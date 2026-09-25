Emcee L ra mắt album solo đầu tay “Kịch bản đầu tiên”

ANTD.VN - Tối 24/9, Emcee L (Nguyễn Hoàng Long) chính thức ra mắt “Kịch bản đầu tiên”, album phòng thu solo đầu tay gồm 8 ca khúc. Sau nhiều năm hoạt động cùng Da LAB, Emcee L lần đầu tiên tập hợp những sáng tác của mình thành một album hoàn chỉnh, với câu chuyện hoàn chỉnh xuyên suốt, đồng thời mở ra một chương mới trong sự nghiệp song song với vai trò người kiến tạo âm nhạc cho nghệ sĩ.

Emcee L được biết đến trước hết với vai trò thành viên của Da LAB và qua những sản phẩm solo như “Sinh ra đã là thứ đối lập nhau”, “Chuyện đôi ta". Trong đó, “Chuyện đôi ta” là một trong những sản phẩm solo nổi bật của Emcee L, với hơn 90 triệu lượt nghe trên Spotify tính đến tháng 9/2026. Tuy nhiên, hoạt động âm nhạc của Emcee L không chỉ dừng ở vai trò nghệ sĩ trình diễn. Nhiều năm qua, anh còn tham gia vào quá trình sáng tác và xây dựng bài hát cho các nghệ sĩ khác, đặc biệt, Emcee L nổi danh với việc sáng tác các phần hook - những đoạn giai điệu và ca từ có khả năng tạo dấu ấn và giúp một ca khúc được ghi nhớ - vô cùng bắt tai.

Emcee L (Nguyễn Hoàng Long) chính thức ra mắt album phòng thu solo đầu tay gồm 8 ca khúc

Không dừng lại ở vai trò ca sĩ hay rapper, Emcee L đồng thời là một nhạc sĩ, producer, người chắp bút cho những phần điệp khúc đắt giá trong loạt top hits gắn liền với tên tuổi của Da LAB như: "Nước mắt em lau bằng tình yêu mới", "Gác lại âu lo", "Thức giấc", "Chạy khỏi thế giới này", "Bầu trời mới"…

Emcee L chọn cách đi đầu tư vào chất lượng, không chạy theo trend. Nhạc của anh không cần bắt tai ngay lập tức, nhưng càng nghe càng ngấm và nếu đã thích thì khán giả có thể nghe nó trong nhiều năm.

Với “Kịch bản đầu tiên”, vai trò này được thể hiện rõ hơn khi Emcee L vừa là người sáng tác, vừa kể câu chuyện của album, vừa đặt nền móng cho định hướng hoạt động phía sau cho các sản phẩm của chính mình. Với thế mạnh về giai điệu, ca từ, Emcee L đang mở rộng hoạt động sang vai trò music producer/người kiến tạo âm nhạc, đồng hành cùng nghệ sĩ trong quá trình phát triển ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm.

Ca sĩ Trọng Hiếu đến chúc mừng đồng nghiệp

Album chính thức được giới thiệu tại buổi họp báo diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 24/9 cùng ngày, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chặng đường hoạt động độc lập của Emcee L. Với Emcee L, anh cho biết trong thời gian sắp tới, anh vẫn sẽ hoạt động song song với tư cách một thành viên của nhóm Da LAB, vừa có các sản phẩm solo với tư cách nghệ sĩ độc lập.

“Kịch bản đầu tiên” không chỉ đơn thuần là tập hợp các ca khúc đã được ra mắt của Emcee L mà có một trình tự rõ ràng. Xuyên suốt album, khán giả được lắng nghe những giai điệu được sắp xếp theo trình tự của một câu chuyện tình yêu, kể về hành trình của một cặp đôi từ những dấu hiệu đầu tiên của rạn nứt, đi qua chia tay, tổn thương và cuối cùng tìm được cách trở về bên nhau.

