Thư ký báo chí Nhà Trắng trẻ nhất lịch sử sắp rời chính quyền của Tổng thống Trump

ANTD.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sẽ rời chính quyền Tổng thống Donald Trump vào cuối tháng 8 để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, ông Trump thông báo ngày 12-8.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt

Ở tuổi 28, bà Leavitt là người trẻ nhất từng đảm nhiệm cương vị Thư ký báo chí Nhà Trắng. Trước đó, bà từng làm trợ lý báo chí trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và trở thành một trong những gương mặt nổi bật đại diện cho phong trào “Make America Great Again” (MAGA).

Trong thông báo trên mạng xã hội, Tổng thống Trump mô tả bà Leavitt là một trong những trợ lý được ông tin cậy nhất.

Theo ông, sau khi rời Nhà Trắng, bà Leavitt sẽ tiếp tục đóng vai trò cố vấn bên ngoài và là một tiếng nói có ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa, trong bối cảnh đảng này chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Hiện ông Trump chưa công bố người sẽ kế nhiệm bà Leavitt

Giải thích về quyết định rời vị trí, bà Leavitt cho biết đây là một lựa chọn khó khăn. Bà mới trở lại làm việc sau thời gian nghỉ ngắn để sinh con gái thứ hai, Viviana, hồi tháng 5 và còn có một con trai 2 tuổi.

Bà cho biết sau khi trở lại Nhà Trắng, bà nhận thấy khó có thể vừa dành đủ thời gian, năng lượng và sự quan tâm cho hai con nhỏ, vừa đáp ứng yêu cầu công việc liên tục của một Thư ký báo chí Nhà Trắng. Vì vậy, bà quyết định khép lại nhiệm kỳ để bước sang một giai đoạn mới trong cuộc sống.

Việc bà Leavitt rời vị trí trong lúc chính quyền Tổng thống Trump đang đối mặt với hàng loạt vấn đề đối nội và đối ngoại trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhà Trắng chưa cho biết thời điểm công bố người thay thế bà.