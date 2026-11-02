NSƯT Võ Minh Lâm lần đầu tiên kể về mối duyên với Nguyễn Duyên Quỳnh

ANTD.VN - NSƯT Võ Minh Lâm chính thức phát hành MV “Gấm Hoa Việt Nam”, đánh dấu lần đầu tiên kết hợp song ca cùng Nguyễn Duyên Quỳnh. “Gấm Hoa Việt Nam” là sản phẩm nghệ thuật tâm huyết, được ekip dày công nghiên cứu và đầu tư chỉn chu để hướng tới chào mừng năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) ra đời.

Không dừng lại ở một tác phẩm ngợi ca non sông thuần túy, MV tiếp tục khẳng định phong cách nghệ thuật chỉn chu, nghiêm túc và đậm chất cội nguồn của nam nghệ sĩ, mở ra một hành trình nghe nhìn choáng ngợp kết nối dòng chảy di sản ba miền Bắc – Trung – Nam qua ngòi bút âm nhạc giàu hình tượng của nhạc sĩ Ngô Quốc Khang.

MV “Gấm hoa Việt Nam” đưa khán giả vào một hành trình nghệ thuật đặc sắc, mãn nhãn và mãn nhĩ, để giới thiệu danh lam thắng cảnh và nét đẹp đời sống 54 dân tộc anh em trải dài mảnh đất hình chữ S. Khởi đầu từ những dải ruộng bậc thang mê say lòng người ở Tây Bắc – Đông Bắc, “Gấm hoa Việt Nam” xuôi theo sông Hương để khán giả thả hồn vào linh khí thiêng liêng của cố đô Huế. Chất ngọt lành, bình dị của sông nước Cửu Long ngay sau đó hiện lên bát ngát và thân thương. Ở đó, khán giả tìm về đầm sen thơm ngát của Ao Bà Om – Trà Vinh, với điểm nhấn đầy xúc động khi tái dựng hình ảnh cố soạn giả Cao Văn Lầu chiêm nghiệm bên chiếc đàn kìm, biểu tượng cho di sản đờn ca tài tử Nam bộ.

Không lựa chọn miêu tả tuyến tính địa lý, đạo diễn sáng tạo – nhạc sĩ Ngô Quốc Khang lựa chọn cài cắm vẻ đẹp di sản đa dạng của Việt Nam trong MV bằng những điểm đến kỳ vĩ như Tràng An – Bái Đính (Ninh Bình) và hoạt động lễ hội như lễ hội Kate của dân tộc Chăm, múa cồng chiêng Tây Nguyên hay nghệ thuật múa bóng rỗi Nam bộ.

Tinh hoa bản sắc của 3 miền Tổ quốc không chỉ được gửi gắm qua hình ảnh mà còn thể hiện rõ nét qua nhạc điệu và cách hòa âm, thể hiện. Mỗi điểm dừng chân của “Gấm hoa Việt Nam” đều chạm đến người nghe bằng những kết tinh nhạc cụ đặc trưng của vùng miền, có thể kể đến Tiếng khèn, tiếng sáo Mèo vương vấn lưng đồi, ngân vang giữa trập trùng ruộng bậc thang, Nhã nhạc cung đình Huế ngân vang, làm sống dậy không gian vàng son và khơi dậy niềm tự hào với những giá trị văn hóa ngàn đời và không thể thiếu thang âm ngũ cung “Hò - Xự - Xang - Xê - Cống - Liu”, dư âm Dạ cổ hoài lang - hồn cốt sông nước Nam bộ.

“Gấm hoa Việt Nam” được NSƯT Võ Minh Lâm chủ động “đặt hàng” nhạc sĩ Ngô Quốc Khang, với mong muốn gửi gắm món quà nghệ thuật hướng đến năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam ra đời (24/11/2026). Trong tinh thần đầy hứng khởi và đặc biệt đó, “Gấm hoa Việt Nam” đánh dấu nhiều sự “đầu tiên” trong hành trình nghệ thuật của anh.

