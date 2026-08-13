Trực thăng AH-64 Apache Mỹ rơi, hai phi công tử nạn

ANTD.VN - Trực thăng tấn công AH-64 Apache của không quân Mỹ rơi xuống cánh đồng ở bang Texas, khiến hai phi công thiệt mạng và gây ra đám cháy lớn.

Trực thăng vũ trang AH-64 Apache thuộc một đơn vị đóng tại căn cứ Hood rơi gần làng Salado, bang Texas, lúc 13h35 ngày 12/8. Vụ tai nạn khiến 2 thành viên tổ bay thiệt mạng, nhưng không gây thương vong dưới mặt đất hoặc làm hư hại cơ sở hạ tầng.

Các mảnh xác trực thăng Apache trên mặt đất tại bang Texas, Mỹ hôm 12/8.

“Nó lao xuống cánh đồng và quý vị có thể thấy đây là vụ va chạm dữ dội”, ông Cliff Coleman, phát ngôn viên Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Bell, cho biết. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy trực thăng cháy rụi, nhiều mảnh vỡ văng trên cánh đồng trong khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Vụ rơi gây đám cháy mất kiểm soát, thiêu rụi thảm thực vật trên diện tích hơn 400.000 m². Lực lượng ứng phó khẩn cấp mất hơn 3 giờ để khống chế khoảng 45% đám cháy, trong khi giới chức phải ban hành lệnh sơ tán tại khu vực bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ tai nạn

Quân đội Mỹ chưa công bố nhiệm vụ của chiếc AH-64 vào thời điểm gặp nạn, cũng chưa xác định nguyên nhân tai nạn và danh tính 2 phi công. Giới chức căn cứ Hood đang tiến hành điều tra.

Tính đến đầu năm 2025, Lục quân Mỹ sở hữu 750 trực thăng Apache, gồm 160 chiếc AH-64D và 590 chiếc AH-64E. Một chiếc AH-64D có giá 31-35 triệu USD, trong khi AH-64E có chi phí xuất xưởng khoảng 35 triệu USD. Nếu tính cả linh kiện, hỗ trợ kỹ thuật, vũ khí và huấn luyện, chi phí mỗi trực thăng có thể lên tới 50-65 triệu USD.