Emcee L và Muộii đã cùng song ca "Chuyện đôi ta", một ca khúc nổi tiếng của Emcee L

8 ca khúc trong “Kịch bản đầu tiên” có thể được thưởng thức độc lập, nhưng khi nghe theo đúng thứ tự, các bài hát kết nối thành một mạch hoàn chỉnh từ yêu, rạn nứt, chia xa, tìm lại nhau và cuối cùng là lựa chọn ở bên nhau. Đây cũng là tinh thần phía sau tên gọi “Kịch bản đầu tiên”: một kịch bản về tình yêu, được kể qua những thăng trầm của một mối quan hệ và đi đến lựa chọn cuối cùng

Emcee L chọn ca khúc “Tình yêu lớn” để thực hiện MV chủ đạo cho album “Kịch bản đầu tiên” bởi theo anh: “Mình muốn kết thúc album với một thông điệp tích cực, và 'Tình yêu lớn' đang đảm nhận trọng trách đó. Câu chuyện của tình yêu lớn có thể bắt gặp ở bất cứ ai trong chúng ta, đó đơn giản chỉ là một câu key, nhưng cũng có thể là cả một quá trình nỗ lực, trưởng thành và biết bản thân mỗi người thực sự cần gì… Tình yêu đích thực không nằm ở việc sở hữu, mà là ở sự gìn giữ. Trong chương đẹp nhất của thanh xuân, lòng can đảm lớn nhất không phải là chiến đấu để giành lấy, mà là lựa chọn lùi vào bóng tối để thế giới của người mình yêu được trọn vẹn…”.

Emcee L cùng ekip trả lời trước truyền thông tại buổi giới thiệu album đầu tay

“Tình yêu lớn” qua đó muốn truyền tải một định nghĩa khác: Một tình yêu lớn đôi khi không nằm ở việc cùng nhau đi đến cuối đời, mà là sự dũng cảm bước lùi lại để trọn vẹn cho hạnh phúc của người mình yêu. Ý niệm đó được lồng ghép vào hình tượng một cô gái có tâm hồn sâu lắng, mê hoài niệm (Huyền), người luôn trân trọng những kỷ vật hoài cổ như cuốn sách Mắt Biếc, chiếc máy ảnh cơ hay đĩa CD. Với cô, việc cẩn thận lưu giữ từng bức ảnh hay khoảnh khắc của hiện tại không đơn thuần là một sở thích, mà là cách đóng gói ký ức - biến từng khung hình của ngày hôm nay thành những thước phim vô giá lưu lại cho mai sau.

Chọn cách làm MV với tuyến thời gian đan xen, tương đối phức tạp giữa thời đại bão AI và kỹ xảo siêu thực, MV chọn con đường con người thật, cảm xúc thật và bối cảnh thật để tôn vinh giá trị nghệ thuật nguyên bản, cũng là giá trị cốt lõi mà Emcee L cùng những người cộng sự luôn hướng đến.

Song song với việc ra mắt album solo đầu tay, Emcee L giới thiệu ArtDaze Entertainment, dự án được xây dựng cùng định hướng phát triển anh trong vai trò mới, kiến tạo và đồng hành cùng nghệ sĩ trong quá trình tạo ra sản phẩm âm nhạc. Nếu với vai trò nghệ sĩ, Emcee L kể câu chuyện của chính mình thông qua âm nhạc, thì ở vai trò mới, anh hướng đến việc tham gia từ phía sau mỗi sản phẩm, từ ý tưởng, câu chuyện, màu sắc âm nhạc cho đến quá trình hoàn thiện một bài hát và định hình hình ảnh của nghệ sĩ.

“Kịch bản đầu tiên” vì thế cũng có ý nghĩa như một sản phẩm mở màn cho định hướng này. Album cho thấy cách Emcee L nhìn một sản phẩm âm nhạc không chỉ ở từng bài hát riêng lẻ, mà trong tổng thể câu chuyện, cảm xúc và trải nghiệm mà nghệ sĩ muốn đưa đến khán giả.