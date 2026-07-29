Trung Quốc phủ nhận việc hai Ngoại trưởng Trung - Nhật tiếp xúc tại Philippines

ANTD.VN - Trung Quốc cho biết Ngoại trưởng Vương Nghị không có tiếp xúc với người đồng cấp Nhật Bản Motegi Toshimitsu vào tuần trước tại Philippines.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm

Điều này mâu thuẫn với phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi rằng ông đã có trao đổi ngắn về quan hệ song phương với ông Vương Nghị tại Manila (Philippines), nơi cả hai ông tham dự các cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao từ các nước ASEAN và những quốc gia khác.

Hôm 27-7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết: “Ngoại trưởng Vương Nghị không gặp phía Nhật Bản tại Manila và chưa từng lên kế hoạch cho một cuộc gặp như vậy. Không có tiếp xúc hay trao đổi nào diễn ra ở đó”.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản trở nên căng thẳng hơn sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về khả năng xảy ra tình huống khẩn cấp liên quan đến đảo Đài Loan (Trung Quốc).