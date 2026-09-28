Đăng Khôi rực cháy với phiên bản rock “Thiệp hồng sai tên” và “Xem như em chẳng may”

Trước khi bước ra trình diễn, mỗi thí sinh còn có phần giới thiệu một điệu nhảy truyền thống của đất nước mình. Đăng Khôi đã lựa chọn múa Khèn của người Mông, điệu múa mang theo thanh âm và tình yêu của núi rừng, thể hiện tinh thần lễ hội và sự kết nối đoàn viên của đồng bào vùng cao Việt Nam.

Đăng Khôi trong hình ảnh đậm chất Rock trong đêm Công diễn 3

Khoác lên mình bộ trang phục da đậm chất rock, anh đứng giữa sân khấu rực lửa cùng hai guitarists. Nam nghệ sĩ kết hợp hai ca khúc thịnh hành tại Việt Nam là “Thiệp hồng sai tên” và “Xem như em chẳng may”, được làm mới hoàn toàn theo phong cách rock để bùng nổ sân khấu đêm thi với chủ đề của Công diễn 3 là “Dynamic Mind”. Đây cũng là bản mashup đã từng được khán giả vô cùng yêu thích mà Đăng Khôi trình diễn tại concert "Anh trai vượt ngàn chông gai". Lý giải về lựa chọn kết hợp hai ca khúc tưởng chừng tách biệt, Đăng Khôi cho biết anh cảm nhận đây là hai bài hát như sinh ra để dành cho nhau.

Nếu “Thiệp hồng sai tên” là nỗi đau và sự tiếc nuối khi nhìn người mình yêu bước sang hạnh phúc mới, thì “Xem như em chẳng may” lại là sự trưởng thành, chấp nhận và mong người ấy được bình yên. Anh cho biết qua phần mashup này, anh muốn kể về hành trình trưởng thành của người đàn ông, đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ đau lòng, tiếc nuối đến bao dung và biết ơn.

Thử thách lớn nhất với anh ở vòng thi này chính là làm sao để khác biệt cả về âm nhạc lẫn phong cách biểu diễn so với 2 vòng trước, trong một tiết mục mang năng lượng rất mạnh. Về hình ảnh rock lần này, Đăng Khôi chia sẻ: “Hy vọng khán giả sẽ thấy một Đăng Khôi đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ, dám bứt phá, bước ra vòng an toàn của mình và luôn cống hiến hết mình mỗi khi đứng trên sân khấu. Khôi mong muốn mọi người thấy được sự biến hóa của mình trong mỗi sân khấu của Silk Way Star, từ ballad nhẹ nhàng, tới tự hào dân tộc và bùng cháy”.

Khoảnh khắc khiến Đăng Khôi tận hưởng nhất trong đêm thi là khi toàn bộ ban giám khảo và thí sinh các nước cùng đứng lên, cháy hết mình theo bản rock của anh. Với anh, đó là bằng chứng cho thấy mọi người đã cảm nhận được trọn vẹn năng lượng và tinh thần mà anh muốn truyền tải. Cũng trong đêm thi này, Đăng Khôi lần đầu tiên nhận được một Ngôi sao tỏa sáng từ giám khảo New Zealand, với số điểm tuyệt đối là 15 kèm theo những lời khen ngợi hết lời dành cho nghệ sĩ đến từ Việt Nam. "Đăng Khôi như một ngôi sao nhạc Rock thực sự, tôi như đang được xem một Concert của anh ấy chứ không phải trong một cuộc thi”. Những lời khen từ anh ấy là một sự động viên, ghi nhận và khích lệ rất lớn đối với Đăng Khôi trong thời điểm này.

Đăng Khôi bên các thí sinh và BTC chương trình

Nhìn lại chặng đường sau hai vòng thi đầu tiên, Đăng Khôi cảm nhận thay đổi lớn nhất ở bản thân là đã tiến bộ và thích nghi nhanh chóng với cường độ làm việc cao và áp lực rất lớn, khi thí sinh một tuần phải tự chuẩn bị hai công diễn.

Thông qua tập 3, Đăng Khôi đã dần chinh phục được các Giám khảo và khán giả của chương trình bởi sự biến hóa và nỗ lực không ngừng nghỉ. Giám khảo đại diện đến từ Việt Nam là ông Nguyễn Hữu Anh, CEO công ty The First Management. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng cho cuộc thi, giám khảo chỉ được quyền chấm điểm cho thí sinh các quốc gia còn lại.