Wren Evans hé lộ về album mới sau chung kết “Tinh hà say hi”?

ANTD.VN - Chung kết 2 của "Tinh hà say hi" diễn ra, khép lại với Livestage 5 (phần trình diễn trực tiếp trên sân khấu) với loạt sân khấu solo cùng hai tiết mục nhóm "Trễ giờ cơm" và "Bức tranh tháng 6". Trong đêm cuối, Wren Evans tiếp tục mang đến những màu sắc riêng qua hai phần trình diễn: "Bức tranh tháng 6" cùng CoolKid, Pháp Kiều và Đặng Hồng Hải, sau đó là sân khấu solo YEU.

Trước thời khắc khép lại hành trình, cảm xúc của Wren Evans cũng hiện rõ hơn bao giờ hết. Nam ca sĩ chia sẻ sự xúc động khi nghĩ về những ngày cuối cùng tại chương trình, sau quãng thời gian dài được đồng hành cùng các anh trai và liên tục gặp gỡ khán giả. Với Wren Evans, việc được đứng trên sân khấu, nhìn thấy khán giả hiện diện và cùng mọi người đi qua từng livestage là một "cơ may" lớn trong cuộc đời. Chính trải nghiệm ấy khiến anh càng muốn tiếp tục làm nhạc và dành nhiều tâm huyết hơn cho âm nhạc sau khi chương trình kết thúc.

Wren Evans ghi dấu ấn qua chương trình "Tinh hà say hi"

Ngay từ trước khi trình diễn, nam ca sĩ đã chia sẻ đây là một hướng âm nhạc anh chưa từng thử sức. Sự tự do và ngẫu hứng trong cách tiếp cận âm nhạc này khiến MC Trấn Thành thích thú, đồng thời dành cho nam ca sĩ nhiều nhận xét về màu sắc rất riêng trong hành trình tại "Tinh hà say hi". Theo MC Trấn Thành, âm nhạc của Wren Evans đôi khi có diện mạo khó nắm bắt và không nhất thiết phải là những chất liệu hoàn toàn mới với thế giới, nhưng cách nam ca sĩ kết hợp và dẫn dắt cảm xúc lại tạo nên một trải nghiệm đặc trưng.

Sau nhiều livestage, Trấn Thành đánh giá Wren Evans là một trong những nghệ sĩ có màu sắc tiệm cận quốc tế nhất tại "Tinh hà say hi". Anh đặc biệt ấn tượng với những "mảng màu đậm" trong thế giới âm nhạc của Wren Evans và cách những vùng cảm xúc khác nhau được chuyển tiếp một cách mượt mà. Với sự hài hước quen thuộc, Trấn Thành cũng cho rằng việc ca khúc chưa có tên là điều dễ hiểu bởi "nó quá rối loạn".

Đáng chú ý, YEU thực chất đã được Wren Evans lưu giữ trong kho âm nhạc khoảng hai năm. Phần nhạc nền do itsnk thực hiện từng khiến nam ca sĩ muốn viết nhưng rồi lại dừng lại bởi một nỗi e dè rất thật: anh từng nghĩ sẽ không có ai nghe một ca khúc như thế. Chỉ đến chặng cuối của "Tinh hà say hi", Wren Evans mới quyết định thử một lần, xuất phát từ suy nghĩ đơn giản rằng "hay là mình cứ thử đi".

Lần đầu tiên, anh chọn đi theo hướng mà bản thân thực sự muốn, thay vì để nỗi lo về phản ứng của khán giả quyết định. Vì vậy, điều Wren Evans mong chờ ở YEU cũng không phải việc người nghe lập tức hiểu hết ca khúc, mà là họ có thể từ từ cảm nhận nó và nhìn thấy sự "gan dạ" của anh trong lần thử nghiệm này.

Một chi tiết được cài trong phần trình chiếu dẫn vào YEU cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ca khúc được giới thiệu thuộc ACT III (Chương 3), sau ACT I là album "Loi choi" và ACT II là "Nổ". Dù chưa có thông báo chính thức về một album tiếp theo, chi tiết này lập tức làm dấy lên những đồn đoán về chương mới trong hành trình âm nhạc của Wren Evans, trong đó YEU có thể đóng vai trò như một ca khúc mở đường. Hiện tại, đây vẫn là những tín hiệu được cài trong sân khấu và suy đoán từ cộng đồng người hâm mộ, nhưng đủ để mở ra nhiều kỳ vọng cho những gì Wren Evans có thể thực hiện sau "Tinh hà say hi".

Sau sân khấu, Wren Evans dành lời cảm ơn đến những người đã cùng mình hoàn thiện YEU, đặc biệt là nhà sản xuất itsnk - người hiện đang sinh sống và học tập tại Chicago, Mỹ nhưng vẫn dành thời gian đồng hành cùng anh trong sân khấu solo này. Nam ca sĩ cũng gửi lời tri ân đến MC Trấn Thành và các anh trai đã cùng mình trải qua chương trình, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong một hành trình mà Wren Evans xem là "cơ may" lớn của cuộc đời.

Trước khi bước vào chặng cuối, Wren Evans đã để lại khá nhiều dấu ấn riêng qua từng livestage của "Tinh hà say hi". Từ "Im đợi người anh thương" đến "Mưa vội phóng", những phần trình diễn của Wren Evans liên tục tạo được độ phủ trên mạng xã hội và các bảng xếp hạng, đặc biệt là những đoạn verse mang màu sắc rất riêng của Wren Evans. Hình ảnh một Wren Evans vừa có khả năng xử lý âm nhạc chắc tay, vừa không ngại thử nghiệm những cách thể hiện mới dần trở thành một trong những điểm nhận diện nổi bật của anh tại chương trình.

Điều đáng chú ý là dấu ấn của Wren Evans không chỉ nằm ở những khoảnh khắc nổi bật, mà còn đến từ sự biến hóa qua từng sân khấu. Khi đứng ở vai trò đội trưởng, Wren Evans cho thấy khả năng kết nối và dẫn dắt tập thể; khi trở lại với phần trình diễn cá nhân, anh lại có không gian để phát huy tư duy âm nhạc và cá tính nghệ sĩ.

Khép lại chung kết "Tinh hà say hi", Wren Evans cũng khép lại một chặng đường đặc biệt - nơi anh không chỉ được đứng trên sân khấu với tư cách một nghệ sĩ, mà còn được thử nghiệm, kết nối và khám phá thêm những khía cạnh mới của chính mình. Và nếu YEU thực sự là tín hiệu mở đầu cho ACT III, thì đêm chung kết có thể không phải một lời tạm biệt, mà là điểm khởi đầu cho chương tiếp theo trong hành trình âm nhạc của Wren Evans.