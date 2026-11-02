"Sao Mai 2026" lộ diện Top 6 sau đêm thi "Giao thoa"

ANTD.VN - 8 giọng ca trẻ thử sức với những cuộc gặp gỡ giữa dân gian và đương đại, nhưng chỉ 6 thí sinh giành quyền đi tiếp sau liveshow 5 với chủ đề "Giao thoa" của cuộc thi "Sao Mai 2026".

Không chỉ là thử thách về giọng hát, chủ đề "Giao thoa" tại Liveshow 5 "Sao Mai 2026" còn đặt các thí sinh trước bài toán khó hơn, đó là làm mới chất liệu âm nhạc mà không đánh mất tinh thần nguyên bản. Sau đêm thi, Bùi Nguyễn Bảo Anh và H'Vi Ktla dừng chân, nhường lại sân khấu vòng chung kết cho 6 giọng ca gồm Nguyễn Mộc An, Đỗ Hải Đăng, Mai Thu Hương, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Đỗ Khánh An.

Bản phối là phép thử bản lĩnh

Ca sĩ Ngọc Khuê biểu diễn ca khúc “Mái đình làng biển” trong Liveshow 5 "Sao Mai 2026"

Đêm thi thứ 5 của "Sao Mai 2026" quy tụ 8 thí sinh với 8 lựa chọn âm nhạc khác nhau. Trên sân khấu, từ tiếng khèn vùng cao, dân ca Nghệ Tĩnh, quan họ Bắc Ninh đến những ca khúc đương đại, mỗi tiết mục mở ra một cách tiếp cận riêng với chủ đề "Giao thoa". Điểm đáng chú ý không nằm đơn thuần ở việc đưa nhạc cụ dân tộc vào bản phối hiện đại hay kết hợp những chất liệu vốn ít xuất hiện cùng nhau. Thay vào đó, thử thách thực sự là làm sao để các yếu tố mới bổ trợ cho ca khúc, đồng thời tạo không gian để giọng hát bộc lộ cá tính.

Đây cũng là giai đoạn các thí sinh không còn chỉ tìm kiếm một ca khúc phù hợp với sở trường. Việc lựa chọn những bản phối có nhiều lớp chất liệu, đòi hỏi kỹ thuật và khả năng xử lý linh hoạt cho thấy họ đang chủ động bước ra khỏi vùng an toàn. Trong cuộc chơi ấy, sáng tạo chỉ có ý nghĩa khi người hát đủ hiểu tác phẩm để làm chủ những thay đổi, thay vì bị cuốn theo sự mới lạ của phần hòa âm.

Thí sinh Nguyễn Đỗ Khánh An trong phần trình diễn tại Liveshow 5 với chủ đề “Giao thoa”

8 tiết mục cho thấy giao thoa có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau. Trong đó, Nguyễn Mộc An đưa phần Rap vào ca khúc “Lời khèn trong sương núi” của Phan Bá Sang; Nguyễn Đỗ Khánh An kết nối “Phong nữ” của Hồ Hoài Anh, lời Trần Khánh Ly, với làn Chầu văn cổ “Cô Đôi Thượng Ngàn”; Hoàng Thu Hà tiếp tục khai thác chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh qua liên khúc “Giận mà thương”; Bùi Nguyễn Bảo Anh tìm về không gian quan họ với “Làng Quan họ quê tôi” của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, thơ Nguyễn Phan Hách. Ở những lựa chọn khác, Mai Thu Hương thể hiện “Hồ trên núi” của Phó Đức Phương; Đỗ Hải Đăng thử sức với “Tháng tư là lời nói dối của em” của Phạm Toàn Thắng; H'Vi Ktla trình bày “Ai cần ai” của Hứa Kim Tuyền, còn Nguyễn Xuân Dũng trở lại với “Đàn chim Việt” của Văn Cao.

Sự đan xen giữa các sáng tác quen thuộc và cách thể hiện mới tạo nên diện mạo đa dạng cho đêm thi. Tuy nhiên, mỗi lựa chọn cũng đi kèm yêu cầu riêng: chất liệu dân gian cần được xử lý đủ tinh tế để không trở thành lớp trang trí, còn ca khúc đương đại phải tìm được chiều sâu cảm xúc thay vì chỉ dựa vào bản phối bắt tai.

Ghi nhận tinh thần dám thử nghiệm

Thí sinh Đỗ Hải Đăng trình diễn ca khúc “Tháng tư là lời nói dối của em”

Với chủ đề "Giao thoa", dấu ấn của mỗi thí sinh không chỉ nằm ở cách làm mới ca khúc mà còn ở khả năng dung hòa kỹ thuật, cảm xúc và cá tính âm nhạc. NSND Tấn Minh, Trưởng Ban giám khảo đánh giá cao tinh thần sáng tạo và sự kiên định với phong cách riêng của các giọng ca trẻ. Trong đó, H'Vi Ktla gây thiện cảm bởi năng lượng tươi mới và khả năng làm chủ sân khấu, dù vẫn cần cải thiện khả năng kiểm soát cao độ.