Lần đầu tiên trong một sản phẩm nhạc trẻ, Võ Minh Lâm mạnh dạn thử sức thể hiện hát với phong cách luyến láy đặc trưng của vùng Tây Bắc và nhạc quê hương Huế. Dù trên sân khấu cải lương, NSƯT Võ Minh Lâm đã có cơ duyên đảm nhận nhiều vai diễn gắn với những tích truyện và nhân vật nhiều vùng miền song với địa hạt nhạc trẻ, anh vẫn dành thời gian tập luyện, rèn giũa để thể hiện tốt nhất cách hát đặc trưng vùng miền.

Nói về lựa chọn Nguyễn Duyên Quỳnh, NSƯT Võ Minh Lâm hoàn toàn tin vào chữ “duyên” trên con đường nghệ thuật. Hai giọng ca chỉ mới lần đầu kết hợp trong tiết mục “Tiếng Việt thiêng liêng” trên sân khấu Chuông Vàng Vọng Cổ song gần như đã nhịp nhàng sánh đôi, để lại nhiều ấn tượng cho công chúng. Khi nghĩ đến ý tưởng song ca cho “Gấm hoa Việt Nam”, đặc biệt phải là chất giọng nữ sáng đẹp, Võ Minh Lâm nghĩ ngay đến Nguyễn Duyên Quỳnh và bất ngờ hơn khi cô nhận lời ngay không do dự.

Nguyễn Duyên Quỳnh cho biết “vừa hào hứng vì được kết hợp với nghệ sĩ Võ Minh Lâm lần đầu tiên cho một dự án tôn vinh văn hóa truyền thống nhưng lại cũng rất bất ngờ về độ “chịu chơi” của Võ Minh Lâm khi đầu tư công nghệ và kỹ xảo lớn”.

MV “Gấm hoa Việt Nam” ứng dụng công nghệ kỹ xảo chuyển cảnh mới nhất tại thị trường âm nhạc trong nước hiện nay, để đưa hai giọng ca Võ Minh Lâm – Nguyễn Duyên Quỳnh cùng vũ đoàn vào khung cảnh kỳ vĩ của núi rừng Đông Bắc – Tây Bắc, dạo bước trên đồng lúa bạt ngàn miền Tây hay vãn cảnh nên thơ trên thuyền rồng sông Hương. Tinh thần nghiêm túc và tôn trọng di sản được đặt lên hàng đầu khi Võ Minh Lâm và Ngô Quốc Khang bắt tay sản xuất dự án “Gấm hoa Việt Nam” lần này.

Tất cả chi tiết về trang phục các dân tộc Việt Nam, công trình kiến trúc, nhân trắc học, dụng cụ sinh hoạt, nhạc cụ biểu diễn truyền thống...đều được xử lý trên tư liệu hình chụp và video thực tế; sau đó trải qua nhiều lần cố vấn, kiểm chứng từ nhà nghiên cứu văn hóa để chỉnh sửa giống hệt nguyên bản. Riêng những họa tiết trên nền vải thổ cẩm sử dụng cho bộ nhận diện “Gấm hoa Việt Nam” được đội ngũ thiết kế mỹ thuật vẽ tay trên hình ảnh có thật trên trang phục các dân tộc Đông Bắc – Tây Bắc Việt Nam để bám sát 100% chất liệu ngoài đời.

Trưởng thành từ nghệ thuật truyền thống là cải lương, Võ Minh Lâm càng nhận thức sâu sắc hơn về giữ lửa văn hóa dân tộc, đi kèm với trọng trách trao truyền tình yêu ấy đến thế hệ kế thừa. Với tinh thần đẹp đẽ của Ngày Văn hóa Việt Nam, Võ Minh Lâm mong mỏi lao động sáng tạo tử tế sẽ giúp mỗi nghệ sĩ trở thành một bông hoa hương sắc trong khu vườn nghệ thuật, để luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy".