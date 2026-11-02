Đen gửi gắm thông điệp bảo vệ trẻ em trong thời đại số

ANTD.VN - Đen chính thức phát hành ca khúc mới mang tên "Không một mình", kết hợp cùng Hiền VK. Sản phẩm đánh dấu màn trở lại tiếp theo của nam rapper sau MV "Những em bé mặt trời" vừa đạt Top 1 Trending YouTube Việt Nam, đồng thời tiếp tục nối dài hành trình đưa những câu chuyện cộng đồng, xã hội vào âm nhạc.

Nếu "Những em bé mặt trời" mang đến những hình ảnh tươi đẹp về trẻ em và cảnh sắc Gia Lai, thì "Không một mình" lại mở ra một góc nhìn khác về những vấn đề mà trẻ nhỏ đang phải đối mặt trong thời đại công nghệ phát triển, qua đó gửi gắm lời nhắn nhủ đến cả trẻ em lẫn người lớn về sự kết nối, quan tâm và đồng hành.

Đen là đại sứ của chiến dịch "Không một mình" do Cục An Ninh Mạng triển khai

Việc liên tiếp ra mắt hai sản phẩm có chủ đề hướng về trẻ em cho thấy sự quan tâm của Đen dành cho những câu chuyện cộng đồng sau quá trình trực tiếp tham gia các hoạt động xã hội. Hai ca khúc không trùng lặp về nội dung hay thông điệp, nhưng có chung điểm xuất phát là những quan sát và suy ngẫm của nam rapper về thế giới xung quanh. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện MV "Những em bé mặt trời", Đen nhận ra những nguy cơ mà trẻ nhỏ có thể gặp phải không chỉ tồn tại ở một khu vực hay nhóm đối tượng nhất định.

“Trong quá trình đi quay MV 'Những em bé mặt trời', tôi cũng thấy được những mối nguy hiểm đối với các em, không phân biệt vùng núi, vùng sâu vùng xa hay là vùng thành phố. Internet đã bao phủ đến tất cả mọi nơi và phát triển rất nhanh”, anh chia sẻ. Nhận thức này cũng trở thành một trong những điểm kết nối giữa hai dự án, đưa Đen đến với câu chuyện về sự an toàn của trẻ em trên không gian mạng.

MV "Không một mình" lấy những bức tranh làm chất liệu hình ảnh chủ đạo. Các tác phẩm được sáng tạo bởi gia đình họa sĩ Bình Trần tại Quảng Ninh, với sự chung tay của tất cả các thành viên trong gia đình - bố, mẹ và con gái. Qua từng nét vẽ tái hiện những khoảnh khắc thân thuộc như bữa cơm gia đình, trẻ em vui chơi hay tình thầy trò dưới mái trường, quá trình cả nhà cùng nhau sáng tạo nghệ thuật cũng trở thành một cách thể hiện tinh thần của ca khúc. Không cần những hình ảnh cầu kỳ, MV gửi gắm thông điệp rằng sự đồng hành và yêu thương luôn hiện diện từ những kết nối gần gũi nhất trong cuộc sống, để không ai phải cảm thấy mình đơn độc.

Là đại sứ của chiến dịch "Không một mình" do Cục An Ninh Mạng triển khai, Đen đã có khoảng 1 năm rưỡi đồng hành và tìm hiểu sâu về những vấn đề liên quan đến an toàn của trẻ em trên môi trường trực tuyến. Thay vì chỉ xuất hiện trong các hoạt động của chiến dịch, Đen mong muốn đóng góp bằng chính thế mạnh âm nhạc của mình, đưa những kiến thức và thông tin đã tiếp nhận đến gần hơn với công chúng.

“Được đồng hành cùng những người ngày ngày âm thầm bảo vệ trẻ em, tôi cũng mong muốn đóng góp nhiều hơn. Thế nên tôi chọn cách mình làm tốt nhất, đó là viết nhạc” , Đen chia sẻ về lý do bắt tay thực hiện ca khúc. Với anh, đây không chỉ là một bài hát dành cho trẻ nhỏ mà còn là tiếng nói của những người trưởng thành, những người cần chủ động nhận thức và chung tay bảo vệ các em trước những nguy cơ ngày càng khó lường.

Trong "Không một mình", Đen lựa chọn cách kể chuyện gần gũi, sử dụng những hình ảnh quen thuộc với đời sống trẻ thơ để đề cập đến một vấn đề không hề đơn giản. Ca khúc mở ra bằng khung cảnh những đứa trẻ lớn lên cùng màn hình điện thoại, nơi thế giới rộng lớn được thu nhỏ trong tầm tay, với vô vàn niềm vui, tri thức và những kết nối mới. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy cũng tồn tại những mặt trái mà trẻ em chưa đủ kinh nghiệm để nhận diện. Từ việc người lạ ẩn mình sau những tài khoản trực tuyến, hành vi đe dọa, dụ dỗ cho đến những lời yêu cầu giữ bí mật với cha mẹ, thầy cô, Đen lần lượt đưa các tình huống cảnh báo vào lời rap bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với các em.

