậm chí cáo buộc người dân "không làm việc chăm chỉ", phát ngôn gây tranh cãi và châm ngòi cho cuộc cải cách lần này.

Nếu được thông qua, hàng triệu người Đức sinh sau năm 1960 sẽ phải hoãn kế hoạch nghỉ hưu. Đặc biệt nhóm lao động chân tay, người làm nghề nặng nhọc sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Trước đó, hồi tháng 5, Albert Stegemann - Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ CDU/CSU tại Quốc hội đã đề xuất siết điều kiện nhận trợ cấp viện dưỡng lão từ nhà nước. Đề xuất này có thể buộc nhiều người cao tuổi phải bán nhà để trả chi phí chăm sóc tuổi già.