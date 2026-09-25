ASIAD ngày 25-9: Tâm điểm bắn súng và bóng đá

ANTD.VN - Hai xạ thủ hàng đầu Việt Nam là Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy kỳ vọng góp huy chương ở nội dung súng ngắn hỗn hợp nam nữ, trong khi hai đội tuyển bóng đá nam và nữ đối mặt thử thách lớn ở vòng tứ kết.

Hôm nay 25-9, ngày thi đấu chính thức thứ 6 của Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026, đoàn Việt Nam tranh tài ở 12 môn thi.

Sự chú ý hướng về trường bắn, nơi hai xạ thủ hàng đầu Việt Nam là Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy thi vòng loại súng ngắn hỗn hợp nam nữ - nội dung mà hai VĐV từng giành huy chương Vàng Cúp châu Á 2025 và huy chương Bạc SEA Games 2025.

Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy đứng trước cơ hội giành huy chương súng ngắn hỗn hợp nam nữ (Ảnh: SGGP)

Đây là cơ hội để Thu Vinh và Quang Huy cải thiện thành tích sau khi không thể giành huy chương cá nhân ở nội dung 10m súng ngắn sở trường.

Cũng trong ngày hôm nay, người hâm mộ hướng sự chú ý tới trận U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc tại tứ kết bóng đá nam (17h30) và đội tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc (13h).

Các đối thủ tại tứ kết đều được đánh giá vượt trội. Tuy nhiên, với việc đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra là vào tứ kết, hai đại diện bóng đá Việt Nam sẽ nhập cuộc với tâm lý thoải mái và hoàn toàn có thể tạo bất ngờ.

Tính tới trước ngày thi đấu 25-9, đoàn Việt Nam đang tạm xếp 20/46 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 15 huy chương Đồng.