Sự chuyển biến trong cách xử lý tác phẩm cũng là điểm đáng chú ý ở Đỗ Hải Đăng. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng thí sinh đã nắm bắt tốt tinh thần chủ đề khi tiết chế tính trình diễn, tăng chất tự sự và chiều sâu cảm xúc. Với Bùi Nguyễn Bảo Anh, lựa chọn một bản phối kinh điển theo hướng khác biệt cho thấy tinh thần dám thử nghiệm, song những quãng cao vẫn cần được hoàn thiện hơn.

Thí sinh Bùi Nguyễn Bảo Anh

Ở khía cạnh kỹ thuật và cách xử lý ca khúc, Nguyễn Đỗ Khánh An được PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn đánh giá cao nhờ sự phù hợp với tác phẩm và khả năng giữ cao độ chắc chắn trước những yêu cầu khó của bản phối. Mai Thu Hương ghi điểm bằng lối thể hiện giàu nhiệt huyết nhưng không thiếu sự tiết chế. Trong khi đó, ca sĩ Trọng Tấn đánh giá Nguyễn Xuân Dũng sở hữu giọng hát nội lực, linh hoạt; Hoàng Thu Hà tiếp tục phát huy nét ngọt ngào đặc trưng của chất giọng xứ Nghệ. Nhạc sĩ Giáng Son cũng khuyến khích Nguyễn Mộc An mạnh dạn sáng tạo hơn, bởi giọng hát của thí sinh có nhiều lợi thế với ca khúc đã chọn.

Những đánh giá ấy cho thấy mỗi giọng ca đang có thế mạnh và hướng hoàn thiện riêng. Khi bước vào chặng tiếp theo, thử thách không chỉ là chinh phục những yêu cầu kỹ thuật mà còn tìm được cách thể hiện đủ thuyết phục để dấu ấn cá nhân hiện lên rõ nét trong mỗi lựa chọn âm nhạc.

Màu sắc giao thoa còn được mở rộng qua sự góp mặt của hai ca sĩ khách mời. Đinh Mạnh Ninh trình bày ca khúc do chính anh sáng tác, “Đường tới đại dương”, trong khi Ngọc Khuê thể hiện “Mái đình làng biển” của nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng Vũ đoàn Carmen, dưới sự dàn dựng của biên đạo Võ Kiều Vân. Hai lựa chọn mang sắc thái khác nhau, tiếp tục gợi mở cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc đương đại và chất liệu truyền thống.

Top 6 bước vào chặng quyết định

Kết thúc Liveshow 5, Bùi Nguyễn Bảo Anh và H'Vi Ktla dừng chân ở Top 8. 6 thí sinh tiếp tục tranh tài tại Liveshow 6 gồm: Nguyễn Mộc An, Đỗ Hải Đăng, Mai Thu Hương, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Đỗ Khánh An.

Việc dừng bước không phủ nhận những dấu ấn mà hai giọng ca trẻ đã tạo dựng trong hành trình dự thi. Bùi Nguyễn Bảo Anh từng lựa chọn “Bài hát cho em” của nhạc sĩ Đỗ Bảo tại Liveshow 2, trước khi thử sức với chất liệu quan họ ở đêm Giao thoa. H'Vi Ktla mang đến cuộc thi nguồn năng lượng tươi mới và màu sắc thể hiện riêng, được Ban Giám khảo ghi nhận qua các đêm thi. Với cả hai, 5 tuần đứng trên sân khấu truyền hình trực tiếp, biểu diễn cùng ban nhạc và tiếp nhận những đánh giá chuyên môn là trải nghiệm có giá trị trên con đường theo đuổi âm nhạc. Trong khi đó, sáu thí sinh còn lại sẽ phải tiếp tục chứng minh sự ổn định và khả năng tạo dấu ấn khi cuộc cạnh tranh tiến gần đến kết quả cuối cùng.

Bên cạnh đánh giá chuyên môn, bình chọn của khán giả cũng là một kênh theo dõi sức lan tỏa của các giọng hát. Từ Liveshow 5, danh sách ba thí sinh dẫn đầu giải "Khán giả bình chọn" trên VTVgo được cập nhật ngay trên sóng trực tiếp. Cổng bình chọn mở đến ngày 22/11/2026, thời điểm diễn ra đêm chung kết và trao giải; mỗi tài khoản được bình chọn tối đa 3 thí sinh.

Liveshow 5 khép lại với một thay đổi quan trọng về lực lượng, nhưng câu chuyện lớn hơn của "Sao Mai 2026" nằm ở cách các giọng ca trẻ tìm kiếm bản sắc giữa nhiều lựa chọn âm nhạc. Khi những thử nghiệm ngày càng táo bạo, điều quyết định không chỉ là hát đúng hay tạo được sự khác biệt, mà còn là khả năng khiến người nghe nhận ra cá tính của người nghệ sĩ sau mỗi cách làm mới tác phẩm.

Một số hình ảnh trong đêm thi: