Rà soát, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gắn với bảo đảm an toàn PCCC

ANTD.VN - Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, UBND xã Yên Lãng, Hà Nội đang tập trung rà soát, thống kê, phân loại các công trình, cơ sở có vi phạm, xác định rõ trách nhiệm và lộ trình khắc phục, trong đó, yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC tại các nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh và trường học.

Công an xã Yên Lãng báo cáo kết quả rà soát

Phân loại rõ từng vi phạm, không để phát sinh phức tạp

Vừa qua, UBND xã Yên Lãng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về rà soát, thống kê, xử lý các công trình, cơ sở vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, PCCC; đồng thời nghe báo cáo công tác quản lý trật tự xây dựng và chất lượng công trình trên địa bàn.

Đồng chí Quách Sĩ Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 21; lãnh đạo Công an xã, đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan và trưởng các thôn.

Theo báo cáo của Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường, trong 10 tháng đầu năm, qua công tác quản lý địa bàn, xã Yên Lãng đã phát hiện, xử lý 21 vụ việc vi phạm đất đai. Trong đó, 9 vụ đã được xử lý dứt điểm, 12 vụ đang tiếp tục được giải quyết theo quy định.

Đối với lĩnh vực trật tự xây dựng, cơ quan chức năng đã xử lý một trường hợp vi phạm, ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 17,5 triệu đồng. Đến nay, trường hợp này đã chấp hành nộp phạt và khắc phục hiện trạng vi phạm.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, việc kiểm soát chất lượng công trình cũng được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, xã đã kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đối với 17 dự án. Đây là một trong những nội dung nhằm tăng cường quản lý chất lượng công trình, bảo đảm việc đầu tư, xây dựng tuân thủ quy định pháp luật, hạn chế những nguy cơ mất an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng.

Thực tế, các công trình xây dựng không đúng quy định, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trên đất sử dụng sai mục đích hoặc chưa bảo đảm các điều kiện an toàn có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nếu không được kiểm tra, phân loại và xử lý kịp thời, những tồn tại này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý địa bàn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Đại diện các phòng, ban, Công an xã và các thôn đã thẳng thắn trao đổi những khó khăn trong quá trình kiểm tra, quản lý cơ sở, hoàn thiện hồ sơ và phối hợp xử lý vi phạm. Một số nội dung cần được làm rõ gồm việc xác định hiện trạng từng công trình, trách nhiệm của chủ cơ sở, điều kiện khắc phục và khả năng đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Gắn trách nhiệm cụ thể với tiến độ khắc phục

Đồng chí Quách Sĩ Dũng yêu cầu các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý và hiện trạng thực tế của từng công trình, cơ sở. Quá trình rà soát phải bảo đảm xác định rõ nội dung vi phạm, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và thời hạn khắc phục, tránh tình trạng thống kê chung chung, thiếu căn cứ hoặc để vi phạm kéo dài.

Đồng chí Quách Sĩ Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư, bổ sung hạ tầng phục vụ công tác PCCC; đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông, nguồn nước và các điều kiện cần thiết cho hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Trên cơ sở đó, các đơn vị đề xuất phương án và nguồn lực triển khai phù hợp với tình hình thực tế địa bàn.

Công tác kiểm tra chất lượng, nghiệm thu công trình cũng phải được tăng cường, bảo đảm tuân thủ quy định, không để xảy ra tình trạng công trình chưa đáp ứng yêu cầu nhưng đã đưa vào sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Một nội dung được đặc biệt quan tâm là bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở giáo dục. Lãnh đạo UBND xã yêu cầu bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Công an xã hướng dẫn các trường học rà soát, hoàn thiện phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kiểm tra các điều kiện an toàn. Trong đó, cần chú trọng những trường có tổ chức bán trú, nơi tập trung đông học sinh, giáo viên và có hoạt động sinh hoạt, ăn nghỉ trong ngày.

Việc kiểm tra, hướng dẫn phải gắn với điều kiện thực tế của từng trường, giúp nhà trường chủ động nhận diện nguy cơ, khắc phục tồn tại và nâng cao khả năng xử lý khi có sự cố xảy ra.

Thông qua việc triển khai Kết luận số 114-KL/TU, xã Yên Lãng hướng tới thiết lập nền nếp quản lý chặt chẽ đối với đất đai, trật tự xây dựng và an toàn PCCC. Trong đó, vai trò phối hợp của Công an xã, các phòng, ban chuyên môn và chính quyền thôn có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát hiện vi phạm từ sớm, xử lý ngay từ cơ sở, không để hình thành những điểm nóng phức tạp, đồng thời bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.