Bên cạnh đó, ca khúc cũng khéo léo nhắc nhở trẻ em về khả năng tự nhận diện và lựa chọn những mối quan hệ an toàn thông qua câu hát: “Nghe lời xúi giục không phải là ‘dũng cảm’ / Em dũng cảm là khi em biết chọn bạn mà chơi”. Đặc biệt, câu rap “8 tỉ người trên Trái đất mà không biết phải TIN AI” tạo nên một cách chơi chữ thú vị, gợi nhắc về sự thận trọng và khả năng phân biệt thật - giả trong thế giới trực tuyến.

Dù đề cập đến những tình huống tiềm ẩn nhiều rủi ro, "Không một mình" không mang màu sắc nặng nề hay giáo điều. Đen lựa chọn tiết tấu nhộn nhịp, sôi nổi, kết hợp những câu rap có vần điệu và cấu trúc dễ nhớ, giúp thông điệp được truyền tải một cách tự nhiên. Những hình ảnh đồng dao như “dung dăng dung dẻ”, “chi chi chành chành” được đặt cạnh các biểu tượng văn hóa đại chúng như Doraemon, Harry Potter, tạo nên sự giao thoa giữa thế giới trẻ thơ và góc nhìn của người lớn.

Đen cho biết anh đặc biệt chú trọng đến cách các em có thể tiếp nhận ca khúc một cách thoải mái: “Bài hát có màu sắc nhộn nhịp, sôi nổi và câu từ lại rất dễ thuộc”. Đằng sau lựa chọn này là mong muốn biến những thông tin tưởng chừng khô khan thành một câu chuyện âm nhạc gần gũi, để trẻ em có thể ghi nhớ và vận dụng trong cuộc sống.

Đồng hành cùng Đen trong ca khúc là Hiền VK, người mang đến màu sắc giọng hát trong trẻo, chân phương và hồn nhiên, góp phần tạo nên tinh thần gần gũi của sản phẩm. Lý giải về lựa chọn này, Đen cho biết: “Hiền là một cô giáo ở ngoài đời, bên cạnh việc sáng tác và hát. Cô ấy đã đồng hành cùng Đen từ rất lâu rồi. Khi Hiền hát, tạo ra cảm giác rất chân phương, hồn nhiên và trong trẻo”. Sự kết hợp giữa phần rap giàu hình ảnh của Đen và giọng hát của Hiền VK giúp thông điệp trong ca khúc được thể hiện qua nhiều sắc thái, vừa có tính nhắc nhở, vừa mang đến cảm giác ấm áp và động viên.

Đáng chú ý, thông điệp của "Không một mình" không chỉ đặt trách nhiệm tự bảo vệ lên vai trẻ nhỏ mà còn là lời nhắc nhở dành cho người lớn. Đen cho rằng trẻ em không thể tự mình đối mặt với một thế giới trực tuyến rộng lớn nếu thiếu sự hướng dẫn và đồng hành từ gia đình, nhà trường và xã hội. “Không thể nào giao cho trẻ em một cái điện thoại có thể làm được mọi thứ trên mạng. Những nguy cơ mà một đứa trẻ phải đối mặt trong ca khúc này cũng là những gì người lớn phải đề phòng. Bài hát là cho trẻ em nhưng cũng là để cho người lớn suy ngẫm”, anh bày tỏ. Qua đó, Đen cũng gửi gắm mong muốn rằng khi gặp phải bất kỳ vấn đề nào, các em hãy mạnh dạn chia sẻ với cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng; đồng thời, người lớn cần nghiêm túc lắng nghe và không đánh giá thấp những khó khăn mà trẻ nhỏ đang trải qua.

Đối với Đen, những trải nghiệm khi tham gia các hoạt động cộng đồng cũng giúp anh nhìn thấy rõ hơn sự kết nối giữa mỗi cá nhân trong xã hội: “Khi được đi, được gặp và được quan sát, tôi mới hiểu rằng mình đã được âm thầm hỗ trợ bởi sự đóng góp của vô vàn những điều khác trong xã hội, mọi thứ đan xen với nhau, hỗ trợ cho nhau để tạo nên một nền tảng tốt đẹp hơn”.

Chính vì vậy, khi còn có thể dùng âm nhạc và sức sáng tạo để lan tỏa những điều ý nghĩa, Đen mong muốn tiếp tục đồng hành cùng những người đang đóng góp cho xã hội, để cùng tạo nên những thay đổi tích cực: “Khi mọi thứ xung quanh tốt đẹp hơn, nghĩa là cuộc sống của chính mình cũng sẽ tốt đẹp hơn”.