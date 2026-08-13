Iraq ấn định thời hạn chót để liên quân do Mỹ dẫn đầu rút toàn bộ quân

ANTD.VN - Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi khẳng định ngày 30-9 là thời hạn cuối cùng để liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chấm dứt sứ mệnh quân sự và hoàn tất việc rút lực lượng khỏi Iraq.

Mỹ dự kiến ​​sẽ hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq vào ngày 30-9-2026

Tuyên bố được ông al-Zaidi đưa ra trong cuộc gặp tại Baghdad với Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Brad Cooper ngày 12-8.

Theo Văn phòng Thủ tướng Iraq, hai bên tái khẳng định đã đạt được thỏa thuận đầy đủ và cuối cùng về việc kết thúc sứ mệnh của liên quân, phù hợp với đồng thuận đạt được trong chuyến thăm Washington của ông al-Zaidi hồi giữa tháng 7.

Thủ tướng Iraq nhấn mạnh từ ngày 1-10, nước này sẽ bước vào một giai đoạn mới, không còn sự hiện diện của lực lượng quân sự nước ngoài và thực thi đầy đủ chủ quyền quốc gia trên toàn lãnh thổ.

Ông al-Zaidi đồng thời cho rằng việc bảo đảm vũ khí chỉ nằm dưới quyền kiểm soát của Nhà nước, phù hợp với pháp luật, là điều kiện thiết yếu để bảo vệ chủ quyền, duy trì ổn định và thúc đẩy phát triển lâu dài của Iraq.

Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu được thành lập sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn ở miền Tây và miền Bắc Iraq năm 2014. Lực lượng liên quân sau đó được triển khai tại Iraq để hỗ trợ cuộc chiến chống IS.

Trong một diễn biến liên quan, Al Jazeera dẫn nguồn tin Iraq cho biết Tư lệnh lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Esmail Qaani, đã có chuyến thăm không thông báo trước tới Baghdad đầu tuần này.

Theo nguồn tin, ông Qaani đã tiến hành các cuộc gặp kín với giới lãnh đạo chính trị, an ninh và chỉ huy các lực lượng bán quân sự dòng Shiite, trong đó thảo luận kế hoạch của Chính phủ Iraq về giải giáp các nhóm vũ trang.