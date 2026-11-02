ANTD.VN - Tối 1/11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” và Lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP).

Sự kiện hướng tới kết nối thông tin văn hóa trên môi trường số, phục vụ người dân, du khách, cơ quan quản lý và doanh nghiệp, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, quảng bá và khai thác hiệu quả các nguồn lực văn hóa Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng dự có ông Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện các ban, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự, trải nghiệm các hoạt động tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được xây dựng với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề, từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù hợp cho bản thân và gia đình, bạn bè.

“Sự tham gia của mỗi người mang đến những trải nghiệm riêng. Một em nhỏ lần đầu đến với bảo tàng, một gia đình cùng xem biểu diễn nghệ thuật, một người trẻ tìm hiểu về nghề truyền thống, về nghệ thuật truyền thống của quê hương mình. Mỗi trải nghiệm ấy đều mang những giá trị riêng, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản sắc, tình yêu và sự gắn kết cộng đồng để những giá trị văn hóa được trân trọng, gìn giữ và lan tỏa đến gần hơn với mỗi người dân” - bà Lâm Thị Phương Thanh nói thêm.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại sự kiện

Tại sự kiện, chương trình nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” đã tạo điểm nhấn, thể hiện sự kết hợp giữa công nghệ trình diễn và không gian di sản. Thông qua hình thức thể hiện sáng tạo, những giá trị truyền thống được tái hiện bằng ngôn ngữ công nghệ hiện đại. Qua đó, chương trình góp phần mang đến trải nghiệm mới cho công chúng, mở rộng cách tiếp cận di sản trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chương trình nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học”

Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng là một trong những đơn vị tiên phong của Hà Nội trong việc ứng dụng công nghệ để phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch sáng tạo, tiêu biểu là tour đêm “Tinh hoa đạo học” cùng những hoạt động trải nghiệm gắn với làng nghề truyền thống và ẩm thực địa phương. Những mô hình này cho thấy tiềm năng kết hợp giữa bảo tồn di sản, phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Việc lựa chọn không gian di tích làm địa điểm ra mắt CMAP cũng mang ý nghĩa kết nối giữa di sản trong đời sống thực với hệ thống dữ liệu văn hóa trên môi trường số. Những sản phẩm, hoạt động trải nghiệm tại các điểm đến sẽ trở thành nguồn thông tin hữu ích để tích hợp, cập nhật trên nền tảng, giúp người dân và du khách thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu, khám phá các giá trị văn hóa.

Được triển khai tại địa chỉ cmap.vn, Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam hướng tới xây dựng không gian thông tin trực quan, tập trung, kết nối các nguồn lực văn hóa trên phạm vi toàn quốc. Thông qua nền tảng, người dùng có thể tra cứu các di sản, bảo tàng, sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao và những hành trình du lịch đặc sắc tại 34 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, CMAP còn hướng tới trở thành kênh thông tin số hóa hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch. Người dân, du khách có thể tìm kiếm các sự kiện diễn ra theo thời gian, định vị những hoạt động văn hóa ở khu vực xung quanh, từ đó chủ động lựa chọn địa điểm tham quan và trải nghiệm. Các thông tin về dịch vụ, chính sách ưu đãi cũng góp phần hỗ trợ người dùng tiếp cận những sản phẩm văn hóa, du lịch phù hợp.

Người dân trải nghiệm nền tảng CMAP

Đối với các cơ quan quản lý, hệ thống dữ liệu được tổ chức theo không gian địa lý và các thuộc tính liên quan sẽ cung cấp thêm cơ sở phục vụ công tác quản lý, theo dõi và hoạch định chính sách. Trong khi đó, các địa phương, thiết chế văn hóa và doanh nghiệp có thêm một kênh chính thống để giới thiệu hoạt động, quảng bá sản phẩm, kết nối với công chúng và tìm kiếm cơ hội phát triển các dịch vụ văn hóa sáng tạo.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tính đến 12h ngày 1/11/2026, CMAP đã công bố 391 sự kiện được tổ chức tại 34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các thiết chế văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã công bố 33 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Trong thời gian tới, nền tảng sẽ tiếp tục được hoàn thiện tính năng, chuẩn hóa dữ liệu và mở rộng khả năng kết nối với các hệ thống số liên quan, trong đó có nền tảng định danh điện tử VNeID. Phạm vi dữ liệu hướng tới bao gồm hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, bảo tàng, thư viện, nhà hát, không gian sáng tạo, cơ sở thể dục thể thao và các điểm đến du lịch trên cả nước. Việc đưa Bản đồ số Văn hóa Việt Nam vào vận hành góp mở rộng phương thức tiếp cận các giá trị văn hóa, hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ bảo tồn, quảng bá và phát huy nguồn lực văn hóa quốc gia trong kỷ nguyên số.