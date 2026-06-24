Bắt giữ nhóm đối tượng nghi buôn lậu gần 50 kg vàng từ Trung Quốc vào Nhật Bản

ANTD.VN - Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ 1 nhóm gồm 6 đối tượng với cáo buộc buôn lậu từ Trung Quốc vào Nhật Bản gần 50 kg vàng được giấu bên trong búp bê có kích thước như người thật.

Theo điều tra, các thỏi vàng được giấu bên trong ống thép thuộc bộ khung đặt trong búp bê

Theo cảnh sát, 5 nghi phạm là công dân Trung Quốc và 1 người là công dân Nhật Bản. Trong số đó, có 1 người Trung Quốc là chủ tịch công ty kinh doanh kim loại quý ở Tokyo.

Các nhà điều tra cho biết nhóm này bị tình nghi đã vận chuyển 49 kg vàng trị giá 1,075 tỷ yên (khoảng 6,65 triệu USD), từ 1 sân bay ở Trung Quốc vào Nhật Bản.

Theo điều tra, các thỏi vàng được giấu bên trong ống thép thuộc bộ khung đặt trong búp bê. Tại hải quan ở sân bay Narita, gần Tokyo, những búp bê này được khai báo là ma-nơ-canh.

Nhóm này bị nghi vi phạm Luật Hải quan và Luật Thuế tiêu dùng khi tìm cách trốn nộp hơn 100 triệu yên tiền thuế tiêu dùng và các khoản phí khác. Các nhà điều tra cho rằng nhóm đã nhiều lần thực hiện hành vi buôn lậu vàng.

Sau khi nhận được số vàng trên, các đối tượng được cho là đã gia công vàng thành vàng tấm nặng 1 kg rồi đem bán. Cảnh sát chưa công bố 6 nghi phạm có thừa nhận các cáo buộc hay không.